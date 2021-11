Novembre sta per volgere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per quest’ultima settimana del mese? L’ingresso di Venere in Sagittario punta i riflettori sull’amore, rendendo il segno romantico e passionale. Il Sole in posizione amica aiuta l’Ariete a proteggersi dai pericoli. L’Acquario può ottenere molto in ambito lavorativo, dove si presagisce l’arrivo di interessanti opportunità. Di seguito l’Oroscopo della settimana, dal 22 al 28 novembre 2021, per tutti i segni.

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 novembre 2021

Ariete: la settimana inizia sotto i caldi raggi del sole in posizione amica che vi protegge con utili lezioni di diffidenza.

Mercurio riscalda il cuore e favorisce i contatti e i rapporti interpersonali. Durante il weekend potrebbero esserci delle questioni bancarie o economiche da sistemare, ma non mancheranno i momenti di serenità.

Toro: gli influssi del Sole aiutano a recuperare dopo un weekend leggermente sottotono. Anche Mercurio è dalla vostra parte e tuttavia non può proteggervi dai conflitti, soprattutto quelli che potrebbero nascere con un ex coniuge o socio. Durante il fine settimana la situazione diventa più serena, l’amore acquisisce importanza e nel lavoro ritrovate la vostra solita energia.

Gemelli: quest’ultima settimana di novembre inizia con qualche grattacapo soprattutto per quanto riguarda la sfera economica.

Mercurio contro non aiuta e crea conflitti per quanto riguardi i rapporti interpersonali, sia d’amore che nel lavoro. Alti e bassi per il fisico.

Cancro: sotto gli influssi del Sole e con Mercurio in ottima posizione, possono nascere delle idee vincenti. È il momento ideale per portare avanti delle compravendite o concludere un affare.

Anche in amore le stelle sono dalla vostra parte.

Leone: le giornate di lunedì e martedì potrebbero rivelarsi leggermente sottotono per il segno, preso dal nervosismo e dall’ansia. Mercoledì 24 Venere arriva a liberarvi dandovi coraggio, energia e voglia di fare. La mente riparte e anche in amore si ritrova la serenità.

Vergine: l’energia del Sole non può proteggervi dalla negatività di Mercurio che potrebbe causare qualche fastidio a livello fisico.

In amore è un ottimo momento, vi sentite amati e avete voglia di amare. Anche gli incontri sono favoriti. Nel lavoro state facendo bene, ma un eccessivo orgoglio potrebbe rappresentare un ostacolo per coloro i quali intendono migliorarsi e crescere.

Oroscopo settimanale da Bilancia a Pesci

Bilancia: con il Sole allegro e Mercurio dinamico quella che sta per iniziare si rivela una settimana ricca di opportunità. Bene il fisico, le energie non mancano, così come la vitalità e la voglia di fare. Nel lavoro, qualcuno potrebbe suggellare un affare, arrivando a firmare un nuovo contratto. Amore curioso.

Scorpione: con il Sole pratico e Mercurio affarista questa settimana si rivela vantaggiosa per il lavoro e la carriera.

Dal punto di vista fisico tuttavia qualcosa potrebbe disturbarvi e mettervi ko durante le giornate del 25 e del 26 novembre. Il weekend lascia spazio all’amore.

Sagittario: l'oroscopo della settimana lascia presagire giornate molto vantaggiose per il segno che si prepara ad accogliere Venere nel suo cielo il 24. L’amore si scalda e la passione si riaccende, le stelle favoriscono gli incontri e proteggono le relazioni che nascono sotto questo cielo. È un ottimo momento anche per il fisico e le questioni lavorative.

Capricorno: l’ultima settimana di novembre potrebbe iniziare con qualche incomprensione in ambito familiare, particolarmente problematici potrebbero rivelarsi le relazioni tra genitori e figli.

Nel lavoro occorre muoversi con cautela e gestite con cura le questioni bancarie evitando di lasciarsi sfuggire qualche dettaglio importante. Il weekend porta un po’ di serenità.

Acquario: il Sole in posizione vantaggiosa mette tutto in movimento. Questa settimana si rivela vantaggiosa per le collaborazioni lavorative, ma anche per coloro i quali intendono candidarsi per una posizione lavorativa o inviare il proprio curriculum a una nuova azienda. Al contrario in ambito interpersonale potrebbero nascere delle incomprensioni, soprattutto se qualcuno si porta dietro vecchi rancori. Il fisico ha bisogno di riposo, meglio non sforzarlo.

Pesci: il Sole polemico porta qualche incomprensione per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore. Mercurio ambizioso accende i riflettori sul lavoro e la sfera della carriera, spingendovi a dare il massimo per ottenere il massimo. Fisico leggermente sottotono durante il fine settimana.