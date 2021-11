L'oroscopo della giornata di domenica 14 novembre vedrà chiudersi una settimana superlativa per i Pesci, che ha ritrovato la via in amore e ottiene buoni risultati al lavoro, mentre l'Ariete dovrà lavorare un po’ di più sul proprio carattere. Ci saranno delle questioni da risolvere per i nativi Bilancia, soprattutto in amore, così come per il Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 14 novembre.

Previsioni oroscopo domenica 14 novembre 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che nell'ultimo periodo fatica a brillare.

Secondo l'oroscopo, dovrete lavorare un po’ di più sul vostro carattere, dedicare più tempo alla persona che amate, o alla vostra fiamma, senza essere mai troppo invasivi, ma soprattutto, cogliere sempre le sue intenzioni. In ambito lavorativo anche se state ottenendo buoni risultati, non è necessario cercare di imporsi sui colleghi. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali di tutto rispetto in quest'ultima giornata della settimana. In ambito sentimentale ci penseranno la Luna e Venere a rendere romantico e attivo il vostro rapporto. Se siete single è un bel periodo per stare in giro in cerca di avventure. Nel lavoro attenzione a come gestirete le vostre risorse, perché Giove è ancora lì, pronto a farvi cadere in errore.

Voto - 7️⃣

Gemelli: un cielo non semplicissimo da gestire secondo l'oroscopo di domenica 14 novembre. Per quanto riguarda i sentimenti infatti ci sarà la Luna in quadratura che vi ostacolerà. Che siate single oppure no, dovrete essere sempre onesti con la persona che amate. Nel lavoro la situazione è stabile e piacevole al tempo stesso.

Non vi dispiacerebbe poter lavorare così ogni giorno. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale nel complesso discreta in questa giornata di domenica, ma ciò non significa che la vostra ripresa è iniziata. Per quanto riguarda i sentimenti, tra voi e il partner ci sarà maggior affiatamento, che andrà sfruttato per provare a chiarire alcune cose.

Se siete single il vostro cuore non smetterà di amare, ma sarete alla ricerca di qualcosa di unico, difficile da trovare al momento. Nel lavoro la situazione è buona, inutile dire però che con un po’ di impegno in più, potreste ottenere tanto. Voto - 8️⃣

Leone: cielo piuttosto stabile in quest'ultima giornata della settimana. Per quanto riguarda i sentimenti il vostro rapporto non avrà problemi. Potrebbe essere una giornata interessante per provare a proporre qualcosa di nuovo al partner. Se siete single troverete spazio per sentimenti e batticuori in questa giornata. Nel lavoro anche se la situazione è diversa rispetto a prima, siete delle persone che non si accontentano, e di conseguenza, proverete a ottenere di più.

Attenzione però a non correre grossi rischi. Voto - 7️⃣

Vergine: la settimana non si chiuderà al meglio per voi nativi del segno, ma quella che sta per entrare si prospetta interessante. Per quanto riguarda i sentimenti, per il momento volate basso, perché molto presto arriveranno momenti d'oro per voi. Se siete single e volete provare a stupire la vostra fiamma, approfittate di questo periodo per organizzare tutto al meglio. Situazione stabile al lavoro, il che vuol dire che sarà una giornata nel complesso soddisfacente. Voto - 7️⃣

Bilancia: sapete benissimo che ci sono delle questioni da risolvere in ambito sentimentale, e se volete risalire, dovrete provare a discuterne con il partner, e nel modo più maturo possibile.

Se siete single, prima di innamorarvi, dovrete togliervi tutti quei dubbi nella vostra mente. In ambito lavorativo invece questo cielo mette in tavola discrete opportunità per provare a crescere professionalmente. Voto - 6️⃣

Scorpione: le emozioni non mancheranno nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo di domenica 14 novembre. Con la Luna e Venere in buon aspetto, non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia. Se siete single saprete circondarvi di persone che vi faranno stare bene dentro. In ambito lavorativo i risultati che otterrete sono buoni, ma forse potreste pretendere qualcosa di più. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di domenica senza infamia e senza lode per voi nativi del segno, ma inutile dire che ci sono state giornate migliori, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

Potreste infatti sentire la necessità di discutere con il partner per qualcosa di importante e che vorreste risolvere assolutamente. Per quanto riguarda i single potrebbe rivelarsi una giornata pesante a causa della Luna in quadratura. Nel lavoro riuscirete a stare dietro ai vostri progetti senza troppa fatica grazie a Giove e Saturno favorevoli. Voto - 7️⃣

Capricorno: ancora un'ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore questo periodo e questo cielo vi stanno regalando bellissime emozioni, e voi non potrete che essere felici questo periodo. Se siete single il vostro umore sarà molto alto, e la voglia di nuove storie da ricordare si farà sentire. Per quanto riguarda il lavoro, ci penseranno Marte e Mercurio a indirizzarvi con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 9️⃣

Acquario: configurazione astrale discreta nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale il vostro rapporto sarà molto piacevole da vivere, in particolare per coloro nati nella seconda decade. I single saranno molto felici della loro vita sociale, molto movimentata e appagante. Nel lavoro dovrete prendere delle scelte difficili, colpa di Mercurio e Marte sfavorevoli. Affidatevi a Giove per prendere la giusta direzione. Voto - 7️⃣

Pesci: ultima giornata della settimana superlativa per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i sentimenti godrete di una relazione affiata, romantica, piacevole. Vivere bellissimi momenti e portare avanti questo stupendo rapporto con nuovi progetti da fare insieme. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio vi rendono produttivi e pieni di idee, e i risultati saranno semplicemente ottimi. Voto - 9️⃣