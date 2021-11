Inizia un nuovo weekend per tutti e 12 i segni zodiacali, il primo del mese di novembre.

Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo di sabato 6 novembre 2021 per tutti i segni con le previsioni in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore, se ultimamente avete vissuto delle discussioni, ora bisognerebbe cercare di tranquillizzare un rapporto. Nel lavoro alcune spese sono da gestire con maggiore attenzione.

Toro: per i sentimenti in questa giornata si potrà rivedere un rapporto. Per i single del segno le nuove storie sono favorite. Nel lavoro avrete la possibilità di risolvere diversi problemi.

Gemelli: a livello sentimentale con la Luna in opposizione il momento non è semplice, qualcosa potrebbe non andare. Nel lavoro, se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo sarà necessario attendere ancora qualche giorno.

Cancro: in amore Venere in opposizione potrebbe portare dei contrasti. Fortunatamente gli incontri sono favoriti. A livello lavorativo avete fatto troppo in questo momento, normale sentirsi affaticati.

Leone: per i sentimenti giornata che vede la Luna favorevole, per questo motivo non mancheranno buone intuizioni. Nel lavoro Giove contrario vi porta a vivere diverse difficoltà nelle scelte da fare.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale il primo giorno del fine settimana porterà molte cose da fare per i sentimenti.

Vivete comunque maggiori emozioni. Nel lavoro non vi sentite al massimo della forma, si recupera dalla prossima settimana.

Previsioni e oroscopo del 6 novembre: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso potrebbe non mancare qualche scontro in questa giornata, ma nel complesso però vivrete delle sensazioni positive.

Nel lavoro c'è un maggiore guadagno dal punto di vista economico.

Scorpione: in amore l'inizio del fine settimana porta a vivere i rapporti in modo migliore. A livello lavorativo, se dovete mettere nero su bianco qualcosa arrivano novità.

Sagittario: in amore ci sono diverse cose da fare e problemi da dover superare. Riuscirete comunque a fare diverse cose.

Nel lavoro non tutto sta andando come vorreste, ma non solo per causa vostra.

Capricorno: a livello amoroso giornata positiva, attenzione soltanto a qualche momento di nervosismo. Nel lavoro ci sono diverse spese da dover affrontare, in particolare in queste ultime ore.

Acquario: per i sentimenti il fine settimana vede la Luna favorevole che porterà una ripresa dei rapporti. Nel lavoro siete alla ricerca di qualcosa di nuovo.

Pesci: in amore giornata importante che mi permetterà di superare alcuni conflitti. Nel lavoro, se ci sono delle problematiche da dover affrontare, il momento è dalla vostra parte e ciò aiuta.