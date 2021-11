Per la giornata di domani, giovedì 11 novembre 2021, l’Oroscopo prevede ancora il Leone al primo posto nella classifica, mentre in basso si troveranno il Sagittario e lo Scorpione. Ci sarà qualche gradino in più per il segno della Vergine nella classifica di domani, mentre in ribasso si troverà il segno del Capricorno. Meglio il segno del Toro. Di seguito le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Leone in testa

1° Leone: la passione sarà davvero al massimo, soprattutto per questa influenza di Marte che in questo momento vi renderà anche magnetici e favorevoli per una nuova relazione, se siete single o se avete affrontato un periodo difficile.

2° Toro: avrete una grande stabilità sia emotiva che professionale che adesso vi permetterà di facilitare non soltanto le questioni di stampo finanziario, ma anche quelle che gravitano attorno alla famiglia, sia la vostra che di origine.

3° Gemelli: avrete dei vantaggi sul piano professionale che saranno di gran lunga più soddisfacenti rispetto alle giornate precedenti. I guadagni potrebbero davvero incrementare fino a diventare molto più proficui, mentre in ambito affettivo ci sarà molta più collaborazione.

4° Bilancia: avrete un periodo ottimale, seppure abbastanza breve, in cui potrete fare qualche progetto “sfidando” la sorte. Ora la fortuna è dalla vostra, ma calerà in modo abbastanza veloce, quindi siate volitivi e perspicaci.

Opportunità per Cancro

5° Cancro: ci saranno anche delle opportunità sul piano affaristico e non soltanto su quello lavorativo. Ora come ora ci sarà molta fortuna a giocare una carta molto remunerativa. Gli investimenti che avete sempre procrastinato adesso saranno sempre più accessibili.

6° Pesci: avrete un leggero calo a causa di un po’ di stanchezza che adesso comincia a farsi sentire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Probabilmente prendervi una pausa potrebbe soltanto peggiorare una situazione che è già instabile di suo, secondo l’oroscopo.

7° Acquario: un po’ di allegria potrebbe cambiarvi la giornata in meglio, magari con una amicizia che non vedevate da tanto tempo e che adesso acquisirà sempre più affiatamento. Secondo l’oroscopo potreste avere qualche opportunità professionale a breve.

8° Ariete: secondo l’oroscopo ci sarà una piccola ripresa che però vi darà qualche piccola sfida da perseguire, mentre con le vicende di stampo amoroso potreste trovare qualche situazione di “freddezza” che probabilmente vi irriterà o vi lascerà alquanto perplessi.

Vergine impegnata

9° Vergine: vi darete da fare sul settore economico, ma ci saranno poche garanzie su quello che concerne il lavoro di squadra a causa di qualche divergenza sempre più forte all’interno del contesto professionale. Dovrete risolvere qualche problema alla base.

10° Capricorno: purtroppo ci saranno problematiche che saranno sempre più ardue da affrontare e da risolvere. Secondo l’oroscopo dovrete chiamare a raccolta ogni consiglio che possa rivelarsi utile anche in parte e che non vi chieda troppo in cambio.

11° Sagittario: purtroppo avrete ancora molto da risolvere sul piano familiare, qualche diatriba che al momento è rimasta sfortunatamente in sospeso e che adesso potrebbe essere di ostacolo a qualche ''riappacificazione'' che per voi potrebbe valere molto dal punto di affettivo.

12° Scorpione: dovrete fare una pausa senza forzarvi troppo. Ora come ora il fisico potrebbe risentire parecchio anche per il minimo sforzo. Pensate innanzitutto alla vostra salute, sarà la cosa più importante in questo momento, anche del lavoro e delle questioni affaristiche.