Le previsioni zodiacali di venerdì 26 novembre 2021 scoprono le carte in merito al quinto giorno di questa ultima settimana piena di novembre. In primissimo piano la presenza della Luna in ingresso proprio questo 26 novembre nel campo della Vergine. In questo periodo sono molto favoriti gli incontri galanti, soprattutto a scopo sentimentale oppure quelli puramente "carnali". Molti single a cui piace volare "di fiore in fiore" senza mai fermarsi, troveranno di che sfamare le proprie passioni, mentre altri, decisamente meno intraprendenti, avranno a portata di mano splendide opportunità per fare nuove conoscenze.

Tra i segni migliori, ovviamente scelti nella sestina analizzata in questa fase, dunque relativa ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, a figurare al top insieme alla Vergine risultano Ariete e Gemelli. Quest'ultimo super favorito in campo sentimentale da una Luna davvero preziosa specialmente per coloro aventi come segno ascendente proprio quello della Vergine: pronti a godere dei romantici flussi generati dall'Astro d'Argento?

Senza tergiversare oltre, iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 26 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine (Luna nel segno)

2° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli;

3° posto - ★★★★: Cancro, Leone;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Toro.

Previsioni astrali del 26 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★.

L'oroscopo del 26 novembre al segno dell'Ariete predice una giornata bella e convincente oltre la media, anche se in certi momenti la sensazione di non essere all'altezza in alcune situazioni sarà tangibile. In amore, il cielo renderà la vita di coppia particolarmente interessante. In molti avrete la possibilità di trascorrere una serata divertente con i propri cari e, insieme, potrete scambiarvi opinioni su come programmare le prossime vacanze natalizie.

Tutto scorrerà molto felicemente con Venere e Luna pronti a farvi sentire gratificati e appagati dal vostro rapporto, non solo con il partner. Single, una ventata di positività solleverà lo spirito e vi metterà in contatto con chi approva i vostri ideali. È ora di dare ascolto agli amici veri, disposti ad aiutarvi ed a fornirvi tutte quelle informazioni che serviranno per prendere la decisione giusta.

In amore, qualunque cosa abbiate in mente, qualunque situazione ora vi troviate a vivere, non abbiate ripensamenti: perché sarete in ogni caso vincenti. Nel lavoro, potrete allargare il vostro raggio d'azione, mettere a segno qualche buon affare: così fidandovi dell'esperienza, tanto vostra che quella altrui, potrete veramente arrivare lontano.

Toro: ★★. In arrivo un venerdì 26 agosto abbastanza negativo, sottoscritto con due stelle da 'ko'. La giornata quindi sarà scandita da fasi alterne in grado di alterare il decorso a questa parte della settimana. In campo sentimentale, forse dovrete affrontare un imprevisto, ma non angosciatevi perché riuscirete a trovare la forza necessaria per superare questo momento faticoso.

Mostratevi comprensivi col partner e coi vostri familiari, e chiarite una questione in sospeso. Se spuntano spese extra per la casa o per i figli non fatene una tragedia! Single, fate molta più attenzione a come vi comportante in questa giornata poiché potreste generare negli altri un po' di astio, ed in questo periodo non sarebbe proprio necessario. Se avvertite un po' di movimento attorno a voi, lasciatelo scorrere e non provate a frenarlo, viste le vostre solite insicurezze. Nel lavoro, sarete pronti a chiudere i rapporti con chi reputerete poco affidabile, specie se ci fossero di mezzo interessi. Non buttatevi in investimenti poco sicuri, mettetevi in regola o preparatevi per risolvere situazioni burocratiche e fiscali, prima che ci pensi qualcun altro.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un giorno davvero speciale, almeno secondo gli studi fatti con carta astrale alla mano. A tutto sprint, quindi, la parte finale della settimana, pronta a regalare una miriade di soddisfazioni in diversi comparti. L'amore, vi troverà in forma, smaglianti; fiduciosi, pronti ad offrire al partner affetto, calore e spontaneità. La presenza delle stelle, porteranno rinnovamento nella vostra vita a due, così il dialogo con il partner migliorerà sensibilmente e potrete toccare insieme argomenti profondi e coinvolgenti, che da ormai troppo tempo stavate rimandando per paura. Single, in questa giornata sarete abbastanza altruisti con le persone bisognose, specialmente verso coloro con cui provate un particolare interesse.

