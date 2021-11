L'oroscopo di venerdì 26 novembre 2021 è pronto a regalare più di qualche soddisfazione in merito ai settori legati all'amore piuttosto che al lavoro.

Iniziamo pure a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 26 novembre con i sentimenti e le attività lavorative assolute protagoniste; il tutto come sempre incorniciato nella classifica stelline di venerdì, nel contesto valida per tutti i segni dello zodiaco.

Astrologicamente parlando il periodo mostra una carta del cielo abbastanza variegata. A splendere nel campo del Leone una meravigliosa Luna nel segno, In Sagittario risulta vincente la congiunzione Sole-Mercurio, mentre nel settore adiacente, ossia quello del Capricorno risultano molto positivi sia Venere che Plutone.

Nel comparto dell'Acquario intanto risultano in lento transito due pianeti del calibro di Giove e Saturno. In Pesci resta ancora immutata la presenza di Nettuno, astro dalle mille sfaccettature capace di dare supporto ai nativi del segno d'Acqua. Tra alti e bassi il cammino di Marte, spesso autore di momenti poco positivi per il segno che lo ospita attualmente: lo Scorpione.

Previsioni astrologiche di venerdì 26 novembre

Bilancia: ★★★★. Partirà un pochino "a marcia bassa" questo vostro venerdì di fine settimana, per poi risalire sensibilmente a metà del pomeriggio. In amore, a dominare sarà la solita noiosa routine quotidiana, a volte sopportabile e a volte stressante. Anche se il periodo è previsto a quattro stelle, trasformare lo stesso rendendolo favorevole ai bisogni non sarà difficile: usate ingegno e forza d'animo.

Preparatevi a vivere un'esperienza positiva a fine serata. Single, la Luna amica, oltre ad alzare il volume all'umore consentirà di fare finalmente ordine nel vostro cuore, ma soprattutto nella vostra mente. Una misteriosa intuizione affiancata ad un fiuto infallibile vi guiderà nella direzione giusta. Nel comparto lavoro, non perdete tempo, cercate di raggiungete i vostri obiettivi al più presto.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì preannunciano una giornata sensibilmente superiore alla media, giudicata ottima dall'Astrologia quotidiana. Arriveranno 'schiarite', specie se in famiglia ci sono stati disaccordi o difficoltà nel dialogo. Per i sentimenti, sono previsti positivi cambiamenti nella vita coniugale, ovviamente per la felicità vostra e del partner.

La vostra vita sentimentale quindi, in questi giorni, sarà in primo piano: avrete l'opportunità di iniziare o concludere positivamente tante cose/situazioni importanti oppure di iniziare progetti di vita a lunga scadenza. Single, la vostra curiosità sarà molto accentuata nella vita amorosa, favorendo nuove opportunità su cui poggiare speranze, scelte e desideri. Spetterà a voi optare per la felicità che sarà a portata di mano. Nel lavoro, datevi un piccolo obiettivo da raggiungere e senz'altro riuscirete a fare centro. La buona energia positiva che vi ha accompagnato in questi ultimi tempi condizionerà non poco le prossime scelte.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 26 novembre al Sagittario predice una giornata portatrice di solo quattro stelle: tutto il periodo o giù di lì pertanto è stato classificato come normale.

Dunque, comportatevi come sempre, magari evitando rischi inutili. In qualche caso sarete un po’ distratti o poco presenti. In amore, visto l'attuale cielo, sarà abbastanza facile comunicare con il vostro partner: non importa come, basterà che siate entrambi invogliati a farlo. Non perdete tempo sui dettagli, vedrete che otterrete soddisfazioni davvero indimenticabili. Per i single: in questo periodo potrete sicuramente godere della ritrovata serenità sentimentale accanto ad una persona davvero speciale. In molti (non tutti) trascorrerete una giornata romantica e piena di allegria. Riguardo il lavoro intanto, avrete l'impressione che qualcuno controlli il vostro operato, ma voi continuerete come sempre, manifestando fiducia e ottimismo.

Facendo in questo modo tutto procederà bene e non avrete problemi.

Oroscopo e Astrologia del giorno 26 novembre

Capricorno: ★★★. Il prossimo venerdì sarà indirizzato ad una giornata piuttosto noiosa. Preventivata dall'Astrologia quotidiana in gran parte 'sottotono', a molti di voi nativi questa parte della settimana non darà tante opportunità su cui contare. In merito agli affetti, visto che siete stufi del solito tran tran, non lamentatevi, anzi, cercate di essere più elastici. Diciamo che dovete sforzarvi di non guardate il vostro partner sempre con l'occhio critico, di certo la relazione ne gioverà. A voi single invece, l'atmosfera astrale risulta abbastanza pesante, tale da mettere alla prova la vostra pazienza o il vostro sistema nervoso.

Prendere le difese di qualcuno, con grande impegno e spirito altruistico, alla fine potrebbe significare rimanere delusi dal comportamento di quest'ultimo. Nel lavoro, per migliorare la qualità della giornata lavorativa sbrigate prima quello che vi impegna di più e lasciatevi alla fine le cose più leggere.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno mettono in chiaro la possibilità che possa essere un fine settimana un po' sotto le attese, anche se le stelle non saranno troppo sfavorevoli visto il periodo. Intanto, le quattro stelle a corredo del segno invogliano a prendere le dovute precauzioni in modo che tutto possa andare per il meglio. In campo sentimentale, in tanti vorrete pensare solo a metter su una famiglia al completo, con tanto di figli.

Essendo sensibili alle cose significative della vita, quindi verso gli affetti, come mai prima d'ora senz'altro otterrete notevoli riscontri. Single, il vostro cammino sentimentale sta decisamente migliorando: se tenete molto ad una persona in particolare, dovete accelerare i tempi per non farvela sfuggire; fatevi avanti e non pensateci più, ok? Nel lavoro, potrebbero arrivare notizie discrete in merito a qualcosa a cui tenete in particolare: stare con 'le orecchie tese', solo questo raccomandano le stelle.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 26 novembre indica che probabilmente avrete a disposizione una grande carica di entusiasmo, pertanto siate pronti per progettare il futuro come e con chi piace a voi, magari dando il via a qualcosa di unico e interessante.

In amore sarete di certo più intuitivi del solito, il che vi fornirà una maggiore comprensione su ciò che il vostro partner vorrebbe da voi. In alcune situazioni, anche critiche, avviare un dialogo sincero magari confessando le vostre opinioni liberamente, potrebbe aiutare a rendere l'atmosfera meno complicata. Per coloro ancora single sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi e pronti a innamorarvi di nuovo: meglio di così! Il lavoro risulta in evoluzione: diciamo che sarà un buon momento per trovare nuovi sbocchi all'attività. Forse anche per creare diversivi professionali in grado d'incrementare i guadagni.

Classifica oroscopo del 26 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 26 novembre è già predisposta a dare conto su come potrebbe evolvere il periodo in analisi. Curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni favoriti dall'Astrologia per questo venerdì? Ebbene, questa parte finale della settimana lavorativa vede molto bene il segno della Vergine, grande protagonista in amore per merito dell'arrivo della Luna nel segno. A dare compagnia al predetto simbolo astrale di Terra altri quattro superfortunati. Adesso non resta che analizzare la scaletta al completo e gioire o pazientare in attesa di tempi migliori.

Le stelline per la giornata del 26 novembre 2021: