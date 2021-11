L'oroscopo di sabato 27 novembre 2021, a questo giro, è applicato ai segni dello zodiaco rientranti nella prima sestina. Pertanto, focus in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a dare un nume ai simboli astrali più fortunati in questo inizio weekend? Ebbene, ad avere diritto nonché l'onore di portare sul capo la 'corona' di segno super fortunato, questo sabato è l'Ariete: il generoso segno di Fuoco avrà dalla sua il pieno sostegno della Luna, presente in questo periodo nel campo della Vergine ma pronta a transitare nel settore della Bilancia il prossimo lunedì 29 novembre.

Ottime performance amorose sono messe in conto a coloro nativi della Vergine che, come annunciato poc'anzi, potranno far conto sulle positive influenze astrologiche regalate dell'Astro d'Argento.

Iniziamo pure a sottolineare la classifica quotidiana per poi, subito dopo, scoprire con l'Oroscopo di domani 27 novembre su amore e lavoro segno per segno.

La classifica dell'oroscopo, primi sei segni:

1° classificato - Top del giorno: Ariete

2° classificato - ★★★★★: Vergine;

3° classificato - ★★★★: Toro, Gemelli, Cancro;

4° classificato - ★★★: Leone.

Previsioni oroscopo 27 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 27 novembre al segno dell'Ariete predice, per ciò che concerne la parte sentimentale, che sarete raggiunti da una polvere di brillante positività.

Questo vi renderà molto seducenti, anche grazie ai buoni influssi lunari. Dateci sotto, sfruttate al meglio tutte le esperienze vissute ed i ricordi più emozionanti. L'atmosfera in cui aleggiano i sentimenti in questi giorni è veramente idilliaca: le vecchie coppie ritroveranno la serenità, mentre quelle nuove potranno contare su una prorompente passionalità.

Single, sentitevi con ragione in una botte di ferro, anzi d'oro; questo sabato passate per uno dei pochi segni baciati dalle stelle, con la possibilità di fare incontri piacevoli con intrattenimenti tra amici. Se poi ci scappa anche qualche flirt, perché non approfittarne, magari potrebbe diventare qualcosa di più. Nel lavoro, i vostri progetti potrebbero rappresentare un'occasione di rinnovamento che potrebbe portarvi a dei risultati inattesi.

Toro: ★★★★. In campo sentimentale, il cielo di sabato vi farà sentire circondati dal calore e dalla stima di tutti i familiari, gli unici in grado di supportarvi con costanza. Se avete qualche progetto in mente, lasciatevi sostenere da chi può effettivamente dare una mano concreta. Non dimenticate poi che avete la fortuna di avere al vostro fianco una persona seria, davvero innamorata di voi. Single, sarete bravi nell'organizzare la giornata, bravi nell'inventare nuovi giochi con i vostri amici, intelligenti nel dedicare una bella fetta del vostro tempo a qualcosa che vi rilassi totalmente. Sperimentate questo nuovo atteggiamento mentale, potrebbe migliorare alcune situazioni: i vostri riflessi sono pronti e il livello di concentrazione assolutamente eccellente.

Nel lavoro, sciolti e brillanti saprete primeggiare in tutti i settori. Se siete alle dipendenze altrui si prospetta un giorno positivo, fortunato in relazione a situazioni progettate già da qualche tempo.

Gemelli: ★★★★. Giornata routinaria. In amore, le stelle accenderanno parte delle vostre speranze spingendovi a sognare in grande. Avrete tutte le carte in regola per realizzare un progetto ambizioso insieme al partner, sarete audaci e determinati, pronti a regalarvi qualcosa di speciale. Single, le grandi prove della vita non vi spaventano affatto, figuriamoci i piccoli drammi. E poi con il Sole amico, non avrete nulla da temere: come avrete già avuto occasione di sperimentare, la stella della Terra ce la sta mettendo tutta per rendervi felici.

Fate qualcosa anche voi, magari sistemando quelle questioni in sospeso. Intanto ricaricate le batterie un po' scariche così da poter meglio apprezzare ciò che la vita è pronta ad elargire. Nel lavoro, davanti a voi si presentano nuove sollecitazioni e offerte da prendere seriamente in considerazione.

Oroscopo, le stelle di sabato 27 novembre per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, il cielo riesce sempre ad entusiasmarvi e a rendere la giornata più gioiosa e felice. State ricostruendo un rapporto fantastico col partner, perciò vi sentite completamente a vostro agio in sua compagnia, pronti a rivelare ogni dettaglio della vita senza nascondere nulla. Single, ogni vostra impresa sarà vincente, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze passando per i sogni tenuti a lungo nel cassetto.

Splendido giorno per organizzare un prossimo viaggio o per dare il via ad una nuova storia d'amore. Organizzare una serata divertente con gli amici potrebbe dare una marcia in più. Nel lavoro, comincia a decollare un'attività che avete progettato qualche tempo fa. Grazie al vostro lavoro ben svolto, si iniziano a vedere i risultati positivi, portando grandi soddisfazioni.

Leone: ★★★. In amore poche chance: contrariati dalla Luna dovrete fare i salti mortali per mantenere stabile e in equilibrio umore e impulsività. Sappiate che la maggior parte degli astri non sarà schierata dalla vostra parte, comunque non dovete preoccuparvi più di tanto. In alcuni casi non sarà certo un malinteso passeggero a mandare all'aria il vostro rapporto affettivo.

Single, è bene ricordare il periodo negativo prima o poi si esaurisce, quindi non esagerate con stress e impegni. Fate come se non foste sotto scacco dalle stelle: pensate positivo. Esplorate i vostri talenti nascosti e lasciate emergere la vostra vena più creativa, sia in famiglia che con i vostri amici. Nel lavoro, ci sarà chi farà buon viso a cattivo gioco o cercherà di trarvi in inganno. Fate quindi attenzione, soprattutto alle persone che conoscete ancora poco.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 27 novembre, predice splendide opportunità da spendere in campo sentimentale. La vostra vita sta prendendo un nuovo corso e ve ne accorgerete principalmente da piccoli dettagli. Gli influssi armonici di Urano, in trigono alla Luna nel segno, annullano la quadratura posta in essere dal Sole in Sagittario.

Questo fatto vi renderà molto più più ottimisti che mai e anche più reattivi di fronte a ciò che potrebbe accadere. L'appoggio della Luna aiuterà a tirare fuori le vostre risorse nascoste, quelle che per timidezza o per insicurezza spesso tenete chiuse nel cassetto. A metà pomeriggio riuscirete a rendere felice il vostro partner. Single, se siete alla ricerca dell'anima gemella, sono in arrivo per voi grandi novità. Le stelle del periodo sono pronte a regalare belle soddisfazioni, anche se ultimamente avete perso qualche speranza. Nel lavoro, vi sentirete più solidi e anche più responsabili: state dimostrando una grande maturità. Bravi, continuate così!

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 27 novembre.