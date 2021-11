Per i giorni 13 e 14 novembre l'oroscopo prevede cambiamenti per alcuni simboli dello zodiaco. Per i nativi del Leone regna l'incertezza sul lavoro, mentre i nati in Toro devono fare attenzione a una persona manipolatrice. Per il segno della Vergine ci sarà un incontro piacevole, mentre i nativi dell'Ariete devono affrontare i problemi di coppia. In primo piano l'astrologia applicata alle giornate di sabato 13 e domenica 14 novembre e le previsioni astrali su amore e lavoro dedicate ai 12 segni zodiacali.

Il weekend 13-14 novembre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore parlare è necessario per migliorare la comunicazione nei rapporti di coppia, sempre se il dialogo sia fatto di sincerità e lealtà. È inutile sorvolare sui dettagli difficili per rendere la vita più facile. Entrambi dovete affrontare il problema. Ciò richiederà un pizzico di coraggio in più, ma sarà utile per il futuro. Nel settore del lavoro rallentate i vostri ritmi e non siate così estremi nei vostri pensieri e azioni. Avete bisogno di temperare il vostro lavoro con il riposo e il relax. Questo è il weekend per concedervi la pausa che meritate. Rilassatevi e divertitevi. Rinviate le faccende alla prossima settimana.

Toro – In campo amoroso in questo weekend avrete la possibilità di parlare a una persona cara di come vi sentite veramente. Potreste essere giustificati nella vostra rabbia, ma concentrarvi su quei sentimenti negativi peggiorerà solo le cose. Se riuscite a parlare dei vostri problemi con onestà, un nuovo amore sboccerà e porterà con sé una vera guarigione.

Parlando di lavoro la vostra mente è indecisa, vi sta rendendo difficile operare in modo efficiente. L’energia viene sprecata mentre cercate di capire la vostra prossima mossa. Qualcuno potrebbe tentare di manipolare le vostre opzioni. Assicuratevi di non cadere nella sua trappola. Siate forti.

Gemelli – In amore potrete scoprire di più su come comunicare con la persona più vicina a voi.

Consentitevi di dire quello che sentite e non fingete il contrario. Imparare a parlare dal profondo del vostro cuore vi porterà in un nuovo territorio miracoloso. In campo lavorativo state avendo un chiaro senso del vostro futuro. Una conversazione con una persona cara vi sta facendo vedere la realtà della vostra situazione. Ascoltatela e assicuratevi di comprendere appieno la vostra situazione prima di procedere con la vostra carriera.

Cancro – In campo amoroso in questo weekend avete la possibilità di conversare con una persona con cui morite dalla voglia di parlare da un po’ di tempo, ma non ha senso precipitarsi subito con tutte quelle domande che potrebbero metterla in imbarazzo, rischiate di spaventarla.

Se tenete davvero a questa persona prendete in considerazione i suoi sentimenti. In campo lavorativo assicuratevi di guadagnare lo stipendio che meritate. Il vostro talento e occhio critico valgono molto. Avete una solida reputazione e le persone possono contare sui di voi.

Previsioni astrologiche di sabato 13 e domenica 14 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore vi piace conversare con gli altri, ma in questo weekend potreste avere una chiacchierata "magica". È anche la password per dare vita a una relazione fruttuosa e intima con qualcuno a cui tenete particolarmente. Vi ritroverete a esplorare i vostri sentimenti e, a essere onesti, a esprimerli. Siate originali e autentici. Le questioni di lavoro e carriera sono un mistero per voi in questo periodo.

Regna troppa incertezza in questo settore, non siete sicuri di come procedere. Occupatevi di questa situazione, sapete benissimo come risolverla. Dovete solo evocare il vostro coraggio e fare la vostra mossa.

Vergine – In campo amoroso questo weekend potrebbe combinare un piacevole incontro tra voi e una persona speciale. Tra una parola all’altra potrebbero sbucare degli interessi che entrambi condividete e che vi spingeranno ad approfondire la conoscenza. Se ci sono dei problemi nella vostra vita è meglio risolverli subito, per assicurarvi un incontro senza intoppi. In campo lavorativo una nuova alba è su di voi. Improvvisamente viene fatta luce su un problema che in passato era stato messo da parte.

