Le previsioni zodiacali di giovedì 11 novembre 2021 sono pronte a mettere sul piatto della bilancia la giornata numero quattro dell'attuale settimana. Come da copione, a dare un senso di misura al periodo è l'Astrologia, in questo caso applicata ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a togliere il velo alla classifica stelline e alle relative previsioni? In primissimo piano le valutazioni su amore e lavoro interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Le effemeridi di giovedì indicano che, a poter contare su un buon periodo, sia in campo sentimentale che nel settore legato alle attività di lavoro, saranno coloro nativi in Gemelli, segno "top".

Allineati sulla buona positività quotidiana, come sempre espressa dalle cinque stelline della positività, a pari merito Leone e Vergine. Intanto, previsto un giorno poco positivo per gli amici nativi dell'Ariete, in questo contesto valutati con le tre stelle relative ai frangenti sottotono, dunque in giornata "flop".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 11 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline provvisoria primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli

2° posto - ★★★★★: Leone, Vergine;

3° posto - ★★★★: Toro, Cancro;

4° posto - ★★★: Ariete;

5° posto - ★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali dell'11 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★.

L'oroscopo dell'11 novembre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata abbastanza difficile. Infatti questo giovedì risulta essere segnato, purtroppo, da una previsione tutta rivolta verso un antipatico "sottotono". Qualcuno potrebbe mettere in discussione la vostra parola. In amore, il cielo vi contrasta e potrebbe farvi sentire stanchi di correre, di essere sempre in movimento.

Concedetevi allora un momento di tregua: mollate tutto e organizzate un semplice spostamento in un luogo tranquillo, o semplicemente a casa, dove potervi ricaricare e ritrovare l'allegria, così da non dover adottare, atteggiamenti negativi con la persona che amate. Single, dopo giornate impegnative non vedete l'ora di rilassarvi scambiando due chiacchiere, con i familiari, per non pensare a niente.

I problemi spesso insorgono per futili motivi, tipo quando gli amici decidono dove trascorrere la serata e, come sempre, la scelta cade su locali che a voi non piacciono per niente. Nel lavoro, dovrete evitare di affrontare spese ingenti e limitarvi a risparmiare in attesa di un momento migliore, che ormai sembra essere molto vicino.

Toro: ★★★★. La giornata in questione vi vedrà abbastanza in forma, con un giovedì investito da assoluta normalità, comunque non negativo. Consigliabile fare ciò che piace e, se possibile, mai fossilizzarsi su una sola attività. La vita amorosa sarà scorrevole e appagante per molti di voi: così la passione sarà sempre accesa nel vostro rapporto di sempre. Mentre per i più giovani la giornata porterà la voglia di consolidare o di rendere ufficiale un legame d'amore.

Single, sarete piuttosto sicuri: sapete chi siete, cosa volete, dove intendete andare. Le stelle sono benevole, ma l'unico problema che avrete nel periodo sarà decidere le persone amate con le quali condividere il proprio tempo. Perché tra amici e famigliari, saranno in molti a desiderarvi: fate il possibile per accontentare tutti ma senza stressarvi. Nel lavoro, contate pure su una giornata produttiva, soprattutto se sarete strategici e abili a cogliere eventuali opportunità.

Gemelli: 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di giovedì 11 novembre presume possa arrivare un periodo molto piacevole, questo perché il vostro spirito in questo periodo è decisamente positivo. In amore, vivrete un momento magico che cancellerà i brutti pensieri accumulati negli ultimi giorni.

Farete scintille e la sintonia con la persona amata sarà incredibilmente ai massimi livelli. In molti sarete anche gioiosi, effervescenti e fantasiosi, e questo vi metterà davanti divertenti prospettive. Passerete così una serata spensierata insieme a chi amate e tutto scorrerà liscio, senza intoppi. Single, un caro amico potrebbe bussare alla vostra porta chiedendo aiuto e questo vi riempirà di gioia perché vi sentirete importanti, in grado di dare un valido supporto alle persone a cui volete bene. Con questo incremento di autostima, affronterete la giornata con il sorriso sulle labbra: sarete così fieri, orgogliosi e finalmente felici. Nel lavoro, sarà una giornata eccezionale con grande movimento nelle entrate.

Dovrete fare scelte per il futuro, perché il cielo vi offrirà occasioni per fare molti investimenti.

Oroscopo e stelle di giovedì 11 novembre

Cancro: ★★★★. La giornata relativa al prossimo giovedì sarà da considerare "di attesa". Infatti, come ampiamente preannunciato dall'Astrologia settimanale, prossimamente arriveranno splendide giornate. Per i sentimenti, i vostri tentativi per ritrovare la sintonia con il partner andranno a buon fine e trascorrerete una bellissima serata insieme. Vivrete al massimo tutte le emozioni che questa splendida giornata vi regalerà, perché l'amore sarà il vostro toccasana e spazzerà via i piccoli problemi che avevate nei giorni scorsi. Single, ritroverete l'armonia perduta e sarà questa una giornata speciale per voi.

Riuscirete infatti a stabilire un dialogo chiarificatore con le persone con le quali ultimamente eravate in conflitto e a placare le tensioni. Tutto scorrerà all'insegna della calma e della serenità assoluta. Nel lavoro, sarete molto scrupolosi e non lascerete niente al caso. In qualche caso farete un accurato bilancio economico in quanto avrete la mente lucida. Questo vi consentirà di fare calcoli ed elaborazioni anche complicati.

Leone: ★★★★★. Continua il vostro periodo di grazia e voi continuate a sprizzare energia ed efficienza da ogni poro. Non prendete decisioni affrettate, però. Sappiate che dovreste preferire la razionalità all'istinto, almeno per quanto riguarda l'attività di ogni giorno.

In amore, sarà una giornata idilliaca, ricca di emozioni e piacevoli conferme che vi faranno raggiungere la pace interiore. Finalmente farete qualcosa di insolito e di diverso insieme al partner, e gioirete delle scelte che farete. Single, brillanti e simpatici passerete un giovedì allegro e spensierato, circondati da una folta schiera di amici. Tanto per cominciare, avrete tutte le carte in regola per stravincere in qualsiasi situazione, mentre nel privato apparite elettrizzati, ottimisti e fiduciosi nei confronti di qualcuno che vi piace tanto. Nel lavoro, ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase. Rinnovare il vostro percorso di scelte vi porterà verso un periodo favorevole.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 11 novembre, indica che la sostanza c’è e nessuno può metterlo in dubbio. Se poi a questa unirete il giusto modo di affrontare la giornata, sarete certamente al top. In campo sentimentale, vorrete passare più tempo possibile con i cari in modo da recuperare le mancanze dei giorni passati. Sarà piacevole avere un po' di meritato riposo e vivere con un ritmo rallentato, scandito solo dalla compagnia del partner. in questi giorni più che mai ascolterete il vostro corpo, ma soprattutto il vostro cuore e questo vi farà stare decisamente bene. Single, avrete la comprensione ed il supporto degli amici e vi sentirete più forti e determinati. Raggiungerete i vostri obiettivi e soddisferete i vostri desideri.

Non potrete chiedere niente di meglio, vi sentirete più leggeri, cosa che rallegrerà tantissimo, il vostro umore. Nel lavoro, avvertirete un forte desiderio di nuove esperienze, il che vi permetterà di dimostrare le vostre qualità ed il vostro fiuto per gli affari a lunga scadenza.

