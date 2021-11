L'Oroscopo dall'8 al 14 novembre è pronto a predire che settimana sarà per tutti i dodici segni dello zodiaco. In linea generale si prevedono delle giornate agitate e soprattutto fredde. Sarà bene rivedere la propria routine e apportare delle modifiche, specialmente in vista degli imminenti cambiamenti che dovrebbero palesarsi entro la fine dell'anno. C'è chi avrà difficoltà di concentrazione e chi si sentirà di cattivo umore. Non tutte le giornate saranno così negative, anzi si prevedono giorni forti in cui ottenere il massimo. Qualcuno potrebbe dover fare una revisione, altri dovrebbero recarsi dal medico o da uno specialista.

Non mancheranno prove, colloqui e test, ma anche viaggi. A proposito di viaggi, le stelle rivelano una settimana con imprevisti e cancellazioni. Fatta questa premessa scopriamo le previsioni delle stelle per questa prima settimana di novembre.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - In amore e nel lavoro bisognerà mostrarsi forti e determinati. Si prospetta una settimana condita di alti e bassi, ma se getterete la spugna allora rischierete di mandare in fumo ogni progresso fatto. Da un po' di tempo state riscontrando una serie di difficoltà, ma dietro ad ogni problema c'è sempre una soluzione. Trovare la via d'uscita spetta esclusivamente a voi, quindi non incolpate gli altri per la situazione in cui versate.

Chi studia dovrà prendere più seriamente il proprio compito: prima il dovere e poi il piacere. Tempo di scremare le proprie compagnie, bandite dalle vostre conoscenze coloro che sputacchiano sempre sentenze e chi si esprime in modo negativo: chi va con lo zoppo impara a zoppicare!

Toro - Fino alla fine dell'anno dovrete stringere la cinghia a causa dei rincari che si sono verificati e delle spese improrogabili.

Aspettatevi una settimana incerta, in cui l'imprevisto sarà in agguato. Qualcuno sarà in attesa di risposte e soldi. Non mancheranno file in posta/banca ma anche visite mediche o controlli generali. Sul piano finanziario le incertezze premono da tempo. Magari state valutando se vendere o acquistare un certo immobile oppure cambiare auto.

A volte si dà più importanza al risparmio che al tempo e alla salute. Sfruttate la settimana per rimettervi in forma e fare piazza pulita di tutto quello che non vi occorre. Tutto ciò che vi circonda è energia che accumulate, quindi correte ai ripari e bandite il superfluo.

Gemelli - Siete soliti lasciarvi travolgere dal parere altrui e dagli eventi generali, ma sarà bene cambiare atteggiamento. Aspettatevi una settimana così così, condita di giorni pieni di luce e giorni pesanti da digerire. Vi sentirete piuttosto stanchi e spaesati, avrete difficoltà a svolgere il vostro ruolo sia in famiglia che all'interno della sfera lavorativa. Far quadrare i conti non sarà certamente facile, specialmente in questo periodo in cui tutto costa più del consueto.

Una persona a voi cara, forse un figlio o una certa amicizia, saprà ispirarvi a fare la cosa giusta. Curate l'alimentazione, potrebbero esserci delle carenze. L'amore di coppia sta per fare un passo avanti, ma dovrete mettercela tutta per venire incontro al partner.

Cancro - Durante ottobre, le vostre priorità potrebbero essere cambiate. A quanto pare qualcosa vi ha condotto su un altro percorso. Sarà una settimana piena di impegni, potreste anche sottoporvi ad una prova, un test o un esame. Trarrete il bilancio della vostra situazione generale, mettendo sul piatto l'amore, la famiglia, la carriera e il denaro. Cercate di non perdere la bussola mettendo troppa carne a cuocere. Evitate di infilarvi nei discorsi compromettenti altrimenti finireste per accumulare ulteriore stress.

Qualcosa di importante accadrà e sembra essere destinato ad aprirvi gli occhi. Nostalgia dei tempi andati, quando vi consideravate più intraprendenti e motivati. Abbiate più fiducia nel futuro e tenetevi focalizzati su un certo obiettivo. Molti ammiratori segreti! Una bella cioccolata fumante e la vostra serie tv preferita vi allieteranno le giornate.

L'oroscopo della settimana dal Leone allo Scorpione

Leone - Torneranno ad essere protagoniste, in questa sfavillante settimana novembrina, le passioni e gli incontri. I single potranno lasciarsi andare alle nuove conoscenze, in questo periodo c'è voglia di vivere senza troppi pensieri. Anche se manca ancora un po' a Natale, addobbare sin da ora sarà di buon auspicio!

Qualcuno avrà da sostenere una terapia o un certo esame, perciò sarà normale provare una forte sensazione di inquietudine. Con la forza e il supporto dei vostri cari, vi sarà facile superare ogni ostacolo. Una persona potrebbe confidarvi qualcosa di importante, statela ad ascoltare. Le coppie più stabili avvieranno un grande progetto. Viaggi in programma, ma attenzione a non sperperare troppo denaro.

