Questa settimana astrologica si conclude in maniera piuttosto vivace e intrigante per l'Ariete, che - stando al presagio delle stelle - potrebbe non riuscire a resistere alle tentazioni. Il Leone vive invece un momento di lotta interiore, qualcosa lo tiene in trappola, ma non riesce a capire cosa sia. Capricorno vivace e pronto ad accogliere le nuove opportunità che il cielo gli presenta.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domenica 7 novembre 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 7 novembre 2021

Ariete: questo weekend si conclude in maniera piccante per il segno. Gli influssi di Venere aggiungono pepe alla vita di coppia e trascinano i single verso nuove tentazioni e voglia di scoperte.

Toro: durante le prossime 24 ore qualcuno a voi vicino, come un parente o un amico, potrebbe aver bisogno del vostro aiuto. Per fortuna trova in voi una spalla forte e salda, pronta a fornirgli la protezione di cui necessita.

Gemelli: l’oroscopo del 7 novembre lascia presagire una giornata di recupero per il segno, che recupera energie e forze. È un momento più positivo per i rapporti interpersonali e le relazioni di coppia.

Cancro: durante le prossime ore resistere ai propri impulsi potrebbe rivelarsi faticoso per il segno.

Un nuovo incontro potrebbe scaturire la nascita di una forte attrazione, capace di farvi fare cose insolite per il vostro modus operandi.

Leone: il cielo lascia presagire una giornata di forte energia e vitalità. Qualcosa però vi tiene imprigionati e non riuscite a capire cosa sia, quello che avvertire è solo una grande voglia di evadere e respirare la libertà.

Vergine: questa giornata si rivela come l’occasione che stavate cercando per staccare un po’ la spina dagli impegni e dalla frenesia della vita quotidiana e concedervi un po’ di riposo e spensieratezza insieme alla famiglia e gli amici.

Bilancia: l’oroscopo lascia presagire una giornata serena e vivace. Impegnatela per organizzare una gita in compagnia o una serata insieme agli amici.

Bene il fisico.

Scorpione: un cielo in continuo movimento si riflette sul segno. È un momento molto produttivo per la sfera pratica, ideale per concentrarsi sulla carriera, investire e avviare nuovi affari.

Sagittario: sono 24 ore di riposo e di ricerca interiore per il segno. In questo momento volete risposte che potrete trovare solo dentro voi stessi. Non lasciatevi condizionare dai giudizi altrui, ascoltate solo il vostro cuore.

Capricorno: le stelle lasciano presagire l’inizio di un momento di rinascita per il segno, che grazie agli influssi di Mercurio può lasciarsi alle spalle la negatività dei giorni passati e abbracciare entusiasta le nuove opportunità che il cielo presenta.

Acquario: l’oroscopo del 7 novembre lascia presagire una giornata serena e positiva per stare in compagnia e dedicarsi alla cura delle persone care.

A volte preferite stare per conto vostro, ma in queste ore riscoprirete il piacere della condivisione.

Pesci: potreste vivere una giornata impegnativa, combattuti tra il lavoro e l’amore. Qualcuno potrebbe non sapere come dividersi, rischiando inevitabilmente di trascurare uno di questi aspetti.