Quale sarà il presagio degli astri e delle stelle per le prossime 24 ore? Si prospetta una giornata vantaggiosa per la Vergine, che potrebbe ricevere delle belle sorprese. Per i Gemelli è un momento molto produttivo, ma negli affari e nelle contrattazioni occorre la massima cautela. La passione si riaccende per i Pesci, imprevisti per il Sagittario. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di martedì 9 novembre 2021 per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del 9 novembre 2021

Ariete: durante questa giornata gli influssi degli astri si rivelano potenti sul segno.

È un momento di grande energia e produttività. Sono favorite le collaborazioni lavorative e i contatti personali.

Toro: secondo l’oroscopo, questa settimana è iniziata sottotono, soprattutto dal punto di vista fisico. Tuttavia resta un momento brillante per la carriera, il cielo favorisce i contatti. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta da un’altra città o dall’estero.

Gemelli: sono 24 ore in cui è richiesta la massima cautela, in particolare per quanto riguarda la sfera pratica e finanziaria. Grande attenzione è raccomandata a chi lavora in ambito economico o si trova a dover firmare un accordo o un contratto.

Cancro: l’oroscopo del 9 novembre lascia presagire una giornata faticosa per i rapporti personali.

Particolari difficoltà potrebbero nascere nella comunicazione tra ex coniugi o soci. Meglio rimandare il confronto.

Leone: nel pieno di un momento di cambiamento e rivoluzione, le stelle consigliano di prendersi una pausa per sottoporsi ad un check up medico. Prima di cimentarsi in nuove esperienze, meglio assicurarsi di avere le forze necessarie a gestire il tutto.

Vergine: questa è la giornata delle grandi occasioni e delle sorprese. In amore come nel lavoro potrebbe succedere qualcosa di inatteso ma meraviglioso, capace di stravolgere il vostro futuro.

Bilancia: le prossime 24 sono, stando al presagio degli astri, sono molto vantaggiose per gli affari. Per chi intende concludere una vendita o fare un acquisto importante, per esempio di natura immobiliare, è consigliato muoversi in queste ore.

Scorpione: l’oroscopo del giorno lascia presagire una giornata ideale per suggellare un accordo o firmare un nuovo contratto. Sono ore estremamente vantaggiose, meglio non lasciarsi sfuggire questa occasione.

Sagittario: questa giornata potrebbe iniziare con un imprevisto, come un ritardo o un guasto in ambito domestico. Nonostante questo rallentamento, potrete recuperare nel pomeriggio e ritrovare la carica necessaria a concludere la giornata con soddisfazione.

Capricorno: l’oroscopo del 9 novembre lascia presagire una giornata interessante per l’amore. Una simpatia nata da poco potrebbe trasformarsi presto in qualcosa di più. Non opponete resistenza ma fidatevi del vostro cuore.

Acquario: durante questa giornata, qualcuno potrebbe sentirsi particolarmente sottotono, scoraggiato e malinconico.

Meglio concedersi qualche momento di introspezione, rimandare gli impegni dove è possibile e concentrarsi sui propri bisogni.

Pesci: l’oroscopo de giorno lascia presagire 24 ore interessanti per gli scambi e i contatti, anche con l‘estero. In amore è un momento di grande passionalità, favorevole per le coppie ma anche per i single alla ricerca dell’anima gemella.