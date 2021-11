La prima settimana del mese di novembre è già entrata nel pieno delle sue forze e si prepara ad avviarsi a un weekend sicuramente ricco di emozioni per alcuni dei segni zodiacali. L'Oroscopo di questo primo fine settimana del mese preannuncia l'arrivo di giornate indimenticabili per coloro nati sotto al segno della Vergine, finalmente avvolto dal manto della fortuna. Uno dei segni zodiacali che si prepara a recuperare le proprie energie, riprendendo quindi in mano le redini della propria vita, è il Cancro, così come lo Scorpione non può fare altro che godersi il weekend che gli astri hanno deciso di donargli.

Qualche novità potrebbe sopraggiungere invece per i nativi dell'Acquario, indipendentemente dall'ambito sperato.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - varie notizie stanno accompagnando il segno dell'Ariete nella settimana in essere e anche il weekend non sembra essere da meno. Indipendentemente dall'ambito al quale si osserva, il segno zodiacale in questione dovrà prepararsi ad accogliere tutte le proposte che giungeranno nei prossimi giorni, facendo bene attenzione a ciò che gli verrà detto. Tra le novità nascenti in amicizia e in amore potrebbe essercene qualcuna che riguarderà la sfera economica/lavorativa.

Toro - l'oroscopo del primo weekend del mese in questione preannuncia l'avvicinarsi di un periodo un po' pesante da digerire.

La lontananza e l'opposizione di alcuni astri potrebbe causare nel Toro la nascita di sensazioni negative che dovranno essere gestite con attenzione, specialmente se si vuole evitare di rovinare il weekend a se stessi e alle persone che si hanno intorno. La gioia e la felicità, nonostante qualche piccola tenebra, saranno sempre presenti e dovranno essere cercate ed afferrate con vigore.

Gemelli - così come per il Cancro, anche i Gemelli avranno finalmente modo di recuperare le proprie energie, sia quelle fisiche sia quelle mentali, così da potersi preparare ad affrontare la nascita di una nuova settimana ricca di emozioni, senza farsi cogliere impreparati nel caso in cui qualche piccolo intoppo dovesse palesarsi lungo il cammino.

In qualsiasi caso si potrà contare fermamente sulla presenza della famiglia.

Cancro - come già anticipato, per coloro nati sotto al segno del Cancro sta per sopraggiungere un periodo di ripresa e rinnovamento energetico. Se nelle giornate appena trascorse non ci si è sentiti energici come sperato, nel corso del primo weekend di novembre ci si dovrà ricredere. La fortuna avvolgerà alcuni ambiti della vita, specialmente quello relazionale, e accompagnerò il segno zodiacale in questione fino alla nascita di una nuova settimana.

Leone - sfortunatamente per il segno del Leone, questo che sta per sopraggiungere non può essere definito come un weekend fortunato. Lo stress accompagnerà il Leone durante le prossime giornate e qualche nota di nervosismo potrebbe nascere anche all'interno di una eventuale relazione sentimentale.

Le previsioni dell'oroscopo consigliano quindi di mantenere la calma ed evitare di prolungare discussioni futili.

Vergine - l'oroscopo del weekend preannuncia l'arrivo di momenti che potranno essere considerati indimenticabili, specialmente se si osserva la vita di coppia e le relazioni sentimentali in genere. Trovare l'anima gemella, per coloro che attualmente vivono la propria vita da single, non sarà complicato e nonostante le restrizioni causate dalla pandemia ancora in atto ci si potrà finalmente imbattere nella persona giusta.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche il segno della Bilancia sembra rientrare tra quelli maggiormente fortunati di tutto il fine settimana in questione. Le giornate appena trascorse hanno portato qualche nota di positiva freschezza alle membra del segno zodiacale in questione ed anche il weekend si prospetta essere tra i migliori del mese.

La fortuna, sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo che la sfera sentimentale, si farà sentire.

Scorpione - la fortuna, secondo l'oroscopo del nuovo weekend, accompagnerà lo Scorpione anche durante le giornate che stanno rapidamente per avvicinarsi. Momenti di gioia si paleseranno lungo il cammino e differentemente da quanto immaginato, tra le persone che si avvicineranno nel corso dei prossimi giorni si potrebbe nascondere l'anima gemella. L'unico consiglio è quello di non buttarsi a capofitto in una relazione credendo possa essere quella definitiva: le delusioni, nonostante tutto, sono sempre dietro l'angolo.

Sagittario - non tutti gli obbiettivi possono essere raggiunti, specialmente se si considerano gli intoppi ed i rallentamenti causati da previsioni meteorologiche avverse.

La forza di volontà non manca di certo e grazie all'aiuto ed alla vicinanza delle persone care e fidate si potrà proseguire il proprio percorso senza mai fermarsi e senza temere alcun tipo di fallimento. Attenzione però a non essere egoisti con il prossimo.

Capricorno - la fortuna ha deciso di volgere il proprio sguardo in direzione del Capricorno e di non abbandonarlo neanche con l'arrivo del fine settimana. Secondo l'oroscopo, il weekend in questione sarà uno tra i più fortunati di tutto il mese e grazie all'influenza positiva della maggior parte degli astri, il sorriso si paleserà in maniera duratura e contagiosa per tutte le persone che decideranno di avvicinarsi al segno zodiacale in questione.

Acquario - come già anticipato, l'oroscopo del primo weekend di novembre preannuncia l'arrivo di novità a dir poco interessanti per il segno dell'Acquario. In ambito relazionale potrebbe giungere qualche nuova amicizia, così come in amore ci si potrebbe trovare di fronte a una proposta in grado di modificare positivamente e definitivamente la propria vita, specialmente osservando al futuro della vita di coppia. Sul lavoro, purtroppo, non sembrano esserci troppe novità all'orizzonte.

Pesci - Venere ha deciso di avvolgere amorevolmente il segno zodiacale in questione senza mai abbandonarlo, accompagnandolo anche durante il nuovo weekend che sta per nascere. La sfera sentimentale subirà quindi un cambiamento repentino e positivo e chi è alla ricerca del vero amore potrà finalmente imbattersi in esso. Situazioni particolari e intriganti potrebbero sorgere da un momento all'altro.