Le previsioni zodiacali di sabato 6 novembre 2021 sono pronte a dare conto su come sarà la giornata di avvio weekend. A rendere appetibili le cronache astrali sarà l'ingresso della Luna in Sagittario, senz'altro pronta a favorire i rapporti sentimentali in generale.

Ci teniamo a precisare che a essere messi sotto analisi saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Iniziamo subito a dare un piccolo assaggio sui simboli astrali più e meno fortunati. Questo weekend si preannuncia molto favorevole, oltre ai nati nel segno di Fuoco sopracitato, anche per Bilancia, Scorpione e Capricorno, trio considerato in giornata a cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 6 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 6 novembre

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo di sabato indica che partirà e proseguirà benissimo questo primo giorno di weekend. La vostra tenerezza e la natura romantica del vostro cuore saranno guidati da una meravigliosa Luna, in arrivo nel segno amico del Sagittario proprio questo 6 novembre. Una conversazione intima con il vostro partner allieterà gran parte della giornata. Le piccole cose in molti casi fanno una grande differenza: ricordate, la gentilezza che avrete immesso a qualsiasi titolo nell'Universo, senz'altro tornerà verso di voi con molteplici effetti.

Single, iniziate a guardare lontano: preparatevi a un globale rinnovamento nell'animo e nel fisico. Gli astri incitano a darsi una regolata: è tempo di cambiare ma, soprattutto, è ora di agire. Nel comparto lavoro, sarà un giorno positivo e non è escluso ci possa essere una interessante novità. Avrete le idee chiare, grinta e rapidità nel prendere le decisioni.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano la possibilità che possa essere un periodo davvero positivo per voi del segno. La Luna in Sagittario insieme alla positiva vicinanza di Venere in Capricorno daranno spazio a ottime occasioni da sfruttare in primis in campo sentimentale, poi anche in quello puramente economico.

In amore, il periodo positivo vi darà occasione di mettere in luce la vostra gioia di vivere. Sarà un giorno ottimo quello che prossimamente si aprirà e nel quale potrete primeggiare in ogni campo. Con tutto il vostro ardore trascorrerete una serata magnifica con chi amate. Single, siete un po' indecisi sul da farsi? Allora, concedetevi pure uno sfizio, magari qualcosa che desiderate da tempo e iniziate a rilassarvi. In generale però, sappiate che solo riuscendo a piazzare mosse intelligenti otterrete risultati tangibili: prendete pure nota. Nel lavoro, affronterete a testa alta una situazione complessa. Grazie alla vostra abilità ed alla vostra sicurezza, nel periodo vi saranno garantiti pieno successo e tanta fortuna.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 6 novembre al Sagittario indica una giornata solare e altamente positiva, questo è poco ma sicuro. In gran parte sarete precisi e concentrati, circoscrivendo con chiarezza e meticolosità i vostri obiettivi, il tutto sotto la buona protezione di una meravigliosa Luna nel segno. In amore, il cielo astrale del periodo vi vede particolarmente spigliati, in diritto di ottenere di più. Fortunatamente sarete temperati dal buon senso e dalla prudenza nel rischiare di esigere troppo dal destino. In alcune situazioni, anche critiche, avviare un dialogo sincero magari confessando le vostre opinioni liberamente e pienamente. Per i single, serve maggior fiducia in voi stessi, pertanto guardate avanti e non pensate a nulla, ok?

La vostra tenerezza potrebbe essere l'arma segreta in grado di farvi ottenere molto nella sfera amorosa. La parte riguardante il lavoro prevede che vi impegnerete a fondo nel portare avanti i vostri obiettivi. Sarete molto esigenti soprattutto con i collaboratori.

Oroscopo e stelle del giorno 6 novembre

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato svela una splendida Luna in arrivo nel segno del Sagittario. Sfruttate questo ottimo momento per parlare d'amore, inoltre, sappiate che alla fine di novembre arriveranno stelle ancora più interessanti, soprattutto per i rapporti interpersonali. In merito agli affetti, la giornata dovrebbe trascorrere nella totale serenità anche perché il partner si sentirà molto gratificato dall'attuale rapporto.

In serata poi vi sentirete sicuramente appagati dal sentimento che provate per la persona amata, così profondo che sarete pronti per una cenetta romantica e tante coccole. Single, lanciatevi per sfruttare le influenze positive della Luna. Se c'è qualcuno che vi interessa, dichiaratevi senza timore. I sogni non sono fatti per rimanere in un cassetto: i desideri e la vita vanno vissuti, senza aver paura di sbagliare. Nel lavoro, tanto impegno e trasparenza, anche se potreste dover fare i conti con alcuni risvolti economici inaspettati. Tranquilli, se avete questioni finanziarie in sospeso si risolveranno quanto prima.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno annunciano un inizio weekend abbastanza sostenibile, agevole per molti voi nativi.

Secondo i vostri astri, per quanto riguarda la parte legata alle attività quotidiane generiche, questo periodo potrebbe presentare qualche buon auspicio per la realizzazione di obiettivi messi in agenda. In campo sentimentale, gli astri invitano ad essere partecipi nei prossimi discorsi con il partner, in più servirà molta più disponibilità in ambito sentimentale: rimanere semplicemente "dietro le quinte" aspettando le decisioni degli altri non è certo la scelta più idonea da fare. Single, se il passato vi stesse inseguendo, la Luna del periodo potrebbe riaprire alcune delle situazioni che sembravano chiuse da tempo, ma questa volta potrebbero essere davvero interessanti. Importante sarà non farsi soggiogare dallo sconforto: molto presto troverete qualcuno/a capace di far tornare il sorriso.

Nel lavoro, ottime occasioni per chi fosse alla ricerca di una prima occupazione: potrebbero esserci delle buone chance da non perdere con leggerezza.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 6 novembre prevede una partenza in leggero sottotono. Pertanto, la giornata in analisi indicativamente potrebbe essere improntata alla noia e in massima parte sotto stress da pianeti poco amichevoli. In amore invitanti tentazioni potrebbero mettere in pericolo rapporti già in crisi. Intanto per i più trasgressivi si prospettano avventure mozzafiato ma, contestualmente, ad alto tasso di rischio: occhio "alle penne". Se tenete al partner e al rapporto di coppia, state in guardia: dai vostri scatti di nervi potrebbero nascere incomprensioni difficili da riportare sulla retta via.

Per coloro ancora single siete un po' malinconici in questo periodo, forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato e mai raggiunto? Provate a voltare pagina: non è mai troppo tardi e le sorprese piacevoli della vita sono spesso dietro l'angolo. Il lavoro andrà come sempre. Riuscirete meglio nelle operazioni di routine che in quelle che richiedono fantasia ed immaginazione.

Classifica oroscopo del 6 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 6 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Andiamo subito a scoprire il tutto, analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i 12 segni dello zodiaco.

