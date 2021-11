L'oroscopo di martedì 30 novembre 2021 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni zodiacali di martedì. Ansiosi di sapere come saranno le stelle di questa parte iniziale della settimana? Intanto ricordiamo che le analisi astrologiche in esame in questo frangente interesseranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci; la classifica giornaliera, invece, rappresenta un riepilogo generale di tutti i segni dello zodiaco. Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 30 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida dall'Ariete sino a Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 30 novembre

Bilancia: ★★★★★. Spettacolare questo martedì per i sentimenti. Piacevoli momenti di intimità in un’atmosfera tenera e serena: tutto sommato, questa nuova situazione comincia a piacervi davvero. Date spazio ad attività leggere e rilassanti, come una passeggiata al parco o un buon libro. Nel lavoro, ascolterete diligentemente le opinioni di tutti, raccogliendo informazioni preziose che, in tempi brevi, si riveleranno utilissime. In amore, ciò che è iniziato come un gioco piacevole potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più serio che non dovrete assolutamente sottovalutare. Per superare l’impasse di qualche momento di monotonia nella coppia, basta ricorrere all’allegria di uno scanzonato gruppo di amici.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano un periodo discreto. Avrete buone occasioni in ambito professionale che vi permetteranno di incrementare il fatturato. Anche se in genere avete ottime capacità di concentrazione, a volte la testa è fra le nuvole e il lavoro di routine procede a fatica. Attivi e concreti nel sociale, potrete concludere buoni affari e definire alcune questioni che avevate in sospeso.

In ambito sentimentale, se siete in cerca dell’anima gemella, cominciate a mettere in mostra con disinvoltura le vostre doti e a esibirvi in modo rassicurante. Fascino e comunicativa non vi mancano e siete molto aperti ai nuovi incontri. Forse un po’ troppo, dal punto di vista del partner, se già in coppia: sarete poco partecipi, mettendo a dura prova la resistenza di chi avete accanto.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 30 novembre al Sagittario predice una giornata non troppo positiva. Di fronte a eventuali contrattempi, cercate di cavarvela da soli, senza chiedere consigli che vi confonderebbero ulteriormente. La mancanza di concentrazione per voi rappresenta un vero ostacolo: verificate i conti più volte. In amore, si creeranno delle tensioni e voi vi sentirete responsabili nonostante non abbiate contribuito al loro generarsi. Per i single, per ora in amore non aspettatevi granché. Non puntate sulle stelle: al momento non vi considerano! Meglio accontentarsi del poco che si ha. La parte riguardante il lavoro, mette in evidenza il fatto che, pur con qualche perplessità, dovrete adattarvi a ricoprire un incarico al di sotto delle vostre possibilità.

Oroscopo e stelle del giorno 30 novembre

Capricorno: ★★★★. Si prevede l'arrivo di un martedì di routine, pertanto da vivere come al solito cercando di stare attenti a eventuali problematiche nascoste. Tenetevi pronti ad approfittate di un evento inatteso per consolidare la vostra posizione sociale. L'Astrologia invita a una normale prudenza, specialmente in coppia. Infatti, il comparto sentimentale potrebbe accusare una decisa battuta d'arresto. Parlando, invece, in generale e in merito ai rapporti un po' in crisi, risposte efficaci arriveranno entro domani o al massimo dopodomani. Single, ironia e umorismo sono armi preziose cui ricorrete quando vi sentite a disagio. Nessuno è più abile di voi a maschere l’imbarazzo.

Nel lavoro, non perdete di vista i vostri obiettivi, dedicandovi ad attività collaterali, ma concentratevi sul raggiungimento dei risultati richiesti.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno cadente in calendario il 30 novembre, indicano che sarà certamente splendido per voi nativi. Diciamo che evolverà più che bene questa parte iniziale della settimana, vincente dall'inizio alla fine in molti comparti. In campo sentimentale, le piccole attenzioni del partner vi faranno riflettere. Non potreste rinunciare facilmente a un rapporto che vi dà così tanto. La forza dei sentimenti vi aiuta a superare qualche incomprensione, ma dovreste imparare a smussare certi spigoli del vostro carattere.

Single, una situazione intrigante stuzzica la vostra curiosità e vi spinge ad approfondire una nuova conoscenza, ma non farete troppo sul serio. Nel lavoro, una buona occasione sarà dietro l'angolo e si rivelerà particolarmente interessante dal punto di vista economico: preparatevi a farci un pensierino.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 30 novembre prevede un martedì d'inizio settimana certamente positivo per voi nativi, anche se in generale il periodo è stato inquadrato come di routine. In amore gli astri invitano alla calma: non sottovalutate il partner altrimenti potreste innescare malumori e discussioni, ok? In coppia, periodo difficile per la vostra vita sentimentale: la persona che amate sembra sempre più distratta e lontana.

Coverete una certa insoddisfazione senza trovare risposte. Per coloro ancora single la situazione sentimentale è in continua evoluzione; meglio non dare niente per scontato e non fare progetti a lungo termine. L’umore disteso nel frattempo vi rende una compagnia davvero apprezzabile. Saprete divertire e affascinare chi avrete di fronte con battute simpatiche e argute. Nel lavoro, qualche ostacolo può ancora darvi un po’ di noie, ma già il fatto di affrontarlo con il sorriso, segnerà un punto a vostro favore.

Classifica oroscopo del 30 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 30 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita?

Questo martedì si profila decisamente positivo per coloro del segno dei Gemelli, indicati all'Astrologia del periodo in giornata cosiddetta "top". A non avere grattacapi in questo secondo giorno della settimana nemmeno altri quattro segni, splendidamente supportati da astri altamente di parte: Toro, Vergine, Bilancia e Acquario, quartetto pronosticato con le cinque stelle ella buona fortuna. Andiamo a vedere cosa è stato messo in conto ai restanti segni analizzando il prospetto relativo alla scaletta del giorno.

