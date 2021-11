L'oroscopo di mercoledì 24 novembre 2021 mette sotto la lente l'Astrologia del giorno rendendo disponibili le previsioni zodiacali relative al giro di boa infrasettimanale. Sotto diretta analisi i primi sei segni dello zodiaco, messi "sotto torchio" nei comparti relativi all'amore nonché al lavoro. Dunque occhi puntati su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere cosa porteranno di buono le stelle di mercoledì? Intanto c'è da sottolineare il transito della Luna in Leone e, sempre nella giornate del 24 novembre, anche dell'ingresso di Mercurio in Sagittario.

In primissimo piano, astrologicamente parlando, lo splendido trigono Luna-Mercurio, senz'altro in grado di fare la differenza in alcuni segni.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 24 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★★: Toro;

4° posto - ★★★: Ariete;

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 24 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 24 novembre al segno dell'Ariete consiglia di armarsi di tanta pazienza e altrettanto coraggio: il periodo avrà i toni poco chiari del 'sottotono'.

Pertanto si presume possa arrivare a voi del segno una giornata alquanto piatta, soprattutto nelle prime ore. In amore, i rapporti per le coppie sentimentalmente più stabili si potrebbero fare un po' tesi a causa di argomenti che, al momento, non saranno affrontati come si deve. Trovate tempo per riflettere su eventuali rapporti sentimentali che eventualmente si trascinano stancamente, senza nuove emozioni, e insieme cercare la soluzione giusta al problema.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Single, avrete buone occasioni davanti, ma forse una punta di stanchezza, per colpa di Marte che vi rema contro, non vi permetterà di approfittarne come dovreste. Non abbattevi per una piccola sconfitta del passato ma datevi da fare nel vostro presente. Per reagire alla noia della vita quotidiana, che al momento avvertite particolarmente, potreste anche fare una piccola pazzia.

Concedetevelo pure: potrebbe essere un vero e proprio toccasana per il vostro umore, ma senza esagerare. Nel lavoro dovete dare il massimo e fare straordinari per portare a termine un progetto, in questo modo sarete veramente apprezzati. E' arrivato il momento di fare un passo in avanti e cambiare in meglio, naturalmente con la dovuta cautela.

Toro: ★★★★. La giornata del 24 novembre, in questo caso interessante la parte centrale della settimana, si presume possa portare poco, o almeno non quello che molti di voi nativi state sperando. In campo sentimentale, con l'appoggio degli astri potrete migliorare il vostro rapporto: preparate un gesto carino nei confronti del partner, sapendo che quest'ultimo gradirà molto una vostra sorpresa.

La giornata, seppur impegnata da vincoli routinari - quattro stelle - porterà abbastanza amore e sufficiente armonia anche a quelle coppie di vecchia data. In tanti ritroveranno la passione e una sensuale intesa fisica. Single, in molti ultimamente siete un po' gassati, tutto funziona a ritmo sostenuto. Le idee poi, vanno e vengono, ma non vi importa perché siete certi che sistemerete eventuali problemi nel corso dei prossimi giorni. Qualunque sia la vostra condizione sentimentale, sappiate che l'amore va vissuto con trasporto: datevi da fare e divertitevi! Nel lavoro intanto molte cose potrebbero migliorare, magari con una diversa organizzazione. Anche se le scadenze sembrano arrivare tutte d'un colpo, tranquilli, le sbrigherete senza alcun ritardo.

Gemelli: ★★. Diciamo subito che la giornata non sarà troppo positiva per voi del segno. Purtroppo per molti l'attuale situazione risulterà difficile da mettere in sicurezza, già inasprita inizialmente da rapporti non proprio come uno se li aspettava. In amore, le stelle consigliano di trovare il tempo per valutare con calma ed attenzione alcuni avvenimenti che stanno capitando in questi giorni. In questo modo eviterete confusioni, a patto di affrontare eventuali problemi uno per volta. Non tutto filerà liscio, comunque dovrete raffrontarvi e anche scontrarvi con un partner lunatico e spesso irragionevole, ma alla fine riuscirete a superare insieme quelle cose che al momento non sembrano andare.

