L'oroscopo della giornata di mercoledì 24 novembre vedrà stelle molto interessanti per i nativi Leone, aiutati dalla Luna nel segno che renderà la loro vita più semplice, mentre Vergine riuscirà a mantenere un rapporto stabile e affiatato. Acquario dovrà guardarsi le spalle dall'astro argenteo in opposizione, mentre Toro dovrà fare attenzione a non causare malintesi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 24 novembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 24 novembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà finalmente arrivare un po’ di fortuna per voi.

La Luna si troverà in trigono dal segno del Leone, ideale per provare a trascorrere momenti di tranquillità e serenità insieme alle persone a cui più tenete. Single oppure no dunque, è il momento di mostrare il vostro lato migliore. Nel lavoro non ci saranno grosse novità in questo mercoledì, ciò nonostante tenetevi comunque sempre informati. Voto - 8️⃣

Toro: non la giornata ideale per regalare un mazzo di fiori alla persona che amate secondo l'oroscopo di mercoledì 24 novembre. Questa Luna in quadratura potrebbe causare dei malintesi tra voi e la vostra fiamma, dunque attenzione soprattutto al vostro atteggiamento e a come potrebbero reagire le persone che avrete davanti. Nel lavoro rimangono ancora un problema Mercurio e Marte negativi, ma voi state cercando di reagire.

Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo romantico e convincente dal punto di vista sentimentale. Questo cielo splende sopra di voi, e vi concederà qualche occasione in più per far brillare il vostro rapporto, e per riempire il vostro cuore di splendide emozioni. Per quanto riguarda i single, chi vuole può, anzi, deve fare un passo in avanti.

Nel lavoro vi sentirete molto competitivi in questo periodo, sempre con un asso nella manica da giocare al momento giusto. Voto - 8️⃣

Cancro: un quadro astrale che torna a farsi cupo per voi nativi del segno ora che la Luna non è più nel vostro cielo. Per quanto riguarda i sentimenti sarà ancora possibile godere di un rapporto discreto, ma non dovrete commettere errori con il partner.

Se siete single non rimuginatevi sul passato che non potete cambiare. Pensate a cosa potete fare per voi stessi in questo momento. Nel lavoro avrete bisogno di sentirvi necessari, di fare le cose per bene, e con Marte e Mercurio favorevoli ci riuscirete. Voto - 7️⃣

Leone: stelle molto interessanti nel corso di questa giornata per voi nativi del segno. La Luna si troverà nel vostro cielo, e in amore il vostro rapporto sarà pieno di momenti romantici, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i cuori solitari, non lasciatevi sfuggire le occasioni che arriveranno. Vita professionale nel complesso discreta in questa giornata, ma che presto potrebbe diventare un po’ più semplice e a voi favorevole.

Voto - 8️⃣

Vergine: con Venere in trigono dal segno del Capricorno, vi lascerete guidare spesso dalle emozioni secondo l'oroscopo di mercoledì 24 novembre, riuscendo a mantenere un rapporto stabile e affiatato. Se siete single il desiderio di trovare una persona con cui stare brucia dentro di voi, e forse potreste trovare ciò che fa al caso vostro. Nel lavoro curerete al meglio i dettagli dei vostri progetti, merito di un ottimo Mercurio favorevole dal segno dello Scorpione. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo in lieve risalita dal punto di vista sentimentale. La Luna si troverà in sestile dal segno del Leone, e vi permetterà di essere più ragionevoli nei confronti del partner. Se siete single questo cielo v'invita a prendervi del tempo per schiarirvi le idee.

Giornata nel complesso tranquilla per quanto riguarda il lavoro, con risultati che saranno in linea con le vostre aspettative. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vi vedranno iperattivi dal punto di vista professionale. Marte nel vostro cielo porta energie, intraprendenza e voglia di fare, proponendo progetti molto interessanti. In amore meglio giocare in difesa in questa giornata in quanto la Luna vi terrà sotto pressione. Meglio non essere troppo impulsivi nei confronti del partner. Per quanto riguarda i single non date per scontato cosa provano gli altri per voi. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata fortunata in quanto a sentimenti per voi nativi del segno. Questa Luna renderà il vostro rapporto particolarmente affiatato e pieno di cose da fare.

In questo modo non mancheranno tanti bei momenti tutti da vivere insieme alla vostra anima gemella. Se siete single sappiate che se arriverà l'amore, sarà quando meno ve l'aspettate. In ambito lavorativo potrebbe essere il momento di rimettere mano a un vecchio progetto lasciato in sospeso. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che torna a splendere a partire a questo mercoledì. La Luna non v'infastidisce più, lasciando campo libero a questa meravigliosa Venere ancora nel vostro segno zodiacale. Single oppure no, è arrivato il momento di tornare alla ribalta. Dal punto di vista professionale Marte e Mercurio vi aiuteranno a ottenere i successi che meritate, anche se un po’ d'impegno da parte vostra non guasterebbe.

Voto - 8️⃣

Acquario: cielo minacciato da questa Luna in cattivo aspetto secondo l'oroscopo. In amore meglio mantenere un atteggiamento il calmo possibile, ma soprattutto, evitate inutili litigi e incomprensioni. Per quanto riguarda i single a volte è meglio andare dritti per la propria strada. Nel lavoro questo cielo tenderà presto a migliorare, e vi darà qualche occasione in più con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo piacevole da vivere in coppia per voi nativi del segno. Anche se la Luna non si trova più in ottimo aspetto, ci penserà Venere a alimentare di passione il vostro rapporto. Se siete single non è il caso di avere fretta se state provando a corteggiare una persona. Nel lavoro sarà meglio ultimare il prima possibile certi progetti. Voto - 8️⃣