Secondo l'oroscopo del 26 novembre i Leone sono un po' giù di corda. I Capricorno sono in grande forma, mentre gli Acquario sono favoriti specie sul lavoro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: i nati sotto questo segno stanno vivendo alti e bassi. Un giorno sembrate essere al settimo cielo, mentre quello dopo rischiate di crollare a picco. Cercate di non compiere gesti inconsulti.

11° Ariete: in amore potrebbe esserci qualche complicazione. Se le persone che vi circondano non vi capiscono, forse state sbagliando il modo di relazionarvi.

Riflettete.

10° Toro: l'Oroscopo del 26 novembre esorta i nati sotto questo segno a battere il ferro finché è caldo. Non rimandate a domani tutto quello che potreste fare oggi perché potrebbe essere tardi.

9° Scorpione: in amore potrebbe nascere qualche piccola tensione, dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle grandi novità in arrivo. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: la cosa più preziosa che desiderate dalle persone è il loro tempo. Non siete soggetti da mordi e fuggi. A voi piace parlare, farvi conoscere e capire come sono fatti gli altri.

7° Bilancia: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Se le persone con le quali vi relazionate non hanno nessun interesse nel sentire le vostre ragioni, è inutile che continuate a perderci del tempo.

6° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 26 novembre denotano una forza ed un livore inauditi nei nati sotto questo segno. Anche se le cose non vanno esattamente come sperato, voi continuate a lottare sempre.

5° Gemelli: per riuscire in ogni settore è necessaria la pratica. Non abbiate la presunzione di credere che non possiate mai sbagliare, in quanto questo non può mai accadere. Tentate, sbagliate e imparate dai vostri errori, così si cresce.

Oroscopo 26 novembre segni fortunati

4° in classifica Pesci: tutto è abituarsi ai nuovi ritmi di vita.

Chi ha appena modificato le proprie abitudini potrebbe vedersi inizialmente spaesato, ma questa sensazione sparirà nel giro di poco tempo.

3° Vergine: mettetevi in gioco sempre. Ricordate che nella vita bisogna sempre dare una chance a tutti. Cercate di andare oltre le apparenze, anche in campo professionale.

2° Acquario: secondo l'oroscopo del 26 novembre dovete insistere un po' di più sul lavoro. Se un progetto è stato in un primo momento bloccato, riprovateci adesso perché siete molto favoriti.

1° Capricorno: grandi risvolti per voi. Sta per cominciare un periodo ricco di soddisfazioni. Guardate avanti per la vostra strada e non vi curate di coloro i quali proveranno a ostacolarvi.