Single, inizierete la giornata con poco entusiasmo: vi alzerete dal letto lentamente, e poi proseguirete la mattinata cercando di non affaticarvi nel tenere il passo degli amici. Non fatene un dramma, ognuno ha i suoi ritmi e oggi questi sono i vostri. Prendetevi tutto il tempo necessario, se dovete decidere qualche cosa. Quel che più importa, non lasciarsi mai trascinare dalla fretta: potrebbe portare fuori rotta o indurre in grave errori. Nel lavoro, cercate di non cadere nei tranelli, meditate sulle decisioni prese dai colleghi e agite di conseguenza. Evitate di farvi mettere i piedi in testa da chicchessia.

Oroscopo e stelle di mercoledì 24 novembre

Cancro: ★★★★★. Una giornata ottima, oseremo dire quasi al limite della perfezione!

Pronti a gongolare? Certo che sì, anche perché gli astri saranno benevoli con voi nativi e non solo questo mercoledì ma anche il prossimo giovedì: questa ve l'abbiamo appena servita su un piatto d'argento, contenti? Per i sentimenti, sarà una giornata tutta rose e fiori, dono delle stelle amiche che alzeranno il barometro dell'umore e vi restituiranno la fiducia nelle vostre capacità. Le dimostrazioni di simpatia che ricevete dai vostri familiari, saranno uno stimolo a dare il meglio. Assecondate l'entusiasmo del partner per un progetto che sta molto a cuore; anche se a voi sembra un po' campato in aria, incoraggiatelo ugualmente per renderlo felice. Single, a favore avrete un cielo capace di esortare ad essere selettivi, soprattutto se si trattasse di offrire il proprio aiuto agli altri: fatelo solo con chi lo merita davvero.

Eviterete così di disperdere inutilmente le vostre energie. L'attività lavorativa proseguirà per il meglio: malgrado tutto, in questo periodo riuscirete ad organizzare molti dei vostri impegni e portare a termine quasi tutti i progetti.

Leone: 'top del giorno'. Mercoledì giornata favolosa, dedicata positivamente alle cose legate agli affetti o ai sentimenti più veri. Sotto protezione da una bella Luna in entrata nel segno, tanti di voi nativi non avranno particolari difficoltà nel risolvere problemi sentimentali anche abbastanza impegnativi. In campo sentimentale, romanticismo e passione saranno i vostri alleati della giornata che, vista con gli occhi dell'amore, non sarà affatto deludente. La presenza armonica della Luna nel vostro campo certamente riporterà un bellissimo sorriso sulle labbra di ogni nativo.

I pensieri negativi che vi hanno oppresso negli ultimi giorni, tenderanno a svanire velocemente, sciogliendosi finalmente come neve al sole, regalando serenità e pace da condividere con chi si ama. Single, vi attende una giornata piacevole, ovviamente grazie alla Luna: perché non approfittare per organizzare una gita, una vacanza anche breve o una felice rimpatriata con gli amici? Non rinunciate a nessuna occasione capace di farvi divertire, purché fatto in modo intelligente: cercate di giostrarvi tra i vari impegni così da trovare il tempo per tutto. Nel lavoro, finalmente una buona notizia rallegrerà la vostra giornata lavorativa, ma potrebbe trattarsi anche di una nuova proposta, un'occasione da non perdere.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 24 novembre, predice l'arrivo di una giornata sicuramente molto positiva. Infatti, le previsioni per questa giornata annunciano tanta calma e in larga misura, senz'altro molto reattiva riguardo la quotidianità generale. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la primissima mattinata, per poi riprendersi con vigore subito dopo. In campo sentimentale, sarà un giorno ideale per prendere una decisione o buttarsi in qualche nuova iniziativa. Le stelle saranno dalla vostra parte, allora lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner, e non nascondete i vostri desideri: è il momento adatto per iniziare progetti importanti.

Single, avrete buoni alleati in cielo per passare un buon mercoledì; l'ottima compagnia di cui godrete vi offrirà divertimento e spensieratezza. Fate leva sulle buone sensazioni odierne per recuperare la serenità, in vista dei prossimi impegni. Se alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte, lasciatevi aiutare da un amico e risolverete tutto in un baleno. Nel lavoro, tenete la testa sulle spalle e guardate davanti a voi senza abbassare lo sguardo. Ora siete consapevoli dei traguardi che potrete raggiungere: grazie alla vostra tenacia e determinazione, arriverete lontano.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 24 novembre.