Questa occasione potrebbe essere ottima non solo per farvi notare, ma anche per stabilire un legame e per creare un clima positivo e fertile per la successiva relazione. Nel lavoro, questo sarà un giorno ottimo, per la maggior parte di voi. Siete molto presi dalla vostra attività, ma anche soddisfatti perché fate quello che più vi piace e riuscite a centrare bersagli ragguardevoli.

Oroscopo e Astrologia di venerdì 26 novembre

Cancro: ★★★★. Un venerdì all'insegna della normalità e della semplicità per voi del segno. L'Astrologia a tal proposito consiglia di imboccare qualche scorciatoia o mettere in campo diversivi per riuscire a rispettare certi impegni già presi. Per i sentimenti, se c'è qualcosa da chiarire fatelo oggi visto che avete più tempo a disposizione e vi sentirete più tranquilli.

Anche perché il vostro partner ha bisogno di un dialogo sereno e sincero. Solo così la giornata scorrerà in modo assolutamente rapido e piacevole, rendendo soprattutto la serata serena e felice. Single, l'umore vi porterà facilmente verso l'allegria e la curiosità: vi sentirete pieni di interesse per quanti vi circondano. Insomma, vi piacerà scherzare e flirtare e la felicità sarà dentro di voi illuminando a giorno ogni situazione. La giornata in generale consentirà di risplendere come un astro, rendendo felici voi e tutti quelli che vi stanno intorno. Nel lavoro, gli astri promettono serenità, ma vi chiedono anche un serio impegno: è il momento di consolidare la vostra posizione portando a termine lavori, trattative in corso.

Leone: ★★★★. Una giornata buona abbastanza, diciamo fino al punto di massima positività il cui picco è previsto per le 15:00/18:00 circa, poi tutto ridiscenderà verso una bassa positività. In amore, vi aspetta una giornata dolcissima, piena di coccole e di calore umano. Le stelle favoriranno le dimostrazioni d'affetto a trecentosessanta gradi. In molti passerete ore serene insieme al partner, che sarà affettuoso e tenero con ognuno/a di voi. Single, sarete allegri e il vostro spirito avrà voglia di esultare, sentirete attorno a voi un'atmosfera positiva che vi trasmetterà grinta e forza per affrontare la giornata. Se prima vi arrabbiavate per qualsiasi cosa, adesso il vostro fare combattivo uscirà fuori solo per obiettivi importanti.

Sappiate che la correttezza sarà sempre il vostro unico punto debole. Nel lavoro, creatività e intuito, più una buona dose di fortuna potrebbero incoraggiarvi a mettervi in gioco, con forme e modalità per voi decisamente inedite. Il vostro entusiasmo darà nuova linfa alla professione, con ottimi risultati.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, venerdì 26 novembre, predice l'arrivo un giorno senza esagerazione, davvero "col botto" per tantissimi di voi nativi. Sicuramente gran parte della giornata di questo fine settimana sarà solare e pregna di effetti positivi già a partire dalla primissima mattinata. In campo sentimentale, il corpo e la mente sono in splendida sintonia in questo momento, mentre il cielo, vi insegna a prendervi cura di voi stessi come non avete mai fatto in passato.

Prendetevi tutto il tempo necessario per coccolarvi e mettervi a vostro agio, rilassandovi insieme al vostro partner. Single, l'ingresso della Luna nel vostro segno inaugurerà un periodo di allegria e vitalità. Non è detto che da oggi in poi ogni giornata sia incredibilmente bella, ma sicuramente il vostro stato d'animo sarà positivo e il vostro equilibrio psicofisico sarà ottimo. Nel lavoro, potrebbero accadere cose nuove che vi porteranno a modificare piacevolmente i programmi di questo venerdì. Il desiderio di protagonismo troverà libero sfogo nell'attività lavorativa, dove già da oggi siete i superfavoriti: preparatevi a sfavillanti successi, anche di tipo economico.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 26 novembre.