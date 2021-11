Per la terza settimana di novembre, l'oroscopo prevede giornate un po' nervose per i nati in Gemelli e incerte per il segno del Leone. Per i nati sotto il segno della Bilancia si prospetta una bella settimana, specialmente sul fronte amore. Nessuna novità lavorativa ed economica per i nativi dello Scorpione, i Pesci possono sfruttare questa settimana per prendersi cura della salute. Se siete curiosi di che cosa accadrà nelle settimana, consultate le seguenti previsioni degli astri relative alla settimana che va da lunedì 15 al 21 novembre e rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo per la terza settimana di novembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore , in questa settimana riuscite ad aprirvi di più e a instaurare un dialogo sincero con il partner. Potete dare tanto e fare molto, anche verso la persona che amate. Nuovi progetti per le giovani coppie, alcuni single del segno potrebbero scoprirsi innamorati di una persona inaspettata. In campo lavorativo, le occasioni che si presentano in questa settimana vi portano a un mondo nuovo. In salute, l'energia non vi manca. Dovreste non esagerare con le aspettative estetiche.

Toro – In campo amoroso, la settimana parte con un po' di nervosismo. Alcune domande esterne interferiscono con i vostri sentimenti e quelli del vostro partner.

L'amore per i single si presenterà nel fine settimana. I primi giorni della settimana si rivelano snervanti per il lavoro , negli altri giorni invece riceverete proposte interessanti. Il settore economico è in lenta ripresa. In salute, prendetevi cura di voi stessi e riposatevi di più.

Gemelli – In amore, le stelle favoriscono poco i rapporti di coppia, quindi rimandano al prossimo mese i progetti e le discussioni su domande pratiche.

Per i cuori solitari del segno, questo è il periodo adatto per le cotte, i flirt. Settimana complicata per il lavoro, non perdete mai di vista i vostri interessi personali. Attenzione, però, a non discutere con i superiori o collaboratori. In salute , le energie vanno e vengono, e questa cosa porta stress mentale e nervosismo.

Cancro – L'amore non è tanto incoraggiante in questa settimana. Avete difficoltà a esternare i vostri sentimenti. Vorreste maggiore attenzione dal partner, provate a chiederlo apertamente. I single si lamentano dell'amore, delle persone che non sono all'altezza delle loro aspettative. Proprio per questo motivo finirete per ritrovarvi in ​​situazioni scomode. Per il lavoro e i soldi non sarà male questo periodo. Se cercate nuove opportunità, tirate fuori la vostra intraprendenza e la vostra creatività. In salute, questa settimana garanzia e benessere.

Previsioni astrologiche dal 15 al 21 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore , nonostante una partenza incerta, questa settimana potete avviarvi verso il lieto fine felice desiderato.

Non preoccupatevi per alcune discussioni accese, si risolverà tutto in poco tempo. I single del segno ritrovano fascino ed entusiasmo, attenzione, però, a non approcciarvi in ​​maniera errata. In campo lavorativo, le idee non mancano. L'unica cosa che vi mancherà in questa settimana è la necessaria tranquillità per dedicarvi ai vostri compiti. In salute, siete pimpanti e dinamici. Fate più attività motoria per rimettervi in ​​forma e riacquistare energie.

Vergine – Noia, distrazioni esterne, tensioni e rabbia vi impediranno di vivere l'amore in maniera serena e tranquilla in questo periodo. Se tra voi e il partner c'è amore autentico, riuscirete a risolvere certi grattacapi in maniera brillante.

Se non c'è affetto, allora l'oroscopo consiglia di voltare pagina e di guardare altrove. I cuori solitari devono cautelarsi dalle cotte travolgenti. Sul fronte lavoro, non mandate all'aria ciò che avete costruito fino ad adesso. Con pazienza e attenzione ve la caverete egregiamente. In salute, cattivo umore e troppi pensieri per la testa disturbano il sonno. Non tirate troppo la corda, altrimenti finirete per arrivare al weekend esauriti.

