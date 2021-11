L'Oroscopo di sabato 13 novembre 2021 è pronto a scoprire come sarà la giornata in amore e nel lavoro. In evidenza, in questo contesto, le previsioni zodiacali per i segni della seconda sestina, ossia quella interessante il filotto dall'Ariete fino alla Vergine.

Ansiosi di sapere cosa riserverà la giornata al vostro segno? Senz'altro sarà un'ottima giornata per gli amici della Vergine, simbolo astrale considerato in giornata "top". Molto bene il periodo anche per l'Ariete, super favorito in campo sentimentale, perciò valutato con le cinque stelline della buona fortuna.

Invece saranno messi per un po' da parte, astrologicamente parlando, i nativi in Gemelli, Toro e Leone, trio posizionato nelle ultime posizioni della classifica stelline del momento.

Iniziamo immediatamente col togliere eventuali dubbi, svelando la classifica (parziale) di sabato per poi passare all'oroscopo del 13 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine

2° posto - ★★★★★: Ariete;

3° posto - ★★★★: Cancro;

4° posto - ★★★: Gemelli;

5° posto - ★★: Toro, Leone.

Previsioni zodiacali del 13 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 13 novembre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata ottima. Anche se attraverserete momenti all'apparenza positivi, mai abbassare la guardia, poiché errori o intoppi potrebbero essere in agguato.

In amore, sarete solleticati nel fare cose interessanti, a tratti molto passionali. In molti casi ritroverete un'intesa perfetta con il partner. Presentatevi con un piccolo dono, sarà un buon modo per rendere il clima ancor più gioioso. Anche perché questa giornata porterà alle stelle il vostro rapporto di coppia, mettendo così in secondo piano i litigi dei giorni passati.

Single, un sano ottimismo vi farà vedere le cose sotto una luce nuova. Se vi guarderete intorno, vedrete quante occasioni saranno a portata di mano, oppure come sarà facile trovare le giuste soluzioni ai problemi del momento. Nel lavoro, le opportunità miglioreranno nettamente, soprattutto se potrete seguire un corso di perfezionamento.

Anche la pratica è molto importante, però per il momento potreste accontentarvi di essere scarsamente remunerati, poi i guadagni aumenteranno.

Toro: ★★. L'oroscopo di sabato pone l'attenzione su un inizio di weekend poco affidabile. Dire che potrebbe essere "brutto" forse è un po' troppo, comunque non vi consigliamo di abbassare la guardia. In campo sentimentale, il cielo opposto al vostro segno vi lancia qualche sfida impegnativa che voi raccoglierete senza farvi impensierire troppo. Riuscirete a mantenere la calma nella vostra relazione, anche se dovrete sudare sette camicie. Così, invece di tenervi dentro le vostre insoddisfazioni, fareste bene a confessare tutto al partner, anche i vostri pensieri più nascosti.

Single, soffia un vento di nostalgia, forse perché un ex che non vedete ormai da anni potrebbe farsi risentire. Ma non sapete bene che pensare, proverete un misto di nostalgia, rabbia e imbarazzo, fate quindi chiarezza dentro di voi e non partite a marcia ingranata. Perché negli affari di cuore occorre un certo tatto. Nel lavoro, è tempo di scelte personali, di decisioni che potrebbero riflettersi sulla vostra attività professionale o magari su fatti che porteranno molto presto dei cambiamenti.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo della giornata di sabato annuncia un periodo sicuramente da tenere sotto controllo. Infatti la partenza del weekend è prevista quasi totalmente in sottotono. In alcune situazioni un po' fuori controllo, certamente potrebbe essere l'ora di iniziare a mettere quei famosi puntini sulle "i".

In amore, vivrete un momento poco brillante, senz'altro non all'altezza delle vostre prospettive; in arrivo qualche intralcio ed un po' di confusione. Ansia e qualche incertezza, quindi date il giusto peso ai gesti e alle richieste inviati dal vostro corpo. Assecondate con accurata premura anche le esigenze del vostro partner. Single, sarà una giornata bella tosta, nulla di preoccupante ma nemmeno nulla di cui sorridere. Cercate di rimanere fermi sulle vostre posizioni, perché lo scenario astrale invita a tirare il freno a mano. Pronti a fare mente locale, rivedere le situazioni che non procedono nel modo desiderato, dedicare una fetta del vostro tempo alla bellezza e al fisico. Nel lavoro, una discussione potrebbe assumere toni troppo accesi e il collega che avrete di fronte potrebbe rivelarsi scorretto nei vostri confronti.

