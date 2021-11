Il mese di novembre sta giungendo ormai al suo termine e con il suo quarto ed ultimo weekend si prepara a lasciare il posto ad un periodo nuovo e da scoprire. L'Oroscopo di questo fine settimana, nonostante tutti gli imprevisti e ciò che potrebbe palesarsi lungo il cammino, preannuncia giornate positive e fortunate per coloro nati sotto al segno dell'Ariete. I nativi Vergine non saranno certo da meno, con momenti resi indimenticabili dalle giuste compagnie. Il periodo in questione sembra essere propizio anche per il segno dello Scorpione, fortunato in amore e pronto ad organizzare al meglio il proprio futuro, pensando anche alla vita di coppia.

Leggermente sottotono la Bilancia, costretta ad affrontare un periodo incerto che, tra alti e bassi, avrà comunque le sue gioie da palesare.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, dopo una settimana trascorsa nel migliore dei modi, il weekend che sta per sopraggiungere non potrebbe di certo essere da meno. La fortuna avvolgerà il segno zodiacale in questione accompagnandolo nelle prossime giornate, mentre in amore ci si potrebbe imbattere in qualche piccola e flebile discussione atta a rafforzare il rapporto di coppia. Attenzione a non spegnere troppo l'intimità: anche se non essenziale, potrebbe portare ad innalzare barriere con il partner.

Toro - le buone notizie non sono tutte passeggere ed alcune di esse sono in grado di portare con sé situazioni ed occasioni da dover cogliere al volo. La forza di volontà mostrata dal Toro durante le giornate appena trascorse è riuscita ad attirare l'attenzione di persone importanti e qualche piccola novità potrebbe presentarsi lungo il cammino.

L'oroscopo del prossimo weekend di novembre non sembra scorgere alcuna negatività, ma è consigliabile non abbassare la guardia.

Gemelli - lo scarso quantitativo di energie, sfortunatamente per il segno zodiacale in questione, si farà sentire soprattutto nel corso del fine settimana. Riuscire a venir fuori dalle varie discussioni non sarà semplice e spesso ci si dovrà confrontare con la mancanza di voglia nel cercare di mettere a posto le situazioni che ci si ritrova di fronte.

Accettare l'aiuto delle persone care, specialmente in momenti stressanti e difficili da gestire, non è certo un atto di cui vergognarsi.

Cancro - vari obiettivi sono già stati realizzati e grazie alla grinta di questo segno zodiacale si potranno fare numerose altre conquiste. L'amore avvolgerà i prossimi giorni senza troppi problemi e la fortuna potrebbe palesarsi lungo il cammino facendo dono di occasioni irripetibili. Il weekend che sta per sopraggiungere si potrà considerare come il migliore del mese appena trascorso. Molte novità e sorprese, secondo l'oroscopo, attendono il Cancro con l'arrivo di dicembre e del periodo natalizio.

Leone - l'oroscopo di questo nuovo weekend prevede l'avvicinarsi di giorni sereni che, nonostante qualche piccola nota di stress, riusciranno a far palesare più di un sorriso sincero sulle labbra del Leone.

In ambito lavorativo ci si potrebbe imbattere in qualche rallentamento, ma grazie alla presenza sempre costante della famiglia e del partner si avrà la possibilità di trovare qualche attimo di relax in cui poter recuperare le energie fisiche e mentali.

Vergine - anche per il segno della Vergine, quello che sta per sopraggiungere si prospetta essere un weekend fortunato e ricco di emozioni. Qualche piccola vincita riuscirà a rallegrare le prossime giornate e le soddisfazioni accompagneranno il tutto incrementando l'autostima di coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. La vicinanza della famiglia e delle persone care non cesserà di esistere e sarà proprio con loro con cui si potrà gioire delle proprie conquiste.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - le previsioni dell'oroscopo non sono certo tra le migliori, ma neanche possono essere considerate tra le peggiori. Osservando la sfera sentimentale e la vita di coppia, non ci si imbatterà in situazioni spiacevoli, se non per qualche piccolo battibecco del tutto futile. In ambito lavorativo, nonostante qualche nota di stress in più, si potranno finalmente ricevere le giuste soddisfazioni dopo periodi interi di sacrifici.

Scorpione - come già anticipato, anche il segno dello Scorpione avrà la possibilità di destreggiarsi in maniera quasi egregia tra le varie situazioni e, grazie alle energie che verranno ricaricate durante la settimana, potrà mostrare la propria grinta e le proprie capacità durante il weekend.

I buoni propositi saranno all'ordine del giorno e chi ha in mente di migliorare il proprio futuro, magari pensando anche alla vita di coppia, potrà accogliere l'arrivo di idee e notizie non da poco.

Sagittario - l'oroscopo del quarto weekend di novembre preannuncia l'avvicinarsi di giorni fortunati sotto ogni punto di vista. In amore si potrà sempre contare sulla vicinanza del partner, sulla fiducia reciproca e su quella complicità quasi invidiabile che rende la coppia in questione unica. In ambito lavorativo, grazie ad una posizione astrale ottimale, si riuscirà finalmente a raccogliere i frutti del duro lavoro.

Capricorno - lo stress accumulato nei giorni appena trascorsi non può di certo essere ignorato ed i suoi strascichi potrebbero sopraggiungere anche durante il weekend, ma i momenti felici e le buone amicizie saranno tali da far passare in secondo piano la negatività.

Circondarsi di persone fidate e sincere, oltre ovviamente ai membri della propria famiglia, aiuterà a rendere indimenticabili le prossime giornate.

Acquario - osservando i vari aspetti della vita, da quello lavorativo a quello sentimentale, il segno dell'Acquario non avrà nulla di cui potersi lamentare. Il fine settimana è ormai alle porte e con l'avvicinarsi del periodo natalizio non può che rendere migliore la vita di coloro nati sotto all'influenza di questo segno. I rapporti interpersonali miglioreranno sia quantitativamente che qualitativamente e la vita di coppia subirà l'effetto del favore di Venere e degli altri astri.

Pesci - i Pesci avranno la possibilità di riprendere in mano la propria vita.

L'oroscopo dell'ultimo weekend di novembre prevede infatti l'avvicinarsi di momenti decisivi che permetteranno a coloro nati sotto al segno zodiacale in questione di affrontare a testa alta e con orgoglio le varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino. Uscirne vincitori non sarà semplice (ed in alcuni casi non si raggiungeranno neanche gli obiettivi prefissati), ma non per questo sarà da considerarsi impossibile.