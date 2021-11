L'ultima settimana del mese di novembre è giunta al termine e le giornate si preparano a preannunciare l'arrivo di un nuovo mese sicuramente più movimentato rispetto a quello attuale. L'Oroscopo di questo nuovo periodo prevede giornate titubanti e intrise di incertezza per coloro nati sotto il segno dell'Ariete, contrariamente a quanto accade al Cancro che, secondo le previsioni, dovrebbe essere in grado di fare un pieno non indifferente di energie. Chi è nato, invece, sotto il segno della Bilancia potrà contare sulla presenza di una Luna attualmente a favore, così come Venere offrirà il proprio aiuto a uno Scorpione sempre più passionale.

Tra alti e bassi, quindi, questa settimana di transizione servirà a portare un po' di ordine nella vita dei vari segni.

Di seguito l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, le giornate della settimana che sta per sopraggiungere non sembrano essere tra le migliori affrontate fino a ora. Qualche rallentamento sul lavoro potrebbe portare all'innalzarsi dei livelli di stress e alcuni piccoli battibecchi potrebbero nascere all'interno della vita di coppia. Nonostante qualche flebile nota di negatività, si riuscirà a superare i vari ostacoli che potrebbero presentarsi lungo il cammino.

Toro - Venere ha deciso di donare il proprio favore anche a coloro nati sotto questo segno, rendendo così le prossime giornate decisamente uniche e indimenticabili.

Qualche piccola nota di sconforto potrebbe sopraggiungere nel corso dei vari giorni, ma non sarà nulla di preoccupante. Specialmente in ambito relazionale e sentimentale, il segno zodiacale in questione avrà la possibilità di palesare il proprio fascino e risultare coinvolgente e mai monotono.

Gemelli - sfortunatamente per il segno zodiacale in questione, l'oroscopo non sembra preannunciare momenti ottimali e sereni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il nervosismo, a causa delle varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino, non accennerà a diminuire e renderà sempre più complicato il riuscire a mantenere la calma. La vicinanza della famiglia e delle persone care, nonostante tutto, potrebbe rivelarsi un valido aiuto per evitare di rovinare irreparabilmente alcuni rapporti.

Cancro - la nuova settimana di transizione sembra farsi portatrice di un carico non indifferente di energie fisiche e mentali. L'oroscopo dei prossimi giorni, quindi, non può che prevedere l'avvicendarsi, sempre più repentino, di situazioni intriganti in grado di stimolare la curiosità del Cancro, un segno già di per sé curioso e sempre pronto all'azione. Riuscire a organizzare qualche gita fuori porta, o anche semplicemente una cena in compagnia, non sarà assolutamente complicato.

Leone - la stanchezza accompagnerà il segno del Leone già dalle prime giornate della nuova settimana. Lunedì e martedì saranno i giorni maggiormente faticosi di tutto il periodo in questione e contribuiranno all'innalzarsi dei livelli di stress.

Varie situazioni si paleseranno lungo il cammino e alcune, anche a causa della mancanza di energie fisiche e mentali, non potranno essere affrontate a dovere. Attenzione a eventuali attacchi di panico.

Vergine - l'oroscopo prevede il sopraggiungere di giornate non poco fortunate, specialmente per quanto riguarda la sfera sentimentale e il rapporto con il partner. La vita di coppia potrà godere dell'influenza positiva di Venere, mentre qualche astro in opposizione potrebbe portare alla nascita di discussioni non preventivate all'interno dell'ambito lavorativo. Attenzione, quindi, a non strafare troppo e a non trasportare il nervosismo all'interno della sfera sentimentale.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la settimana che sta per sopraggiungere, secondo quanto anticipato dall'oroscopo, sembra essere tra le migliori di tutto il periodo in questione. La Luna volgerà lo sguardo e il proprio favore in direzione della Bilancia, facendole dono di giornate fortunate sotto la maggior parte degli aspetti. Nessun rallentamento dovrebbe subentrare sul lavoro e in ambito sentimentale potrebbero esserci dei risvolti interessanti.

Scorpione - la passione avvolgerà il segno zodiacale in questione durante le prossime giornate. La vicinanza di Venere aiuterà lo Scorpione a risolvere la maggior parte delle questioni lasciate in sospeso con il partner e fornirà una spinta in più per movimentare e rallegrare la vita di coppia.

La monotonia non farà assolutamente parte della nuova settimana e la complicità rafforzerà i sentimenti e i rapporti nei confronti della persona amata.

Sagittario - una Luna nuova aiuterà coloro nati sotto il segno del Sagittario ad affrontare le varie situazioni che si paleseranno lungo il cammino. Non saranno di certo poche le opportunità che faranno la loro comparsa e alcune potrebbero celare la cosiddetta "occasione della vita", ovvero quel treno che sarebbe meglio prendere in maniera celere per evitare di lasciarselo sfuggire.

Capricorno - lo sguardo sincero e dolce di alcuni astri renderà le prossime giornate di questa nuova settimana decisamente migliori di quanto previsto. L'oroscopo prevede la nascita di situazioni particolari che riusciranno a portare il sorriso sulle labbra del Capricorno, specialmente per quanto riguarda la sfera sentimentale e la relazione con il partner.

Anche in ambito lavorativo ed economico si potrà contare su un aiuto non da poco.

Acquario - la fortuna ha deciso di volgere il suo sguardo anche verso l'Acquario, accompagnandolo così nel corso delle prossime giornate e migliorando la situazione all'interno del posto di lavoro. Riuscire a godersi la settimana che sta per sopraggiungere, quindi, non sarà così complicato e potrebbe risultare quasi naturale venire fuori da eventuali inghippi. La vicinanza del partner e della famiglia aiuterà ad acquisire una maggiore autostima.

Pesci - anche per il segno dei Pesci non sembra esserci nulla di negativo all'orizzonte. I primi giorni della prossima settimana si faranno portatori di novità in grado di portare un sorriso sincero e duraturo sulle labbra di coloro nati sotto questo segno.

Non saranno poche le soddisfazioni che faranno capolino nel corso delle prossime giornate e durante il prossimo weekend si avrà la possibilità di organizzare una gita fuori porta in grado di portare qualche attimo di relax.