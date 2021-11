L'oroscopo della giornata di venerdì 26 novembre vedrà un buon ritmo sul posto di lavoro per i nativi Ariete e Sagittario, aiutati dalla posizione favorevole di Mercurio e Giove, mentre Scorpione avrà tante energie da spendere. Toro dovrà evitare di agire d'impulso, mentre con la giusta pazienza, i nativi Pesci riusciranno a mettere a segno discreti successi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 26 novembre.

Previsioni oroscopo venerdì 26 novembre 2021 segno per segno

Ariete: giornata intensa per voi nativi del segno, che porterà anche qualche soddisfazione.

In amore la Luna porta un pizzico di armonia in più nel vostro rapporto, e sarà molto importante per voi in questo periodo. Per quanto riguarda i single andrete bene con i sentimenti ma attenzione perché le cose potrebbero cambiare rapidamente e voi potreste non essere pronti. Nel lavoro manterrete un buon ritmo, e con Mercurio favorevole non mancheranno idee e risultati. Voto - 8️⃣

Toro: un po’ di stanchezza si farà sentire secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 26 novembre a causa di Marte opposto. Mercurio tuttavia sarà in buon aspetto, e vi aiuta a essere più ragionevoli, soprattutto sul posto di lavoro. Cercate di essere ragionevoli anche in amore, evitando di agire d'impulso nei confronti del partner.

Se siete single non sarà esattamente la giornata più romantica per voi, ma la situazione migliorerà già da domani. Voto - 6️⃣

Gemelli: con la Luna in ottimo aspetto, non vi mancherà un certo entusiasmo in questa giornata dal punto di vista amoroso. I rapporti con il partner saranno armoniosi e movimentati. Ci sarà sempre qualcosa di bello da fare insieme alla persona che amate.

Per quanto riguarda i single riuscirete a essere a vostro agio anche di fronte a una nuova conoscenza. Un po’ d'attenzione in più invece nel lavoro, ora che Mercurio si trova in opposizione. Voto - 7️⃣

Cancro: cercherete di dimostrare tutta la vostra preparazione in ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Certo, Mercurio non è più favorevole, ciò nonostante la voglia di fare in voi non vi manca grazie a Marte in trigono.

Per quanto riguarda i sentimenti credere nell'amore vi rende delle persone vive e innamorate, ciò nonostante questa Venere mette in mezzo numerose difficoltà che solo se avrete abbastanza coraggio riuscirete a superare. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale positiva anche in questa giornata di venerdì per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale ci penserà la Luna a regalarvi sorrisi e emozioni tra voi e la vostra gemella. Anche voi cuori solitari potreste sentirvi con le ali sotto i piedi quando siete insieme alla persona che vi piace. Nel lavoro Mercurio in trigono comincia a portare qualche beneficio con le vostre mansioni che andrà assolutamente sfruttato per cercare di risalire.

Voto - 8️⃣

Vergine: periodo movimentato e piacevole in ambito sentimentale per voi. Single oppure no, non smetterete di credere nelle favole e nell'amore vero, di sognare e di innamorarvi, tutto merito di questa Venere in trigono dal segno del Capricorno, che vi rende romantici come non mai. In ambito lavorativo meglio invece rimanere con i piedi per terra, impegnandovi a dovere con i vostri progetti, cercando di non commettere errori. Voto - 8️⃣

Bilancia: con la Luna in sestile ci proverete a mettervi d'impegno con i sentimenti. Il problema è che con Venere in quadratura la cosa non vi viene così spontanea. La cosa più giusta da fare, secondo l'oroscopo di venerdì 26 novembre, sarà aspettare che il tempo guarisca ogni ferita.

Nel lavoro porterete avanti i vostri incarichi con entusiasmo e nuove idee grazie a Mercurio in sestile e Giove in trigono. Voto - 6️⃣

Scorpione: cercate di rendere più movimentata la vostra vita, contrastando questa Luna in quadratura. Affrontate la giornata con maggior ottimismo, e vedrete che in amore le cose andranno meglio fin da subito, in particolare per coloro nati nella prima decade. In ambito lavorativo forse potrebbe essere necessario cambiare atteggiamento ora che Mercurio ha abbandonato il vostro cielo. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo di venerdì 26 novembre, in amore sarete aiutati dalla Luna, e sarà di grande aiuto per portare un po’ di armonia e tranquillità nel vostro rapporto.

Se siete single non sottovalutate certi incontri, perché potrebbero rivelarsi parecchio interessanti. Nel lavoro concentratevi sui vostri obiettivi, al resto ci penseranno Giove e Mercurio in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vi permetterà di godere in tutta tranquillità il vostro rapporto secondo l'oroscopo. Venere infatti rimane in congiunzione, e la vostra storia d'amore non potrà che andare per il verso giusto. Se siete single questo cielo v'invita a essere audaci e sentimentali se volete fare breccia nel cuore di chi amate. Nel lavoro questo non è un cielo eccellente al momento, ciò nonostante nulla vi vieta di essere più espansivi. Voto - 8️⃣

Acquario: è evidente che ci sono dei problemi da risolvere al momento tra voi e la vostra anima gemella.

La Luna in opposizione mette in evidenza questi problemi, e quello che dovrete fare voi è cercare di trovare una soluzione insieme al partner, senza mai essere scontrosi. Se siete single cercate di non trascurare un rapporto per un altro. Per quanto riguarda il lavoro sarete molto presi dalle vostre mansioni, curando al meglio ogni singolo dettaglio. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un venerdì sereno dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Venere in sestile alimenta di passione il vostro rapporto, e vi mette nelle condizioni di dare vita a nuovi progetti di coppia. Attenzione sempre però a dei possibili imprevisti. Se siete single fare una buona impressione al primo incontro sarà molto importante.

Sul posto di lavoro Mercurio non sarà più di grandissimo aiuto ora che è in quadratura. Se volete continuare a ottenere buoni risultati dai vostri incarichi, meglio metterci più impegno, senza dare nulla per scontato. Voto - 7️⃣