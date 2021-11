L'Oroscopo di mercoledì 24 novembre è pronto per mettere sul piatto della bilancia le nuove previsioni astrologiche interessanti tutti e dodici i segni dello zodiaco. In primissimo piano i settori della vita quotidiana coincidenti con l'amore e il lavoro: ansiosi di sapere come andrà la giornata di mercoledì? Come sempre a fare la differenza tra positività e negatività è l'Astrologia, l'unica in grado di valutare il quadro astrologico quotidiano. Perciò, soprattutto per comprendere meglio e nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali vanno a impattare sulla giornata, è necessario sapere quali sono i principali aspetti planetari.

Tra questi emergono:

Sole in "casa 7" nel segno del Sagittario;

Luna in "casa 3" nel segno del Cancro;

Venere e Plutone in "casa 9" nel segno del Capricorno;

Nettuno in "casa 11" nel segno dei Pesci;

Saturno e Giove in "casa 11" nel segno dell'Acquario;

Urano in "casa 12" nel segno del Toro;

Marte e Mercurio in "casa 6" nel segno dello Scorpione.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 24 novembre, segno per segno dall'Ariete a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 24 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La giornata di mercoledì è di gran lunga migliore rispetto a quella appena trascorsa, dovete solo evitare polemiche e provocazioni. Per quanto riguarda l’amore è una giornata di ripresa, agite con fiducia cercando eventualmente di non farvi prendere dallo sconforto: presto arriveranno notizie buone in merito a quella situazione che solo voi conoscete.

Nel lavoro il momento è favorevole, ma fate attenzione se iniziate nuove collaborazioni. La Luna vi favorisce e nei prossimi mesi dovrete valutare la tenuta di alcune situazioni professionali.

Toro - L’oroscopo del 24 novembre al segno del Toro mette in risalto che la giornata di domani sarà all’insegna dell’amore: potrebbe essere una nuova fiamma o anche un ritorno, chi lo sa!

Pensate positivo e non buttatevi giù, se possibile cercate di stare lontani dai conflitti, dallo stress e dal nervosismo. Evitate le discussioni sia negli affetti che in generale, meglio prendersi una giornata di relax per ricaricare le batterie e tranquillizzarsi. Avete tante preoccupazioni e i soldi potrebbero dare problemi.

Nel lavoro non fatevi buttare giù da chi non è dalla vostra parte.

Gemelli - In questa giornata di mercoledì dovete rapportarvi con gli altri in maniera serena, evitando colpi di testa e tensioni che potrebbero complicare ulteriormente la vita e soprattutto le relazioni con chi vi sta intorno. A livello amoroso finalmente la situazione sembra migliorare e potreste aver ritrovato quella serenità che latitava da un po' di tempo. Nel lavoro il consiglio è quello di guardarsi intorno, di fare nuove esperienze e magari di partecipare a eventi che possono rendere migliore il futuro.

Cancro - Gli astri di domani rivelano che siete preoccupati e agitati, dovete ricordarvi che è normale incontrare delle difficoltà e che potete superarle: non fatevi sfuggire delle opportunità interessanti.

In amore le cose vanno meglio, finalmente Venere non sarà contraria alle iniziative sentimentali, anzi favorirà ogni scelta. Sul lavoro bisogna pensare bene a ciò che si vuole fare. Siete in attesa di qualcosa? Presto riuscirete ad avere quelle risposte che aspettate da tempo, ottime notizie per la parte finale di novembre.

Oroscopo e consigli delle stelle del 24 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Questo mercoledì, insieme ai prossimi giorni in arrivo, sarà molto positivo per voi del segno, in particolare per quanto riguarda il lavoro e le amicizie. Alcuni di voi hanno avuto discussioni e incomprensioni nelle scorse settimane, ma finalmente i problemi sono alle spalle. In amore forse c’è qualcosa che non vi piace, potrebbe esserci un po’ di tensione o di nervosismo a condizionare il vostro comportamento.

Oggi e domani saranno giornate importanti e potreste sfruttarle per rimettere insieme un rapporto. Nel lavoro un dilemma lavorativo potrebbe essere risolto a breve.

