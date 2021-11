Le previsioni zodiacali di lunedì 15 novembre 2021 annunciano un inizio settimana positivo per tre segni. Come sempre i migliori in assoluto avranno dalla loro le cinque stelle della fortuna, mentre gli altri potranno contare sul periodo da quattro stelle. Iniziamo subito con l'anteprima mettendo in rilievo i più fortunati tra i nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, tagliamo subito la testa al toro (ovviamente senza offesa per gli amici Toro!) regalando una bella soddisfazione a coloro nativi in Ariete, Leone e Vergine, nel frangente considerati in giornata a cinque stelle.

In difficoltà Gemelli e Cancro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 15 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Leone, Vergine;

2° posto - ★★★★: Toro;

3° posto - ★★★: Gemelli;

4° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 15 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 15 novembre al segno dell'Ariete predice una giornata quasi tutta a favore. Tra oggi e soprattutto domani vi sentirete leggeri come una piuma, pronti ad accogliere con favore buone notizie e/o interessanti novità. In amore, le stelle positive, rischiareranno la vostra vita con la loro brillante luminosità.

Affidatevi pure con fiducia ai loro influssi benefici e protettivi che vi accompagneranno per tutta la giornata, regalando momenti estremamente piacevoli da vivere serenamente insieme a chi amate. Single, grande privilegiato sarà il cuore, aperto a emozioni dolcissime e suggestioni indimenticabili: un incontro avvincente potrebbe offrire l'occasione per una piacevole avventura.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Potrete portare a termine con energia, abilità e bravura gli impegni in calendario. Non rimandate l'avvio di un progetto per timore di non esserne all'altezza. Il lavoro procede in modo ottimale, porterete a termine impegni importanti e verrete subito gratificati. Chiedete e vi sarà dato: d'altronde, siete davvero degli ottimi dipendenti.

Toro: ★★★★. Si prevede una giornata conformata alla buona predisposizione lunare. Sul lato generale avrete qualcosa di nuovo su cui contare. In campo sentimentale, romanticismo e seduzione saranno protagonisti della giornata, il vostro partner sarà felice delle vostre tenerezze. Sarete particolarmente affettuosi con chi avete accanto: chi si sentirà amato vi ripagherà con lo stesso amore. Venere vi renderà sereni, con dei nuovi programmi e dei cambiamenti positivi in vista per la coppia. Single, andrà tutto bene se non pretenderete troppo dalle stelle o dalle vostre forze, e se non vi lascerete prendere da entusiasmi fuori luogo. Novità piacevoli sul fronte sentimentale: qualcuno potrebbe fare all'improvviso capolino nella vostra vita, portando gioia ed entusiasmo.

Nel lavoro, ce la farete con l'appoggio taciturno e discreto dei colleghi, soprattutto di qualcuno che non dice nulla ma vi aiuta sempre senza problemi.

Gemelli: ★★★. In arrivo un lunedì 15 novembre indicato come 'sottotono'. Quasi tutta la giornata di inizio settimana sarà pesantemente sottomessa al volere di astri poco affabili verso il segno. In amore, se qualche atteggiamento del partner vi infastidisce da tempo, è arrivato il momento di farlo notare. E se il nervosismo vi rendesse troppo diretti, facendovi risultare leggermente arroganti, cercate di ascoltare prima di parlare. Avete bisogno di un bel massaggio rilassante e in generale di riposo, perché siete estremamente stanchi e vi arrabbiate per nulla con tutti.

Single, sarete penalizzati nei rapporti personali. Certe situazioni vi impediscono di stare in pace con voi stessi e con gli altri. Evitate i processi alle intenzioni, a meno che il vostro scopo non sia quello di trovare qualcuno su cui sfogare il vostro esaurimento. Nel lavoro, i guadagni sono discreti ma sfumano in fretta; in parte in spese indispensabili, bollette, rate e riparazioni domestiche urgenti, in parte voluttuarie: quando vedete un bell'oggetto non resistete alla tentazione di farvi un regalo.

Oroscopo e stelle di lunedì 15 novembre

Cancro: ★★. In arrivo turbolenze astrali in grado di rovinare questo lunedì. A dare problemi saranno circostanze fortuite, sicuramente capaci di innescare situazioni 'esplosive' soprattutto in ambito familiare.

Per i sentimenti, se manca la tranquillità nel rapporto di coppia, la colpa potrebbe essere di una stupida incomprensione. Dialogate con calma e sincerità, è vero che "l'amore non è bello se non è litigarello", ma cercate di risolvere tutti i vostri problemi, nell'arco della giornata di oggi. Single, per voi che amate le sfide, il giorno inizierà mostrando i denti. Non vi sentirete a vostro agio in tante situazioni, comprese quella familiare. Insistere a tutti i costi per avere ragione non porterà grandi risultati: per costruire un dialogo nuovo con i vostri cari, serviranno comprensione e pazienza. Nel lavoro, giornata complicata per voi nativi: questo lunedì nessun pianeta sembra disposto a sostenervi.

Imprevisti ed equivoci potrebbero appesantire la vostra routine: fate massima chiarezza nei rapporti con i colleghi, e tenete gli occhi aperti su contratti o nel maneggio del denaro.

Leone: ★★★★★. Giornata portatrice di tangibili speranze per la maggior parte di voi nativi. Valutata nelle predizioni come serena, la giornata in questione porterà grosse soddisfazioni soprattutto in famiglia. In amore, le coppie avranno molte cose di cui parlare, ma finalmente si decideranno a farlo senza urlare. È un buon inizio, il che porterà tante sorprese positive, specialmente per quello che riguarda la serenità. Alcuni di voi preferiranno prendere delle decisioni più concrete, sicuri del proprio sentimento, e questa sarà una decisione giusta che potrebbe aprire le porte ad un futuro roseo e pieno di progetti.

Single, non cambia la musica sul fronte sentimentale: il vostro fascino abbaglierà tutti. Potrete così conquistare prede ambitissime e trascorrere una serata al cinema o in casa con i familiari. Se si parla di lavoro, vi sentirete fiduciosi. Pensate di potercela fare e di essere brillanti perché sentirete che il successo in questo momento non può sfuggirvi.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 15 novembre, indica che questo inizio settimana porterà tanta positività nelle cose previste dalla routine, non escludendo un pizzico di buona fortuna a fine serata. Ansiosi di sapere come andrà la giornata? In campo sentimentale, le coppie saranno pronte a fare passi da gigante, ma non bisognerà aspettare troppo.

Buttatevi voi, se percepite immobilismo nel partner. Dopo aver ritrovato la pace con la persona amata, magari dopo un piccolo bisticcio, ritroverete l'intuizione e la fantasia per trascorrere serenamente il vostro tempo. Single, potreste scegliere di anteporre senza rimorsi il piacere al dovere. La presenza delle stelle a voi amiche, vi metterà addosso una gran voglia di vivere ma soprattutto di divertirvi e di stare in compagnia. Nel lavoro, soddisfazioni e miglioramenti di carriera sono in arrivo per voi nei prossimi giorni. Merito dello straordinario influsso di Marte, che vi sta incoraggiando a voltare pagina e a non aver paura di cambiamenti drastici e radicali in ambito professionale.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 15 novembre.