L'oroscopo della giornata di lunedì 15 novembre vedrà la Luna passare dal segno dell'Ariete, un po’ più ottimista per quanto riguarda i sentimenti, mentre idee pazze ma estremamente produttive, se efficaci, frulleranno nella mente dei nativi Pesci. Cancro potrebbe sentirsi nuovamente a disagio in amore, mentre Leone riuscirà a ritrovare un po’ di serenità con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 15 novembre.

Previsioni oroscopo lunedì 15 novembre 2021 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizia sotto il segno favorevole della Luna, che in amore vi permetterà di ritrovare un po’ di armonia nel vostro rapporto.

Attenzione, però, perché questo non vorrà dire che le cose tra voi e il partner vanno bene. Se siete single, sarete meno scontrosi del solito, ma dovrete lavorarci ancora sui vostri sentimenti. Nel lavoro riuscirete a andare abbastanza d'accordo con i colleghi, riuscendo a fare importanti passi avanti con i vostri progetti. Voto - 7

Toro: periodo piuttosto convincente per quanto riguarda i sentimenti, secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 15 novembre. Venere sarà in ottimo aspetto per regalare al partner splendide emozioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single, vi godrete questa giornata nel modo più spensierato possibile. Nel lavoro dovrete concentrarvi di più sui vostri progetti se volete ottenere risultati migliori.

Voto - 7

Gemelli: la Luna torna a favorirvi in questa prima giornata della settimana. In ambito sentimentale, questo cielo creerà interessanti occasioni per vivere bei momenti insieme alla persona che amate o alla persona che vi piace, se siete single. In ambito lavorativo, state vivendo un periodo tranquillo e produttivo, che giorno dopo giorno vi darà l'occasione di crescere professionalmente.

Voto - 8️

Cancro: la voglia di impegnarvi e di dare sempre il massimo in ambito lavorativo non vi manca grazie all'ottima posizione di Marte e di Mercurio. Per quanto riguarda le questioni di cuore, diciamo che con questa Luna quadrata insieme a Venere opposta, cercare di vivere un rapporto armonioso sarà molto difficile. Se siete single, prendetevi il vostro tempo prima di lasciarvi andare alle emozioni.

Siete un po’ troppo diffidenti al momento. Voto - 6️

Leone: configurazione astrale che vi sorride in questa giornata secondo l'oroscopo. Voi single potreste imbattervi in inaspettate conoscenze, oppure potreste rendervi conto che siete innamorati di una persona che magari conoscete da tempo. Se siete già impegnati, la vostra prima preoccupazione sarà il partner, e riuscirete a trovare un po’ di serenità insieme. Nel lavoro non è semplice prendere delle decisioni con Giove che rende incerto ogni vostro progetto. Voto - 7️

Vergine: vita sentimentale che torna a farsi divertente e piacevole ora che la Luna smette di guardarvi storto. Single oppure no, saprete come trascorrere il vostro tempo in modo piacevole, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano, ciò nonostante, cercate di non realizzarle tutte insieme. A piccoli passi, anche voi arriverete molto lontano. Voto - 8️

Bilancia: la Luna torna a farsi sentire in questa giornata secondo l'oroscopo di lunedì 15 novembre. Con Venere che ci metterà pure del suo, tra voi e il partner non ci sarà armonia. Dovrete trovare una soluzione al più presto. Se siete single, potreste essere stanchi di cercare l'amore inutilmente. Nel lavoro arriverà ancora qualche successo e qualche soddisfazione, ma non avranno lo stesso gusto di una volta. Voto - 5️

Scorpione: oroscopo di lunedì 15 novembre positivo per voi nativi del segno. In questa giornata mostrerete una certa felicità e voglia di vivere, che in amore riverserete tutta nei confronti del partner.

Se siete single sarete travolti da tanto ottimismo, soprattutto i nati nella prima decade. In ambito lavorativo, Giove è ancora negativo, ma in questa giornata, in caso di imprevisto, saprete come reagire. Voto - 8️

Sagittario: un cielo migliore per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di lunedì. In amore ci penserà la Luna in trigono a rendere le cose più interessanti tra voi e la vostra anima gemella, o tra voi e la persona che vi piace, qualora siate single. Nel lavoro, sfrutterete bene le risorse e le energie che avrete a disposizione per raggiungere i vostri obiettivi. A fine giornata sarete fieri di voi. Voto - 8️

Capricorno: qualche piccola incertezza in questo lunedì per voi nativi del segno.

Venere è ancora nel segno, ma la Luna in quadratura potrebbe procurare qualche piccolo malinteso. Single oppure no, dunque, va bene essere romantici con la persona che amate, ciò nonostante fate in modo che la vostra fiamma non possa fraintendere le vostre intenzioni. In ambito lavorativo sarà necessario un po’ d'impegno in più in quanto dovrete rispettare le scadenze. Voto - 7️

Acquario: giornata ottima per stare insieme alla vostra anima gemella. L'astro argenteo riempie il vostro cuore di sentimenti dolcissimi, da condividere con la persona che più amate al mondo. Voi single, in questa giornata, non riuscirete a togliervi quel sorriso da innamorato. In ambito lavorativo, Giove vi aiuta nei vostri progetti, ma voi dovrete farvi venire qualche buona idea per andare avanti.

Voto - 8️

Pesci: potreste avere qualche pazza idea in ambito lavorativo in questa giornata e che, se sarete in grado di gestire bene, potrebbe rivelarsi estremamente produttiva. In amore, i rapporti con il partner sono più che soddisfacenti grazie anche a Venere in sestile. Se siete single, nella vostra mente c'è una sola persona al momento, e farete di tutto pur di conoscerla meglio e conquistarla. Voto - 8️