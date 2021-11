L'oroscopo del mese di dicembre 2021 è pronto a regalare tanta gioia e fortuna a molti segni. Questo fervido cielo che sta per entrare porta non solo positività ma anche qualche difficoltà in amore o nel lavoro, purtroppo sottoposti a cambiamenti non sempre accettati ma inevitabili. Astrologicamente parlando, il mese con Natale si preannuncia foriero di buone notizie portate da transiti eccellenti. Tra le tante, da sottolineare l'inizio del solstizio d'inverno: infatti il 21 di dicembre assisteremo all'ingresso del Sole in Capricorno, con il segno di Terra tra i grandi favoriti del mese.

Altro transito d'eccellenza in attesa nel mese entrante, il passaggio di Mercurio in Capricorno nella giornata del 13 dicembre. Giornata fortunata quella del prossimo 13 dicembre, perché sempre in tale data vedremo l'ingresso di Marte in Sagittario. Il mese chiuderà ovviamente bellezza: mercoledì 29 dicembre osserveremo il passaggio del Pianeta Giove nel segno dei Pesci.

Approfondiamo le previsioni zodiacali di dicembre 2021 analizzando uno ad uno tutti i segni dello zodiaco, con l'amore e il lavoro assoluti protagonisti.

Oroscopo e Astrologia di dicembre 2021, da Ariete a Cancro

Ariete - Questo dicembre 2021 sarà un mese molto movimentato dal punto di vista dei legami col partner, tanti saliscendi che però saranno bilanciati da una stabilità lavorativa rincuorante.

Ottimo periodo questo per iniziare a pianificare qualcosa di grande per il futuro: guardatevi attorno e potreste scoprire tanto su quello che sarà il vostro futuro di lungo termine. Avete avuto modo di stabilizzare molto un periodo molto incerto, ma state attenti a non perdere d'occhio la voglia di arrivare ad ogni costo, magari per cercare qualcosa di troppo grande e insicuro.

Riallacciate i rapporti che si sono allentati in questi ultimi tempi: fine dicembre/inizio gennaio sarà il periodo giusto per ridefinire i rapporti con chi vi sta vicino e per capire ciò di cui avete bisogno veramente. Siete riusciti, o ci state riuscendo in questi giorni finalmente a scoprire dove avete sbagliato o in chi avevate riposto fiducia a torto: mai come in questo nuovo mese avrete la migliore occasione per fare nuove conoscenze e approfondire i rapporti con chi vale veramente la pena.

Toro - All'orizzonte si staglia un mese davvero ricco di lavoro: non lasciatevi sfuggire le ghiotte opportunità che potranno rendervi i veri protagonisti. Un buon inizio, con la parte centrale al top e un finale di transizione che potrebbe portare con sé delle grandi novità per il vostro futuro anche prossimo. Questo nuovo mese di dicembre è un periodo tutto da scoprire. Attenti solamente a chi potrebbe tramare alle vostre spalle, con le dovute cautele scoprirete di essere in grado di fare ed ottenere molto di più di quello che vi aspettereste. La tenacia e la cautela che avete utilizzato per affrontare i vostri problemi quotidiani vi stanno ricompensando, e lo faranno anche di più di quello che potreste aspettarvi.

Importanti novità per quanto riguarda gli affetti familiari, d'amicizia e a livello generale. Insomma, un periodo davvero a voi favorevole: curate i vostri affari e non fatevi turbare da questioni meno importanti e non necessarie. State recuperando molto di quello che avevate perso nei mesi scorsi, perciò continuate su questa strada e vedrete che tutto ciò che avete programmato verrà di conseguenza.

Gemelli - Cogliete le nuove prospettive che vi si presenteranno abbondanti in questo mese dicembre. Non siate più apprensivi del dovuto e valutate con calma ogni situazione. Questa parte finale del 2021 è prevista decisamente in discesa: sappiate tenerne conto per poter fare con ponderazione tutte le scelte importanti che potrebbero cambiare in meglio il corso dei prossimi mesi.

Se state attraversando un periodo che finora non è stato a voi favorevole, magari dovuto alla fretta con cui vi siete cimentati in situazioni spesso non alla vostra portata, cercate di non ripetere gli stessi errori fatti in passato. In questo mese dovete cercare di essere più decisi e fermi di quanto non lo siate stati in passato: ogni titubanza in situazioni dove è richiesta una scelta rapida potrebbe costarvi più di quanto pensiate. Dovrete saper approfittare di un periodo in cui la fortuna vi sta venendo incontro: non lasciatevi coinvolgere in problemi che non vi competono e abbiate cura di voi stessi. Importanti cambiamenti in atto per quando concerne il vostro lavoro che potrebbe avere risvolti decisamente positivi a metà/fine gennaio 2022.

Cancro - Si prevede un mese decisamente a vostro favore: dovrete cercare di non mostrare troppo entusiasmo e limitare il vostro egocentrismo che si va pronunciando un po’ troppo. Fate attenzione alle scelte che avete fatto in periodi recenti e valutate in questi primi giorni di dicembre se sia veramente il caso di tornare sopra a quanto avete fermamente deciso in passato per cambiare qualcosa della vostra impostazione di vita. In amore si prospetta un periodo tranquillo, anche se in qualche occasione potrebbe sembrare asettico o privo di forti emozioni: cercate di non lasciarvi andare ad ozi e a leggerezze che in un futuro anche non troppo prossimo potrebbero esservi rinfacciate spesso. Questo dicembre, altresì, sarà all’insegna del divertimento: se avete avuto qualche piccolo rimorso per occasioni sprecate nel periodo appena passato non preoccupatevi perché ve ne si presenteranno tantissime di nuove per rifarvi di tutto ciò che avete sacrificato.

Eventuali scelte lavorative fatte non vi soddisfano? Non preoccupatevi, dicembre per voi sarà un mese in cui ciò che vi pare più remoto ad avverarsi si potrà realizzare operando le giuste conclusioni. Presto arriveranno belle notizie, starà a voi solamente cogliere l’attimo.

Previsioni zodiacali del mese di dicembre, da Leone a Scorpione

Leone - L'oroscopo del mese di dicembre indica che sarà per voi un mese di transizione: approfittatene per fare nuove conoscenze e non fatevi sfuggire l'occasione per coglierne dei vantaggi che se individuati saranno cospicui. Fermatevi per riflettere, e cercate di non accelerare il corso degli eventi: in questo mese dovrete fare un bilancio del periodo trascorso e valutare se e dove avete sbagliato.

Cercate anche di valutare con fermezza gli episodi che vi avranno come protagonista: con il 2022 inizia per voi un anno in discesa e gennaio ne sarà la dimostrazione. Tempo di raccogliere i frutti di tutto ciò che avete seminato in tempi recenti e non anche nel lavoro: vecchie amicizie ritrovate e varie occasioni di lavoro faranno da volano a nuove iniziative in grado di portare rinnovamento, fiducia e perché no, anche un miglioramento nelle entrate economiche. Attenti solo a non trascurare chi vi ha aiutato nei momenti difficili, e non dimenticatevi di dedicare le dovute attenzioni a chi ve le richiedesse, anche se in modo spesso non troppo diretto. Cercate di non avere timori infondati convincendovi di affrontare un presente senza dubbio positivo.

Vergine - Fin dalle prime battute di dicembre, capirete che non potrete permettervi nessuna distrazione e tanto meno giocare sporco con chi vi ama o vive con voi. Gli astri vi metteranno alla prova, formando nel vostro cielo aspetti difficili. d'altra parte, non sempre tutto può girare come piace, inoltre avete avuto già tanti favori celesti, da trovarvi con il carniere fornito di provviste. Ora è giunto il momento di ricambiare, con autentiche prove d'amore, quanto il partner vi ha generosamente elargito. Soprattutto se amate una persona del Cancro, Bilancia o Capricorno, dovrete armarvi di santa pazienza e allenarvi, fin dall'inizio, ad essere più generosi nei giudizi e comprensivi nei comportamenti.

Infatti, più che altri segni sarà probabile che questi vi mettano di fronte a precise responsabilità, invitandovi a dismettere gli abiti del bambino capriccioso. Quindi, se saprete viverlo nella giusta luce, il mese sarà quanto mai arricchente, sia per la vita di coppia, sia, soprattutto, per voi stessi e nonostante, anzi, proprio grazie ai contrasti, potrete scoprire un modo diverso di affrontare la vita. Stesso atteggiamento e apertura mentale usateli al lavoro, aprendovi sinceramente al confronto con quei colleghi o collaboratori, che avete snobbato apertamente. Cautela e massimo buon senso.

Bilancia - Si avvicina un periodo transitorio, forse un po' agitato inizialmente e in parte nel finale.

Comunque, sappiate ben distinguere i consigli utili delle persone che vi stanno vicino veramente da chi vi adula e che potrebbe in realtà avere qualche interesse nei vostri confronti. Negli ultimi tempi avete lavorato davvero tanto: concedetevi una pausa e riflettete sui risultati buoni che avete conseguito. Prendete del tempo per curare gli affetti. Questo dicembre potrebbe essere il vostro mese se già uniti felicemente in coppia: riscoprirete i sapori già noti dei legami del passato e farete utili conoscenze che vi serviranno per il futuro. Concentratevi sulle cose che contano veramente. Inizia un periodo nel lavoro a voi davvero favorevole: cercate di godervi al massimo questo momento propizio per iniziare a fare nuovi progetti per l'anno nuovo.

Scorpione - Chiuderete questo 2021 in modo positivo, riallaccerete rapporti con colleghi di lavoro che potrebbero esservi utili nel futuro, ma anche la vostra vita sentimentale andrà finalmente a gonfie vele. Viste le premesse, cercate di vivere dunque al meglio questo periodo favorevole. Un periodo comunque non troppo stabile nella parte centrale, ma non certo negativo: sarà importante da parte vostra saper comprendere al meglio le situazioni che vi si porranno davanti. Imparate a capire che non tutto quello che di primo acchito potrebbe sembrare positivo potrebbe esserlo e non tutto ciò che appare negativo potrebbe arrivare per nuocere. I più giovani del segno concluderanno l'anno in allegria: questo dicembre tutto o quasi potrebbe risultare in discesa, a patto di non rientrare tra coloro con ascendente valutato negativamente. Bene i rapporti di lavoro e con la famiglia, un po' combattuti invece quelli col vostro partner, che dovrete saper accettare per quello che è e non per come spesso si comporta.

Oroscopo del mese di dicembre, dal Sagittario a Pesci

Sagittario - In questo ultimo mese dell'anno in tanti dovrete stare attenti agli amici o ai colleghi di lavoro, pur senza lasciarvi sommergere dai sospetti nei loro confronti. Controllate anche con superficialità le persone che potrebbero non essere ben disposte nei vostri confronti, lo potrebbero dare a vedere più del necessario. In particolare dopo la prima quindicina di dicembre uscirete da un periodo abbastanza pesante: questo mese sarà ideale per trarre delle conclusioni dopo un periodo non del tutto positivo e magari valutare con calma se avete agito con impulsività quando non dovevate. Siate riflessivi più del solito cercando nel contempo di stare vicini ai vostri familiari che ultimamente avete forse troppo tralasciato per motivi di lavoro: è il momento giusto per chiarire i rapporti sentimentali ed interni alla vostra famiglia che non si è certo scordata di voi nonostante le vostre mancanze. In molti siete riusciti a cavarvela in situazioni ben peggiori, perciò questo mese di dicembre 2021 sarà un periodo del tutto neutrale per voi. Potreste annoiarvi, perciò cercate di non farvi venire in mente pensieri strani: mantenete la vostra razionalità.

Capricorno - L'ingresso a dicembre di Sole e Mercurio, entrambi nel vostro segno, porterà sicuramente tanta positività da spalmare sui settori della vita che più avete a cuore. Siete tra i segni più favoriti dello Zodiaco in questo momento. La stella della Terra che finalmente sbarca nel segno regala ai single del Capricorno la voglia di rimettersi in gioco. Insieme a Mercurio, i vostri passi vi guidano nella direzione giusta: le storie che partono in questa parte finale del 2021 hanno ottime possibilità di durare nel tempo, soddisfacendo così la vostra rinomata voglia di stabilità affettiva. Le coppie in crisi anche, possono rivivere momenti di slancio e di passione, appoggiati dalla Luna favorevole il 6 e il 7 dicembre, il periodo vedrà la rinascita del vigore e dell’intesa amorosa. Ottimo momento anche per l'aspetto lavorativo, protetto da un loquace Mercurio pronto a regalare novità e cambi di marcia in molti settori.

Acquario - Dicembre 2021 sarà la vostra occasione per ristabilire i rapporti con le persone con cui li avevate allentati. Bene il lavoro che sarete in grado di gestire meglio del solito. In questo mese dovrete fare attenzione però a concentrarvi su quello che vi riguarda più da vicino, per perseguirlo con tenacia e raggiungere i risultati sperati. Assolutamente da evitare, da metà fino alla fine del mese, passi più lunghi delle vostre gambe: cercate di rispettare gli impegni presi, evitando di sovraccaricare la vostra quotidianità con ulteriori incombenze. In amore, dicembre porterà a vivere a molti del segno una piacevole vita sentimentale: attenti a non tralasciare i rapporti esterni a scapito di quelli più vicini; soprattutto cercando di non perdere il contatto con la vera realtà. L'anno si chiuderà in parità tra positività e negatività, e alla fine troverete senz'altro un lieve vantaggio nelle soddisfazioni ricevute. non vi potrete certo lamentare, In alcuni momenti riscoprirete amicizie con persone che avevate perso di vista o potreste avere importanti occasioni da non lasciarvi sfuggire.

Pesci - Le previsioni astrali di dicembre preannunciano l'arrivo del Pianeta Giove nel segno. Sarà un mese di provocante e lussureggiante passione soprattutto in ambito sentimentale. Se siete dei single, da metà dicembre non dubiterete affatto dei vostri sentimenti, certamente buttati in una cascata di baci e carezze all'indirizzo di una persona speciale. In coppia il partner diverrà mite, allegro e compiaciuto per il vostro focoso comportamento e sicuramente vi regalerà un periodo di emozioni da gustare piano piano. Il mese è preventivato in molti casi anche in direzione del sano e sereno relax: escursioni in montagna, al cospetto del sole invernale darà un senso davvero unico al tempo che scorerà leggero, in felicità e allegria. Risultati come nella gran parte delle attese anche nel settore lavorativo. Tra la fine del mese di dicembre e i primi mesi del nuovo anno in tanti assisterete ad un cambiamento epocale: arriverà il lavoro a chi è in cerca; troveranno migliori opportunità coloro che hanno una precaria occupazione.