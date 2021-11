L'oroscopo della giornata di venerdì 19 novembre prevede una luminosa luna tra il segno del Toro e il segno dei Gemelli. Quest'ultimo riuscirà a vivere bei sentimenti insieme alla propria anima gemella, mentre il segno di terra riuscirà a dare la parte migliore di sé per la persona che ama. Un arrembante Scorpione recupererà terreno in amore, mentre Pesci potrebbe non essere dell'umore adatto per parlare d'amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 19 novembre.

Previsioni oroscopo venerdì 19 novembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che migliorerà di poco arrivati a sera.

La Luna infatti si troverà in sestile dal segno dei Gemelli, e potrebbe essere un buon momento per dare delle spiegazioni al partner. Se siete single potreste riuscire a accettare certe questioni e essere più condiscendenti. Nel lavoro avrete tutte le risorse che vi servono per mettere a punto discreti progetti. Voto - 7️⃣

Toro: un'altra giornata molto piacevole per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di venerdì 19 novembre. Tra voi e il partner al momento c'è uno splendido rapporto, dominato dalla Luna e da Venere in ottimo aspetto. Se siete single dovrete godervi ogni momento con tanta serenità. In ambito lavorativo Marte, Mercurio e Giove continuano a mettervi in difficoltà, ma il vostro ottimismo in questa giornata potrebbe portarvi da qualche parte.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vedrà la Luna accompagnarvi nelle vostre questioni d'amore a partire dalla sera. Single oppure no, questo sarà il momento più adatto per provare a regalarvi qualche emozione in più, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro gli impegni da portare a termine non mancano, e voi sarete felici di metterci tutto il vostro impegno per ottenere grandi risultati e soddisfazioni.

Voto - 8️⃣

Cancro: oroscopo di venerdì discreto per quanto riguarda il lavoro. I buoni risultati non mancano, ciò nonostante l'atmosfera potrebbe non essere delle migliori, dunque meglio fare attenzione. In amore sono ore difficili per la vostra relazione di coppia, ma sicuramente non potete stare male per sempre. Dunque, single oppure no, anche se questo cielo non vuole permettervelo, dovrete trovare il coraggio di rialzarvi.

Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale che tenderà a migliorare in questo venerdì. È arrivato il momento di prendervi le vostre responsabilità e riprendere serenamente i rapporti con il partner, mettendo la parola fine alle vostre discussioni. Per quanto riguarda i single se dovete delle scuse con qualcuno, siate maturi e ammettete le vostre responsabilità. In ambito lavorativo forse potrebbe essere il caso di scendere a compromessi per cercare di mantenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Vergine: un cielo leggermente contrario in questa giornata dal punto di vista sentimentale. Certo, Venere rimane favorevole, ma la Luna in quadratura potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Dunque, single oppure no, se volete fare breccia nel cuore della vostra fiamma, dovrete impegnarvi di più.

Settore professionale più che discreto grazie a Marte e Mercurio che vi mettono a disposizione tutti gli strumenti necessari per ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Bilancia: venerdì che si preannuncia ancora una volta promettente dal punto di vista professionale. Non vi mancheranno le idee, né tantomeno le risorse per fare un ottimo lavoro. In amore purtroppo la situazione sarà ancora difficile da gestire a causa di Venere. Ciò nonostante, in questa giornata ci penserà la Luna a rendere tranquilla la vostra vita di coppia. Se siete single nuove conoscenze saranno possibili, ma dovrete essere in grado di dare una bella impressione. Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di venerdì 19 novembre che finalmente vedrà la Luna spostarsi da questa scomoda posizione per voi nativi del segno.

In amore avrete modo di recuperare terreno dunque. Sarete arrembanti e pronti a darci dentro per rendere nuovamente magica la vostra relazione di coppia. Se siete single parlare e confrontarsi con persone nuove non solo vi farà sentire a vostro agio, ma vi darà la possibilità di dare inizio a un nuovo e fantastico rapporto. Settore professionale che vi vedrà attivi e movimentati grazie a Marte, che vi darà tutte le energie necessarie per arrivare serenamente a fine giornata. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali sottotono per voi nativi del segno in amore. Attenzione a non farvi strani pensieri nei confronti del partner, accusando di cose che poi magari non sono vere. Se siete single siate in grado di gestire gli attacchi di gelosia.

Ciò significa che voi siete innamorati, ma non fate nulla che possa rovinare questo rapporto. Meglio in ambito lavorativo, dove sarete in grado di gestire piuttosto bene le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale che rimane positiva per voi nativi del segno, nonostante la Luna non sia più in ottimo aspetto. Le cose tra voi e il partner non sono mai state meglio, e non ci sarà niente per il momento che possa rovinare questo splendido rapporto. Per quanto riguarda i single chiunque avrà modo di apprezzare il vostro modo di essere socievoli. In ambito professionale la vostra mente viaggia velocemente, e sarete in grado di raggiungere ottime prestazioni.

Voto - 9️⃣

Acquario: oroscopo di venerdì positivo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna si troverà in trigono dal segno amico dei Gemelli verso sera. Con il dialogo e un pizzico di romanticismo, non potrete chiedere di meglio alla vostra anima gemella. Se siete single in questa giornata potrete sicuramente contare sulla bontà dei vostri amici. Dal punto di vista professionale sarà una giornata difficile e impegnativa a causa di Marte e Mercurio, ma voi siete dei tipi audaci, e con Giove al vostro fianco, sicuramente non vi arrenderete al primo ostacolo. Voto - 8️⃣

Pesci: potreste essere un po’ giù di corda in questa giornata di venerdì a causa della Luna in quadratura dal segno dei Gemelli.

Intendiamoci, non per forza ci saranno delle discussioni tra voi e il partner, ma se c'è qualcosa nella vostra che vi preoccupa e v'impedisce di stare bene, parlarne potrebbe esservi d'aiuto. Se siete single potreste essere alla ricerca di alcune risposte. In ambito lavorativo gli impegni da portare a termine non mancano, e vi sentirete abbastanza in forza da riuscire a portarli a termine. Voto - 6️⃣