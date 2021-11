L'oroscopo di venerdì 12 novembre 2021 è pronto ad alzare il sipario sulle previsioni zodiacali di domani, giorno di confine tra la fine della settimana lavorativa e l'inizio del weekend. A dare riscontro sul periodo, positivo o negativo che sia, l'Astrologia, sempre disponibile a mettere in chiaro l'andamento quotidiano sia in amore che nel lavoro. In evidenza in questo quinto giorno della corrente settimana i segni dello zodiaco appartenenti alla prima sestina, ossia dall'Ariete fino a Vergine: curiosi di sapere a chi avrà il piacere di avere l'appoggio delle stelle?

In questo caso vi diciamo che, ad avere massima positività e fortuna, saranno gli amici nativi in Ariete, Cancro e Vergine, trio valutato alla pari con cinque stelline all'attivo.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 12 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 12 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 12 novembre al segno dell'Ariete annuncia un venerdì favoloso sotto tanti aspetti, in primis in quello puramente sentimentale. In amore, infatti, le stelle vi esorteranno a gustare ogni momento della giornata, perché questo periodo potrà essere per molti veramente indimenticabile.

Un doveroso grazie anche al partner, sempre pronto a sostenervi in tutto. State vivendo una vera rinascita, perché avete trovato una persona in grado di capirvi e coccolarvi. Single, avrete uno scambio a cuore aperto con una persona importante ed esperta che vi darà proprio il consiglio giusto: vi servirà per migliorare in ambito sentimentale.

Avete una insopprimibile voglia di sfruttare pienamente il tempo libero, perciò fatelo. Le persone care vi saranno vicine e sapranno consigliarvi in caso di problemi. Nel lavoro, tutto vi sembrerà più facile, o sarete voi più bravi del solito. Qualunque sia la situazione, avrete idee geniali e fantasia, ma anche un notevole senso del denaro, il che potrà tornare utile nel risparmio o negli acquisti.

Toro: ★★★. È in arrivo un venerdì valutato in modo mediocre. Un vero e proprio "schiaffo" alle aspettative di questo periodo, che sappiamo essere molto alte. Purtroppo, non fate (o non volete fare) nulla in più del minimo sindacale, e questo irrita non di poco le persone che avete al fianco o con cui avete a che fare. In campo sentimentale, la situazione è un po' confusa ma potrà migliorare notevolmente nel corso della serata. Cercate di rafforzare il dialogo con la persona amata imparando a rapportarvi con massima sincerità, magari ascoltando anche attentamente opinioni, pensieri e idee della persona amata. Lo scopo è far si che tutto vada bene. Single, è possibile che i vari impegni in calendario causino stress, con ripercussioni sulla concentrazione.

Chi è sensibile alla meteorologia potrà avvertire un improvviso mal di testa. Così per rilassarvi, lasciate perdere un'uscita serale con i vostri amici: optate invece per una serata casalinga, dove vi prenderete cura di voi. Al lavoro, non accettate compromessi ma cercate piuttosto di agire in modo ordinato, trasparente e corretto. E se avete dei progetti innovativi per rimpinguare le finanze, prendetevi del tempo, prima di metterli in pratica.

Gemelli: ★★★★. Si preannuncia una giornata abbastanza in linea con la solita quotidianità generale. L'Astrologia prevede una certa instabilità, soprattutto sul finire della prima mattinata e poi la sera. In amore, qualunque sia la situazione, sarete meravigliosamente ben disposti a lasciarvi andare.

Se avete qualcosa da chiarire con il partner, per farlo scegliete un posticino romantico: quando si affrontano questioni delicate, l'atmosfera fa sicuramente la differenza. Single, con le stelle a favore la giornata si prospetta particolarmente allegra e vivace. Avete la possibilità di incontrare qualcuno di interessante, ma non fermatevi alle apparenze, anzi, cercate di approfondire ogni conoscenza evitando soprattutto di essere superficiali o poco interessati (ovviamente se il soggetto interessa). Nel lavoro, quando ve la prendete a cuore sapete essere lavoratori instancabili. In questo giorno poi, potrete contare su una moltiplicazione di energie che potrà essere preziosa per tutti coloro che hanno dei traguardi immediati da raggiungere.