Approfittate di questo nuovo inizio. Potrebbe essere necessario cambiare un po’ la vostra posizione per trarre il massimo beneficio da questo momento emozionante.

Bilancia – In amore conversare è molto importante, perché permette di prendere ottime decisioni riguardanti la vostra vita sentimentale. Potrebbe esserci qualche conflitto tra voler fare a modo vostro e richiedere determinati diritti all’interno della vostra relazione. L’oroscopo consiglia di seguire la voce del vostro cuore e ignorare ciò che vi dice la testa. In campo lavorativo è abbastanza ovvio che dovete lavorare sodo per ottenere ciò che desiderate. Una cosa che potrebbe non essere così ovvia, tuttavia, è la fede. Dovete avere più fiducia nelle cose in cui state lavorando, perché avranno successo e porteranno ottimi frutti.

Scorpione – In campo amoroso preparatevi per una conversazione animata tra voi e la persona che ha fatto breccia nel vostro cuore. Baratto non è la parola giusta, eppure voi e il vostro partner state facendo di tutto per assicurarvi che entrambi otteniate ciò che sapete di meritare. Almeno siete onesti reciprocamente – fino a un certo punto. In campo lavorativo vi sentite bene in questo weekend e anche se potreste non essere al lavoro, questo è un buon momento per pensare ai problemi legati alla vostra professione. La mente è chiara, stabile e pratica. Ciò che pianificate in questo weekend si realizzerà sicuramente la prossima settimana.

L'oroscopo per il secondo weekend di novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore potreste apparire reticenti nelle conversazioni con i vostri cari. Potreste avere la sensazione di non potervi fidare abbastanza del vostro partner per rispondere a qualcosa che avete da dire in maniera positiva e aperta. Questo non aiuterà la vostra situazione e sarebbe meglio poter essere onesti, se non con gli altri almeno con voi stessi. In campo lavorativo chiedetevi se siete veramente realistici e professionali nel luogo in cui lavorate. Sembra che voi abbiate recitato la parte dello sciocco. Questo tipo di atteggiamento vi ha messo nei guai ultimamente. Sfruttate questo periodo per ricostruire la vostra strategia.

Capricorno – In campo amoroso questo weekend vi permette di parlare apertamente con una persona cara. Durante la conversazione entrambi vi rendete conto che è importante discutere prima che la situazione degeneri o che sorgano ulteriori malintesi. Fare la prima mossa è la parte più difficile dell’intero processo. Sul fronte lavoro quando si pesca un certo tipo di pesce, è importante avere l’esca giusta. Chiedetevi se state usando la tattica giusta per ottenere i risultati desiderati. Potrebbe essere necessario un cambiamento.

Acquario – In amore non avete un carattere cattivo o malizioso, semplicemente la vostra rabbia tende a ribollire quando non potete avere quello che volete e quando lo volete.

È chiaro che dovete sfogarvi per qualcosa di cui vi lamentate da tempo. Una volta vuotato il sacco si può tornare a essere amici? Decisamente sì, visto che avete la fortuna dalla vostra parte. In campo lavorativo si è presentata una ghiotta occasione, non lasciatevela sfuggire. Potrebbe volerci del tempo prima che le cose si realizzino nel modo desiderato, ma se fate i passi necessari, potreste raccogliere enormi ricompense in un lontano futuro.

Pesci – In campo amoroso questo weekend siete più riservati del solito e questo potrebbe influenzare la relazione tra voi e una persona cara. La conversazione è imperativa, è essenziale che entrambi capiate cosa state vivendo in modo da dissolvere ulteriori paure o tensioni.

È solo un piccolo passo verso una maggiore comprensione. In campo lavorativo la vostra percezione è piuttosto acuta. Siete in grado di vedere cose che altre persone non possono, questo vi dà un enorme vantaggio sulla maggior parte delle persone che vi circondano. Mentre fate le vostre cose, raccogliete lentamente e silenziosamente fatti e informazioni pertinenti.