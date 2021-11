Per la giornata di domani, martedì 16 novembre 2021, l’Oroscopo prevede ancora i segni di acqua molto discordanti fra loro, con lo Scorpione ancora al primo posto e i Pesci e il Cancro alle ultime posizioni. Ci sarà senza dubbio un umore migliore per i nati sotto i segni di terra e di fuoco, con il Leone e il Toro particolarmente favoriti.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di domani: Scorpione al ‘top’

1° Scorpione: avrete tante idee in mente accompagnate da un’ambizione che sicuramente farà la differenza sul piano progettuale.

In amore sbocceranno delle nuove sorprese, soprattutto se avete una relazione che va avanti da tanto tempo.

2° Leone: avrete molta energia e dunque sarete anche più produttivi dal punto di vista lavorativo. Sul lavoro potreste anche trovare una collaborazione eccezionale da parte della vostra squadra e una capacità di ragionamento più concentrato.

3° Toro: finalmente il vostro umore potrebbe conoscere una prospettiva di insieme più proficua. Avrete in mente determinati obiettivi che sicuramente faranno la differenza sul piano professionale ma anche su qualche sfera che riguarderà le emozioni positive. Continuate così.

4° Capricorno: avrete un atteggiamento molto più razionale, anche se si tratterà di sentimenti.

Fare del vostro meglio vi darà una maggiore prospettiva sul vostro rendimento professionale. Con la famiglia comincerete ad organizzarvi per una iniziativa molto interessante.

Guadagni per Gemelli

5° Gemelli: la grinta di queste giornate sarà ben ripagata con dei guadagni che andranno al di sopra delle aspettative. Le amicizie saranno quelle che vi faranno divertire più di quanto vi potrete aspettare dalla vostra relazione di stampo amoroso.

6° Ariete: essere creativi in amore sicuramente potrebbe portarvi a fare dei passi in più, a far crescere la vostra relazione di stampo sentimentale senza troppi sforzi. Sul lavoro ci sarà bisogno di una idea più condivisa con il resto della squadra.

7° Vergine: avrete tanto da perdere se non vi affidate alla vostra volontà di agire e alle vostre ambizioni di stampo lavorativo.

Secondo l’oroscopo, darvi da fare in questo momento sarà prolifico anche per la vostra salute e il vostro indice di stress.

8° Acquario: qualche piccolo affare potrebbe non andare come vorreste, però avrete dalla vostra parte una situazione che potrebbe farvi guadagnare lo stesso. Tenetevi pronti per eventuali sfide che potrebbero presentarsi all’ultimo momento.

Sagittario stressato

9° Bilancia: fate in modo che le vicissitudini amorose non intacchino sensibilmente gli altri campi. Secondo l’oroscopo potrebbero esserci delle distrazioni negative troppo grandi per poter affrontare queste ore lavorative. Dunque, sarà consigliato essere cauti nelle decisioni.

10° Sagittario: avrete un po’ di stress che se non tenuto sotto controllo potrebbe essere deleterio non solo per il vostro rendimento lavorativo e per l’umore, ma anche per la sfera della salute.

Per il momento dovrete prendervi una pausa, secondo l’oroscopo.

11° Pesci: fare del vostro meglio in questo momento potrebbe non servire a molto, visto che la fortuna adesso potrebbe non essere dalla vostra parte. Probabilmente dovrete pensare di più a mantenere una certa concentrazione, soprattutto sul lavoro.

12° Cancro: avrete qualche attimo di dimenticanza nei confronti del partner o di una amicizia che vi sta particolarmente a cuore. Un po’ di buonumore sarà favorito perlopiù da un passatempo, ma dovrete tenere a bada le nostalgie del passato.