Oroscopo e stelle di venerdì 12 novembre

Cancro: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì, giro conclusivo dell'attuale settimana lavorativa, si annuncia favorevole su più fronti. Pronti a gongolare come si deve? Per i sentimenti, avrete l'argento vivo addosso, si susseguiranno idee di un certo spessore supportate da azioni altrettanto opportune. Il dialogo con la persona amata sarà scorrevole e affettuoso; parlerete a cuore aperto dei vostri reciproci sentimenti, senza nessun impaccio. Così la relazione andrà gonfie vele e nel corso della giornata o a fine serata riuscirete a dimostrare ancor di più il vostro grande e affettuoso amore. Single, Venere in "casa 9" vi farà trascorrere una giornata divertente e spensierata in compagnia di tante persone.

Tra queste, molte sono sempre stati presenti nei momenti felici o grigi della vostra vita. Vi sentite profondamente legati a loro e questo venerdì potrebbe essere la giornata giusta per parlare loro di una vostra passione, un hobby o magari di un nuovo amore. Il lavoro, gode di ottime influenze, anche se in questo periodo è sempre bene ponderare ogni passo. Diffidate delle situazioni che promettono risultati clamorosi.

Leone: ★★★★. In arrivo un venerdì di fine settimana davvero spettacolare. Certamente sarà così, almeno secondo la nostra particolare interpretazione della carta del cielo (il vostro). Questa parte del periodo porterà a voi nativi nuova forza ed altrettanta voglia di sperimentare qualcosa di nuovo.

In amore, il dialogo sarà l'arma vincente per riprendere in mano un rapporto assopito. Potrete così rimettervi in gioco e essere di nuovo sereni insieme a chi amate. La vostra caparbietà verrà fuori e riuscirete a dimostrare le vostre ragioni riguardo ad una questione spinosa. Venere renderà questa giornata fantastica: potrete finalmente sentirvi appagati e felici tra le braccia di un partner che tira fuori il meglio da voi, facendovi sentire unici e speciali. Single, avrete la sensazione di essere protetti da persone care davvero splendide, in grado di far nascere qualcosa di gradevole nel campo sentimentale che più vi interessa. State usufruendo dei favori di una bella congiuntura astrale, questo fatto vi regalerà tanta fortuna soprattutto per quello che riguarda le vicende amorose.

Nel lavoro, sarete letteralmente ispirati, potrete così produrre idee ed opere di eccellente qualità. Quindi, impegnatevi a fondo per aumentare le vostre entrate e stabilizzare le vostre finanze.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 12 novembre, preannuncia una giornata molto positiva. Questo fine settimana avrete un'apertura mentale tale da permettervi di conquistare propositi che sembravano impossibili fino a ieri. In campo sentimentale, ci sarà un clima idilliaco per le coppie, soprattutto per quelle che ancora devono metter su famiglia. Per tanti di voi nativi è giunto il tempo di prendere decisioni importanti. Le stelle cercheranno di addolcire la vostra giornata regalando momenti di passione e tenerezza da vivere con la persona del cuore.

Single, ecco per voi una giornata all'insegna dell'allegria e delle conquiste più eccitanti. In programma un momento speciale, forse atteso da tanto tempo. In questo periodo tutto gira per il verso giusto: per una volta almeno fatevi avanti e buttatevi! Nel lavoro, il giorno vi favorirà alla grande: potrete infatti contare su un cielo assolutamente positivo. Accelerate tranquillamente, osate anche l'inosabile; non è che abbiate bisogno di incoraggiamenti, perché voi adorate le sfide. Sappiate comunque che avrete eccellenti opportunità per fare centro, dovunque miriate.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 12 novembre.