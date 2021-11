Venerdì 12 novembre troveremo sul piano astrologico la Luna assieme a Nettuno transitare nel segno dei Pesci, mentre Marte, Mercurio e il Sole stazioneranno nel domicilio dello Scorpione. Venere insieme a Plutone, invece, continueranno la sosta in Capricorno, così come Giove e Saturno resteranno stabili in Acquario. Urano, infine, proseguirà il moto in Toro come il Nodo Lunare Nord permarrà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Cancro, meno entusiasmante per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: affascinanti.

I single del terzo segno Fisso avranno ottime chance di ammaliare le loro 'prede' affettive con estrema naturalezza, grazie allo straordinario fascino che il sestile Venere-Mercurio in settima dimora gli donerà nella giornata che precede il weekend.

2° posto Cancro: concilianti. Venerdì durante il quale i nati Cancro di prima decade potrebbero sopperire al clima gelido nel ménage amoroso mettendo in campo un mood conciliante, il quale li aiuterà sia a ristabilire la comunicazione col partner che a ricercare qualche doveroso compromesso per il quieto vivere della coppia.

3° posto Pesci: passionali. L'indole flemmatica che spesso fa parte del corredo astrologico del dodicesimo segno zodiacale lascerà presumibilmente spazio, nel corso di questa giornata novembrina, ad un atteggiamento decisamente più sfrontato e intraprendente, specialmente sotto le lenzuola.

I mezzani

4° posto Leone: doveri. I felini dovrebbero prendere ad esempio il celebre proverbio: "Prima il dovere e poi il piacere" in questo venerdì, così da dedicarsi alle attività pratiche e/o burocratiche, lasciando i piaceri soltanto ai giorni successivi.

5° posto Acquario: ramanzine. Esausti e contrariati, i nati Acquario parranno essere provati dal comportamento di alcuni colleghi professionali in questi ultimi due giorni.

A tal proposito, nel corso di questa giornata d'autunno, il segno d'Aria potrebbe lanciarsi in qualche rimprovero verso le figure lavorative che hanno avuto dei comportamenti sopra le righe.

6° posto Capricorno: shopping. In questa giornata di metà novembre, i nati sotto il segno del Capricorno avvertiranno, c'è da scommetterci, la voglia di concedersi qualche acquisto per ammodernare il proprio appartamento, come un mobile per il soggiorno o delle nuove mensole per la camera dei più piccoli.

7° posto Sagittario: perplessi. Il segno di Fuoco sembrerà non comprendere appieno l'atteggiamento di alcune persone care, soprattutto della prole, e di conseguenza rimarrà probabilmente indeciso su come comportarsi a riguardo. Considerando la quadratura Luna-Nettuno e il contrasto Urano-Saturno sarebbe meglio, nel corso di questa giornata, che i nativi evitassero di dire la loro.

8° posto Bilancia: scrupolosi. Nulla, o quasi, sfuggirà ai nati Bilancia in questo venerdì, in particolar modo quando si tratterà di attività domestiche da portare a compimento. Il segno d'Aria potrebbe, quindi, risultare oltremodo scrupoloso durante l'adempimento delle faccende casalinghe troppo spesso procrastinate.

9° posto Ariete: distratti. Mantenere alta la concentrazione non sarà, con ogni probabilità, un esercizio semplice da attuare in casa Ariete, coi nativi che risulteranno distratti e svogliati, quasi come se desiderassero trovarsi in luoghi diversi a fare tutt'altro.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: umore flop. Il tran tran quotidiano sembrerà agli occhi dei nati Gemelli meno stimolante del solito, e ciò accadrà probabilmente per colpa della quadratura di Nettuno retrogrado, reso più vigoroso dalla Luna in Pesci, che minerà il tono umorale del segno d'Aria.

11° posto Vergine: fiacchi. Il bottino energetico di casa Vergine risulterà presumibilmente scarno in questa giornata di novembre e i nativi, volente o nolente, dovranno rallentare i ritmi per non incorrere nell'indesiderato stress.

Amore in secondo piano.

12° posto Toro: fuori giri. Giornata da prendere con le pinze per il primo segno di Terra, in quanto i nativi potrebbero essere colti da uno stato di agitazione che li renderà parecchio nervosi e la probabilità che affoghino le loro frustrazioni quotidiane nel cibo sarà alta.