Possibili conseguenze negative e ripercussioni in carriera.

Oroscopo e stelle di sabato 13 novembre

Cancro: ★★★★. In preventivo per voi del segno un giorno abbastanza impegnato, tuttavia non negativo. La sufficiente stabilità astrale del periodo assicurerà tanta serenità nella sfera affettiva. Questo sarà già abbastanza per farvi sentire tranquilli, sia in coppia che con il resto del mondo. Per i sentimenti, grazie agli influssi potenti e benefici di Venere, potrete guardare le cose da una prospettiva diversa dal solito, più ottimistica e meno angosciante. Intorno a voi molti tasselli si stanno sistemando al posto giusto e la vostra pazienza sarà premiata, anche grazie all'aiuto del vostro partner.

Single, vi attende una giornata sovraccarica d'impegni, ma avrete anche l'opportunità di farvi conoscere in un ambiente particolare e stimolante. Non si escludono neanche inaspettate prove d'amicizia (e altro) da qualcuno che avevate un po' sottovalutato. Non rinunciate al divertimento e ad uscire con gli amici per via di impegni lavorativi; organizzatevi, invece, in modo che ci sia spazio per tutto. Nel lavoro, vi verranno offerte opportunità che dovrete cogliere al volo, ignorando flirt e attrazioni d'altro tipo che vi farebbero solo perdere del tempo.

Leone: ★★. Sabato sarà un giorno da considerare "negativo" per molti di voi del segno. Occhio dunque a ciò che andrete a mettere sul fuoco in questo periodo della settimana.

Nella stragrande maggioranza la comunicazione sarà davvero importante per tutti. In amore ci potrebbero essere fulmini e lampi a causa delle congiunzioni astrali poco di parte. Sarà meglio uscire presto di casa: eviterete di gettare benzina sul fuoco. Avrete soprattutto il partner sul piede di guerra e qualcuno dei due tirerà fuori l'ascia e non saranno sempre rose e fiori. Ma non temete, in tarda serata tutto si alleggerirà, soprattutto i vostri conflitti con la persona amata. Single, progetti che non decollano e vicende familiari vi agitano, ma non scambiate un sasso per una montagna. Nei prossimi giorni tutto, o quasi, si appianerà. Affrontati con la dovuta calma, i problemi si risolvono senza lasciare traccia, a parte quel sottile malumore.

Nel lavoro, un collega con atteggiamento da saputello potrebbe mostrare presunzione nei vostri confronti. Non dovete infastidirvi, ma siate meno aggressivi cercando un punto di incontro. In questo periodo per voi sarebbe opportuno evitare tensioni inutili.

Vergine: top del giorno. L'oroscopo di sabato 13 novembre predice una giornata certamente perfetta su ogni fronte, quindi valutata con la posizione top, riservata ai frangenti fortunati. In campo sentimentale, i pianeti presenti nel vostro segno riusciranno a dare un fondamento più stabile alle vostre costruzioni di vita. Ogni sogno, per trasformarsi in realtà, ha bisogno di concretezza, e voi in questo sabato saprete perfettamente come operare.

In vista una grossa trasformazione da vivere insieme al vostro partner. Single, prosegue la fase astrale favorevole: manifestate i vostri sentimenti, forti o teneri che siano, e riversateli con gioia sulla persona che vi piace. La vostra spontaneità sarà a livelli alti, e questo incrementerà tanto il vostro fascino. Sfruttate le vostre migliori qualità e divertitevi alla grande insieme ai vostri amici. Nel lavoro, prenderanno il via nuove collaborazioni professionali, accordi societari, e le finanze respireranno. Lavorerete sodo spronati da nuove idee e persone pronte a sostenervi. Avrete spirito d'iniziativa, intraprendenza e soprattutto una grande abilità di manovra.