Bilancia – Per l'amore si prospetta una settimana davvero bella. Alcuni di voi riusciranno a dialogare con il proprio partner e si sentiranno capiti e desiderati. Anche per i cuori solitari del segno si prospetta una settimana di piacevoli incontri. Periodo positivo per il settore finanziario e lavorativo.

Non lesinate sugli impegni perché tutto quello che farete vi servirà per costruire una carriera solida e resistente agli imprevisti. In salute, vi sentite molto meglio, siete di buonumore, e avete tanta voglia di migliorare la forma fisica.

Scorpione – In campo amoroso, insoddisfazione e nervosismo potrebbero verificarsi questa settimana, non troverete la situazione giusta per affrontare con calma tutto quello che vi turba. Preparatevi ad affrontare una settimana di discussioni, ripicche e gelosie. Per i single del segno, il fine settimana potrebbe regalare occasioni niente male. Nessuna novità degna di nota per il lavoro e il denaro. Potreste riflettere su eventuali lavori extra, magari sulle vostre passioni.

In salute, non si escludono sbalzi di umore e di energia. Alcune giornate vi sentirete scarichi e altre elettriche.

La settimana dal 15 al 21 novembre secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per l'amore è una settimana di riflessione. Valutate bene i vostri sentimenti e quelli della persona che avete al vostro fianco. Alcune coppie devono affrontare alcuni cambiamenti radicali e rivalutare alcuni progetti di vita comune. I single del segno devono chiudere con il passato e aprirsi di più al futuro. In campo lavorativo, avete un ottimo fiuto per gli investimenti, ma cercate di non fare il passo più lungo della gamba. Solo con l'astuzia otterrete ciò che volete. In salute, vi aspettano giornate energiche e grintose, anche se un po' di tensione potrebbe rallentare i vostri ritmi.

Capricorno – In campo amoroso, questa settimana vi regala momenti incantevoli ma anche sgradevoli. Battibecchi nei primi giorni della settimana, poi le emozioni si faranno struggenti e vi lascerete travolgere dalla tenerezza e dalla dolcezza. Attenzione, però, agli imprevisti domestici e lavorativi che potrebbero mettervi contro il partner. Per i cuori solitari del segno è un buon periodo per cercare l'anima gemella. Sul fronte lavoro, c'è chi non ha voglia di fare nulla, chi desidera viaggiare e chi vuole fare un mese sabatico. L'Oroscopo, però, consiglia di non distrarvi e di tenere salde le posizioni acquisite negli ultimi tempi. In salute, è il periodo adatto per praticare sport e farvi trovare in forma per le vacanze natalizie.

Acquario – In amore, in questa settimana dovete capire cosa vi manca, cosa vorreste davvero e che cosa vi fa arrabbiare. Farete scoperte interessanti e potrete gestire meglio l'impulsività. Per i cuori solitari del segno le sensazioni si faranno più forti che mai. Le stelle consigliano di gestire bene questa settimana. Il lavoro richiede la massima prudenza. State alla larga dagli equivoci e accettate serenamente eventuali osservazioni sul vostro operato. Magari vi aiuterà a capire come migliorare o sistemare un errore. In salute, avete energia a bizzeffe. Scacciate via i pensieri negativi e regalatevi attimi di relax.

Pesci – In amore, questa è una settimana ricca di sfide, affrontare i vostri sentimenti sarà un'impresa ardua, perché potreste essere contraddittori.

Alcune coppie non hanno le idee chiare e hanno bisogno di più tempo per capire. Un rapporto solido si costruisce con il tempo e con impegno, non è sufficiente la passione dei primi momenti. Se soffrite parecchio la solitudine e siete stanchi di essere single, le stelle vi accarezzano e vi incoraggiano a non perdere la fiducia e il sorriso. Presto il cuore tornerà a battere all'impazzata. In campo lavorativo, vi sentite appagati dalle possibilità che avete per gratificare la vostra ambizione. È la settimana adatta per curare la vostra salute .