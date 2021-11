Le previsioni zodiacali di martedì 23 novembre 2021 sono pronte a dare conto su come potrebbe evolvere il secondo giorno della settimana. Nel periodo analizzato l'Astrologia del giorno sottolinea la presenza del Sole in Sagittario, transito già in programma per lunedì 22 novembre. Sui gradi del Cancro troviamo posizionata la Luna, nel frangente in ottimo trigono con Nettuno e Marte nonché in buon sestile a Urano. Tra i sei segni in analisi, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine a dominare la scena saranno senz'altro Toro, Cancro e Leone, trio considerato dalle effemeridi in giornata a cinque stelle.

Invece abbastanza insoddisfacente il periodo per i nativi dei Gemelli e dell'Ariete, rispettivamente valutati in giornata "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 23 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Cancro, Leone;

2° posto - ★★★★: Vergine;

3° posto - ★★★: Gemelli;

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 23 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 23 novembre al segno dell'Ariete predice una giornata poco positiva, a tratti anche abbastanza impegnativa da portare a buon fine. In amore, alcuni astri vi contrastano e vi provocano nervosismo, così qualcuno avrà la sensazione di non riuscire a capire a fondo il proprio partner, oppure di non essere capito.

Mentre per qualche altro del segno la vita di coppia comincia ad andare stretta: pazientate, perché presto andrà meglio e riuscirete a risolvere se non tutti, almeno parte dei vostri problemi. Single, riguardo alla vostra forma fisica, sarete meno brillanti del solito, quindi prendetevi maggior cura di voi stessi. Inoltre cercate di non trascurare i familiari.

Impegnatevi al meglio per affrontare e superare in bellezza tutti gli ostacoli che vi si presenteranno. Nel lavoro, in questa giornata dovete trovare qualcosa di importante da fare piuttosto che sospirare su quello che gli altri sono riusciti a costruire. Anche voi avete delle qualità eccellenti, solo che non riuscite ad impegnarvi più di tanto lasciando poco spazio alla creatività.

Toro: ★★★★★. Le previsioni per questo martedì anticipano già da adesso che potrebbe essere un giorno al limite della perfezione più assoluta. In campo sentimentale, sarete allegri, aperti alle novità e pronti ad accettare e condividere i programmi dei vostri familiari. In effetti, saprete trovare vie intelligenti per entrare in contatto con gli altri e sarete al centro dell'attenzione di chi vi circonda, a cominciare dal vostro partner. Single, con un cielo così positivo, potrete veramente conquistare il mondo! Risolverete in un battibaleno alcune anomalie o intricate questioni. Probabilmente, importanti progetti vi daranno grandi soddisfazioni. Programmi divertenti per la serata; molti di voi potranno conoscere qualcuno di veramente interessante, grazie al vostro charme, che userete per fare colpo su chi vi piace.

Nel lavoro, giornata positiva e produttiva sul piano professionale, specialmente se avete un'attività autonoma. Saprete mettere a frutto un'esperienza importante fatta in passato e trovare una via agevole per risolvere eventuali problemi.

Gemelli: ★★★. Giornata giudicata dall'Astrologia applicata al vostro segno come "sottotono". Nonostante vi sentiate instancabili, sarebbe sicuramente meglio non esagerare. In amore, inizierete la giornata con grande buonumore, anche se poi non sarete in grado di mantenerlo per colpa del partner. Forse mostrerete poca pazienza e, nonostante ce la mettiate davvero tutta. Potreste finire per trovarvi in grande difficoltà per colpa di chi continua a mettere il dito nella piaga, rendendovi nervosi e tristi.

Single, non permettete a nessuno di sottovalutarvi: se necessario, rispondete con risolutezza. Se qualcosa non va, e non gira nel modo desiderato, non siate pessimisti; ricordate che una soluzione c'è sempre, basta solo saperla trovare. Un velo di insoddisfazione avvolgerà la sfera affettiva della maggior parte di voi; qualcuno di voi si lascerà sfuggire l'occasione di un'avventura interessante. Sul lavoro seguite il vostro istinto, fidatevi solo delle vostre sensazioni e opinioni. Non commettete l'errore di ascoltare i consigli di chi magari ne sa meno di voi!

Oroscopo e stelle di martedì 23 novembre

Cancro: ★★★★★. In arrivo un giorno fantastico portatore di buone notizie in campo sentimentale.

Per qualcuno il periodo potrebbe segnare l'inizio di una piccola rinascita. Ultimamente non avete avuto molto dalla vita e quel poco non è stato "goduto" pienamente. Per i sentimenti, il buonumore che vi accompagna in questi giorni è dovuto alle congiunzioni astrali favorevoli: mettete da parte la riservatezza e dateci dentro! Sarete più solari, riuscendo sempre a cogliere nelle parole e nei gesti di chi vi sta accanto l'aspetto migliore. L'intuito vi aiuterà a portare avanti progetti interessantissimi, sarete fiduciosi e grazie all'amore del partner risulterete invincibili. Single, il cielo del giorno vi invita ad abbandonare razionalità e autocontrollo in modo da vivere con più spontaneità le emozioni, quest'oggi amplificate dall'aiuto della Luna.

Preparatevi a vivere un incontro travolgente e ricco di tante belle novità: potrebbe essere quello giusto. Nel lavoro, avrete sicuramente delle grandi soddisfazioni che porteranno benefici alle vostre finanze. Migliorerà il rapporto con i colleghi e si creerà un clima lavorativo decisamente più rilassato.

Leone: ★★★★★. Giornata scintillante, valutata dall'Astrologia del momento come perfetta per mettere in campo nuove idee, da sfruttare soprattutto nei sentimenti. In amore, il cielo vi entusiasma e vi farà vivere una giornata molto allegra e felice. Avrete la possibilità di dedicarvi a tutto ciò che vi appassiona. In alcuni casi potreste vivere anche un grande amore, se single. In coppia avrete la certezza di aver trovato una persona che riesce a comprendervi e accettarvi, con tutti i vostri pregi e immancabili difetti.

Single, le stelle illumineranno il settore delle amicizie, e del mondo esterno in generale. Visto l'ottimo periodo, la missione principale di molti sarà quella di riportare la pace in famiglia, magari con qualcuno in particolare o con un gruppo di persone con le quali di recente non sono mancate incomprensioni. Nel lavoro, applicate il vostro senso di responsabilità e impegnatevi a fondo. Questo comportamento dovrebbe rivelarsi efficace e farvi ottenere benefici e riconoscimenti, anche dal punto di vista finanziario.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 23 novembre, giornata abbastanza in linea con quanto da voi sperato/desiderato. Dunque un giorno valutato con le quattro stelle relative ai periodi legati alla normale routine.

In campo sentimentale contate su di un cielo favorevole, il che vi aiuterà a sentirvi più leggeri e meglio disposti ad affrontare gli impegni e le difficoltà del momento. Questo martedì porterà serenità nella sfera affettiva a quanti di voi vivono una storia d'amore poco soddisfacente e una marea di emozioni a tutte le altre coppie. Single, gli astri v'inviano un'ondata d'energia positiva: sfruttatela per andare incontro agli altri con amabilità e buona disposizione. Se avete spazio in casa, adottate un animaletto; è un'esperienza unica, commovente e dunque imperdibile. Nel lavoro, in questa giornata sarà l'istinto a guidarvi, soprattutto nelle scelte in ambito professionale. La situazione lavorativa sta crescendo e la saprete gestire con metodo e tanta buona organizzazione.

