L'oroscopo di lunedì 29 novembre 2021 è pronto a dare seguito alle previsioni zodiacali del giorno, nel contesto indirizzate ai segni relativi alla seconda sestina zodiacale. in primissimo piano in questo avvio settimanale, la Luna, in transito nel segno della Bilancia a partire dalle ore 9:54 del mattino.

Ottime chance in amore e nel lavoro anche per coloro del Capricorno nonché dei Pesci, indicati dagli astri del momento in giornata a cinque stelle. Periodo meno fortunato invece per il Sagittario, questo lunedì considerato in fase negativa e quindi valutato con il segno di spunta del "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 29 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 29 novembre

Bilancia: 'top del giorno'. Grazie alla Luna in ingresso nel vostro segno, questo lunedì soprattutto in famiglia eventuali incombenze o faccende domestiche non vi pesano affatto. Apprezzerete il lato tranquillo e rassicurante della routine riuscendo a godere delle gioie della quotidianità senza vederne i limiti e avvertire insofferenza. Cercate di sbrigare eventuali lavori arretrati cercando di metterete un po’ d’ordine tra le vostre cose: applicatevi con zelo e precisione. In amore provate a sfruttare a pieno il buon periodo per prendervi cura del partner con tutte quelle piccole dimostrazioni d’affetto che in fondo valgono più di mille parole: sarete apprezzati e ricambiati.

Nel comparto lavoro, non avrete alcun timore di sbagliare. Seguirete le vostre ispirazioni senza lasciarvi condizionare dal giudizio degli altri.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì evidenziano il fatto che si muovono intorno a voi occasioni vantaggiose ma delicate, che dovrete gestire con diplomazia ed eleganza.

Solo così ne raccoglierete i frutti. La situazione sentimentale è in continua evoluzione; meglio non dare niente per scontato e non fare progetti a lungo termine. In coppia come anche in famiglia, cercate di essere più flessibili, accettando, per il quieto vivere, qualche compromesso. Single, invece di tenerli tutti per voi, aprite il cuore e raccontate a chi vi è accanto i vostri desideri, i vostri sogni, le vostre aspirazioni.

Nel lavoro, la collaborazione di un collega vi sarà utile a ridurre i tempi morti della vostra attività. Accettate senza indugio un suo eventuale aiuto.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 29 novembre al Sagittario consiglia di mettere in pratica una maggiore efficienza e tanta capacità di programmazione: devono diventare i vostri punti di forza se volete risolvere una situazione che comincia a preoccuparvi. Successi e gratificazioni in arrivo per chi opera in settori scientifici o si occupa di progettazione. In amore potrebbe arrivare qualche piccola gradita sorpresa. Non mancheranno oltretutto nemmeno le opportunità di divertimento, da soli o in compagnia. Per i single, saprete trarre il meglio da un incontro sentimentale se terrete in considerazione il consiglio disinteressato di un amico sincero.

Per la parte riguardante il lavoro, una sana competizione è quello che serve per rendere interessante la partita, ma non dimenticate di approfondire le vostre competenze.

Oroscopo e stelle del giorno 29 novembre

Capricorno: ★★★★★. Giornata positiva al 100%. Potrete puntare diritti alle mete più ambite, avrete molti aiuti esterni e opportunità favorevoli: non esitate, buttate legna sul fuoco più legna che potete! In famiglia, attingete al vostro ritrovato ottimismo per superare definitivamente certe tensioni. In merito all'amore, vi darete da fare: tanta sensualità e passione saranno sufficienti a far filare tutto liscio. Il rapporto a due è fatto però anche di dialogo e di piccole attenzioni.

Con il partner sarete brillanti, propositivi e desiderosi di riaccendere la fiamma della passione. Single, le buone intenzioni per stabilire un rapporto sincero ci sono, ciò che manca è la disponibilità a fare qualche piccola rinuncia. Nel lavoro, una buona programmazione servirà a non dimenticare gli appuntamenti importanti..

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno mettono in evidenza il fatto che la Luna, nel periodo in transito nel segno della Bilancia, vi renderà decisamente affabili e molto più tranquilli del solito. Via libera dunque ai vostri piani di relax per la serata. In amore, si apre la strada a nuove possibilità, quindi state all’erta e non date nulla per scontato. Una situazione insolita potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avevate sottovalutato.

Un po’ stupiti, rivedrete il vostro giudizio. Single, siete ancora alla ricerca del vero amore? Bene, allora frequentate le persone che vi sono affini, altrimenti vi potrebbe risultare assai difficile trovare quella che fa per voi... Nel lavoro, anche se pensate di riuscire a cavarvela da soli, prendete in considerazione l’aiuto di chi è già ben inserito nell’ambiente.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 29 novembre svela a voi nativi la possibilità concreta che possiate cominciare la settimana con il sorriso stampato sulla bocca. Spontaneità, immediatezza e grinta, vi consentiranno di prendervi una bella rivincita in alcune situazioni che avete a cuore. Dedicate un po’ del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di spensieratezza e relax.

In amore contagiato dall’entusiasmo che dimostrate, il partner non si tirerà indietro di fronte ad una vostra proposta, insolita ma stimolante. Per coloro ancora single, in molti vi farete coinvolgere in una serie di situazioni molto promettenti. In realtà ancora tutti da definire, ma quel che conta è l’entusiasmo. Il lavoro andrà benone: sarete più creativi, rapidi nei riflessi e fiduciosi nelle possibilità.

Classifica oroscopo del 29 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 29 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In questa fase iniziale della nuova settimana a poter contare su un ottimo supporto astrale saranno senz'altro gli amici nativi della Bilancia, super-favoriti da una meravigliosa Luna in entrata nel segno.

Questo lunedì a gongolare, oltre al simbolo di Aria appena evidenziato, saranno altri quattro segni, tutti in odore di positività ed allineati alla pari con le cinque stelline della buona sorte. vediamo di appurare quali sono e scoprire nel frattempo anche tutti i restanti segni.

Le stelline di lunedì 29 novembre: