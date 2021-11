L'oroscopo della giornata di martedì 9 novembre prevede un Ariete pieno di grinta nonostante questo cielo sia contro, mentre Scorpione non avrà alcuna intenzione di rimanere indietro al lavoro. Giornata impegnativa per il Cancro, che dovrà vedersela con la Luna e Venere in opposizione, mentre Toro sarà piuttosto tenero e di buon cuore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 9 novembre.

L'oroscopo della giornata di martedì 9 novembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale contraria nei vostri confronti per quanto riguarda i sentimenti.

Ciò nonostante la grinta e la forza di reagire non vi manca, e cercherete di fare del vostro meglio per salvaguardare il vostro rapporto. Se siete single non serve a nulla sostenere battaglie inutili. Meglio concentrarsi su altro. Nel lavoro l'intento e la voglia di fare ci sono, e Giove in sestile penserà al resto. Voto - 6️⃣

Toro: periodo ottimo per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo della giornata di martedì 9 novembre, godrete del sostegno della Luna e di Venere, che vi rendono dei veri e propri teneroni, sempre premurosi nei confronti delle persone a cui più tenete, insomma, di buon cuore. Nel lavoro invece forse sarebbe più opportuno affrontare le vostre mansioni con maggior determinazione, cercando di contrastare questo cielo così cupo da questo punto di vista.

Voto - 7️⃣

Gemelli: un oroscopo davvero promettente per voi nativi del segno, che presto o tardi darà il meglio di sé. Con i sentimenti sembra che siate riusciti a ritrovare la retta via, grazie non solo a questo cielo più sereno, ma anche alla comprensione e l'amore che ci mettete per il vostro rapporto di coppia. Se siete single avrete modo di sentirvi liberi da diverse preoccupazioni.

In ambito lavorativo gestirete bene stress e scadenze, soprattutto i nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata particolarmente impegnativa per voi nativi del segno. Questa combinazione di Venere e Luna in opposizione non vi darà tregua, anzi, porta ulteriori imprevisti nel vostro rapporto. Dovrete essere più convinti dei sentimenti che provate, anche voi cuori solitari.

In ambito lavorativo invece i vostri progetti sembrano andare bene, anche se la compagnia non è delle migliori. Voto - 6️⃣

Leone: vi sentirete liberi, sollevati in questa giornata secondo l'oroscopo, forse perché finalmente vi siete sbarazzati di alcuni problemi che martellavano la vostra mente. In ogni caso, questo martedì sarete in grado di dedicare molte attenzioni al partner, o alla vostra fiamma qualora siate single. Per quanto riguarda il lavoro invece qualcosa non va esattamente come vorreste, e dovrete mettervi alla ricerca di una soluzione. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale ottima grazie al connubio tra Luna e Venere, entrambi in trigono dal segno amico del Capricorno. Saprete come rendere felice la vostra anima gemella, e regalarle immense emozioni.

Per quanto riguarda i single questo sarà un bel momento per curare di più amicizie e nuove conoscenze. Nel lavoro avere fin da subito una visione ben chiara dei vostri progetti vi permetterà di partire avvantaggiati. Voto - 8️⃣

Bilancia: un quadro astrale complicato da gestire nell'ultimo periodo. La Luna e Venere tolgono tutto il vostro entusiasmo e voglia di vivere insieme alla vostra anima gemella. Inutile dire però che potreste fare qualcosa di più. Forse dare una svecchiata alle vostre abitudini e portare qualcosa di nuovo potrebbe aiutarvi. I cuori solitari non dovranno chiudersi in sé. In ambito lavorativo saprete fare ancora molto bene il vostro lavoro, ma attenzione perché da quando Mercurio ha lasciato il vostro segno può succedere qualche imprevisto.

Voto - 6️⃣

Scorpione: ci saranno tanti pianeti a sostenervi secondo l'oroscopo della giornata di martedì 9 novembre. Vi sentirete abbastanza felici del periodo che state vivendo. In amore non manca l'affetto e la voglia di stare insieme al partner, in particolare per i nati nella terza decade. Se siete single gli amici sono molto importanti per voi, e dovesse anche arrivare l'amore, ben venga. Settore professionale che ogni tanto presenta della difficoltà per via di Giove e Saturno, ma ricordatevi che Marte e Mercurio sono dalla vostra parte. Non avrete alcuna intenzione di rimanere indietro infatti, cercando sempre di fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata interessante e movimentata per voi nativi del segno.

Certo, non è un cielo così influente, ma non ci vorrà molto per sentirvi felici. In amore sarete simpatici e sempre disponibili con le persone che amate, che si tratti del partner o di una persona importante qualora siate single. Sul fronte lavorativo tutto filerà liscio e senza disagi. Giove e Saturno vi daranno tutto il necessario per mettere insieme ottimi progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo di martedì positivo per voi grazie a un cielo splendente. Buon momento dunque per quanto riguarda i sentimenti. Se ci sono dei progetti da fare insieme al partner, è arrivato il momento di parlarne e trasformarli in realtà. Se siete single tenete sotto controllo gli ormoni. Con calma e il giusto atteggiamento sarete in grado di fare una bella impressione e rimediare anche voi un appuntamento.

Nel lavoro l'importante in questa giornata sarà essere sicuri di quello che volete fare. Voto - 9️⃣

Acquario: vita di tutti i giorni piacevole per voi nativi del segno. in ambito sentimentale potrete contare su un rapporto splendido, fatto di bei momenti e un ottimo affiatamento tra voi e il partner. Per quanto riguarda i single vi piacerà trascorrere una giornata diversa dal solito. Settore professionale che procede bene, ma che chiederà spesso la vostra attenzione, considerato che Marte e Mercurio sono pronti a mettervi i bastoni tra le ruote. Voto - 8️⃣

Pesci: un cielo stabile e piuttosto sereno per voi in questo martedì. In ambito sentimentale l'amore sosterrà il vostro rapporto, merito anche di una bellissima Venere in sestile, accompagnata da una luminosa Luna.

Se siete single potrebbe essere il momento di mostrare il vostro lato tenero a quella persona che vi interessa. In ambito lavorativo ragionerete piuttosto bene sulle vostre mansioni, arrivando sempre all'obiettivo che vi siete fissati. Voto - 8️⃣