Vergine - L'Astrologia di mercoledì segnala che ci sono in vista novità importanti, con esperienze sia a livello personale che professionale all’orizzonte. In amore ci saranno importanti novità tra mercoledì e giovedì, con possibili risoluzioni riguardo a una questione che avete a cuore. Potreste sfruttare il vostro fascino per conquistare qualcuno che desiderate da tempo. Nel lavoro il vostro talento riuscirà a mettervi in mostra e a far conoscere e capire a chi vi sta intorno le vostre grandi qualità. Continuando di questo passo riuscirete a ottenere i risultati per i quali state lavorando da mesi.

Bilancia - Negli ultimi tempi avete dovuto pensare di più al lavoro e questo ha finito per complicare alcune vostre questioni sentimentali (famiglia, amicizie o partner). Fortunatamente questo mese di novembre sta per giungere al termine e quello di dicembre si prospetta migliore, con nuove aspettative. In ambito affettivo state vivendo un grande senso di fatica e di insofferenza che vi accompagna anche quando le cose attorno a voi apparentemente vanno bene e questo sentimento è causato in parte dal carattere. Nelle attività lavorative meglio non rischiare inutilmente.

Scorpione - Domani se ci saranno problemi nella coppia sarebbe meglio rimandare chiarimenti e discussioni. Presto avrete bisogno di ritrovare un po’ di passione, ma dovranno essere fatti dei cambiamenti a livello di scelte o intese e non solo in ambito di coppia.

I soldi possono essere motivo di litigi, perciò tenetelo bene a mente e regolatevi. Sul lavoro non riuscite a fare molto, la giornata non vi soddisfa. Aspettate tempi migliori, nell'attesa cercate di fare esperienze extra-lavoro. Dice un vecchio detto: "Impara l'arte e mettila da parte!".

Astrologia di mercoledì 24 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Nelle prime due settimane di dicembre potrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda le relazioni personali. Intanto per questo mercoledì, e in particolare per l'ultima parte del mese di novembre, chi vive una storia complicata deve fare attenzione a non renderla ancora più complessa. Dovete cercare di rapportarvi con gli altri in maniera serena, evitando colpi di testa e tensioni che possono complicare ulteriormente la vita e soprattutto le relazioni con chi vi sta intorno.

A livello lavorativo ritroverete energie fisiche e mentali per aprirvi a nuove esperienze.

Capricorno - Questa parte centrale della settimana andrebbe dedicata all’amore. In genere avete bisogno di avere i vostri spazi di riflessione, anche lontano dal partner, ma poi siete pronti a dare il meglio di voi, dal punto di vista sentimentale, per stare accanto a chi vi fa stare bene. Per chi è single molto presto sarà possibile vincere una sfida d’amore o magari ritrovare un sentimento. Sono giorni ideali per amare, per le relazioni e per i viaggi. Nel lavoro tutto quello che non funziona sarà evidenziato. Potreste essere proprio voi ad alzare il polverone!

Acquario - Questo mercoledì è ancora conflittuale.

Potrebbero nascere discussioni e incomprensioni. Il consiglio è quello di rimanere calmi e non farsi prendere dal nervosismo o dall’ansia. In ambito affettivo ci sono ostacoli da superare. Al momento sentite il bisogno di avere conferme soprattutto nel rapporto di coppia. Nel lavoro a volte venite additati per essere pigri, in effetti prima di fare una scelta ci pensate molto bene, questo però non significa che non avete voglia di fare. Diciamo che spesso cercate di fare le cose nella maniera migliore, dunque senza fretta.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 24 novembre fa presente che, nel caso aveste problemi da risolvere, le stelle proteggeranno i sentimenti almeno durante la prima parte della giornata.

In amore se una storia è arrivata al capolinea non abbiate paura di voltare pagina, sarebbe meglio fare le cose con calma e soprattutto cercare il modo migliore per evitare discussioni inutili e distruttive. Sul lavoro se ci sono accordi in vista non andate troppo per il sottile: fate quello che sentite di fare, evitando di ascoltare consigli fuorvianti.