Vergine - In famiglia potrebbero nascere delle incomprensioni in questa settimana incandescente in cui combatterete tra forte sonnolenza e doveri improcrastinabili. Con il partner di sempre bisognerà tenere in considerazione la noia e la voglia di avventura, ma non fasciatevi la testa prima di esservela rotta.

Le stelle suggeriscono di concentrarvi su quelle che sono le vostre priorità assolute, perché da un po' di tempo state correndo dietro alle sciocchezze. Dunque, date un bel colpo di spugna e ricominciate. Qualcuno dovrà sostenere un colloquio o un esame, cercate di non ammalarvi e non eccedete con le uscite. In ogni cosa occorre trovare un giusto compromesso, in fondo l'intera vita si regge su un invisibile equilibrio. Un periodo negativo presto lascerà spazio a quello positivo.

Bilancia - Settimana importante per ottenere chiarezza. La sfera sentimentale si presenta fiacca, quindi le coppie che si amano dovranno correre ai ripari. I cuori solitari hanno atteso troppo in disparte l'arrivo di qualcuno/a di speciale, ma è tempo di buttarsi nella mischia e accettare un incontro.

I pendolari vivranno una brutta settimana, le stelle parlano di agitazioni e imprevisti spiacevoli. In giro si respirerà un'aria un po' sottotono, ma grazie alle luci natalizie di qualche negozio, vi sentirete rincuorati. Un viaggio si avvicina, ma entro Natale la situazione potrebbe cambiare di nuovo. Rinviate le shopping a fine mese, attendente gli sconti e le occasioni migliori.

Scorpione - Settimana di revisioni. Qualcosa sta per cambiare e presto le vostre abitudini verranno stravolte per l'ennesima volta. Potreste avere a che fare con delle persone antipatiche e scorrette, con la mente limitata e piccole vedute. In tal caso cercate di tenervi bene a distanza da questi soggetti negativi e date una bella spuntata alle vostre conoscenze.

In famiglia una scossa potrebbe smuovere le vostre aspettative. Novità all'interno della sfera lavorativa o scolastica. Coloro che stanno combattendo una battaglia, dovranno lottare con tutte le loro energie e pensare sempre in positivo. Qualcuno vi farà ridere a crepapelle, ben venga! Soldi in uscita per una spesa fondamentale.

Astrologia e oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Ultimamente vi siete lasciati andare alla pigrizia e questo ha compromesso le entrate e il lavoro. Chi è disoccupato dovrà darsi una bella svegliata e smetterla di pretendere troppo. Ricominciare da zero è meglio che non ricominciare affatto. Cambiate prospettiva, specie se state attraversando un periodo costellato di apatia e negativismo.

Non prendete decisioni impulsive ed evitate di fare ciò che fa la massa. Imparate a pensare in autonomia e fate solamente ciò che vi gratifica. In passato avete perso qualcuno, voltate pagina. Cercate di nutrirvi per bene e muovetevi, ultimamente siete più sedentari che mai! Occhio ai mezzi di trasporto pubblici, non si escludono rallentamenti e cancellazioni.

Capricorno - Chi la dura la vince, questo sarà il motto che vi guiderà per tutta la settimana. State facendo troppe cose: lavoro, casa, famiglia. Sfruttate questa bella settimana piena di ispirazione per darci un taglio. Rivedere l'arredamento vi incanalerà nuove energie positive, magari aiutandovi a guardare le cose da un'altra prospettiva.

Qualcuno vorrebbe un aumento della paga, ma sarà bene non sacrificare il proprio tempo per qualche spicciolo extra. Cercate piuttosto di ragionare fuori dal comune, solo così potrete auspicare a maggiori entrate e a vivere una vita più serena. Le amicizie contano, ma il rispetto dev'essere reciproco: non potete continuare a dare senza ricevere.

Acquario - Sarà bene portare pazienza in questa settimana che richiederà un'elevata performance da parte vostra. Chi studia, lavora o bada alla famiglia, dovrà combattere contro una forte sensazione di spossatezza. La vostra salute risulta a rischio, perciò attenzione al freddo e a ciò che mangerete. Assicuratevi di dormire e idratarvi a sufficienza. Dovrete sostenere una spesa consistente e fondamentale, qualcuno si recherà a richiedere un mutuo.

Dovrete essere al meglio della vostra forma mentale e fisica poiché si prevede una settimana battagliera. I cuori solitari potrebbero approfondire una conoscenza online, ma non è tutto oro quel che luccica.

Pesci - Occhio ai litigi in famiglia o con la persona del cuore. Chi sta insieme da moltissimi anni sembra giunto alla famosa crisi. Ultimamente vi manca il flirt, il romanticismo e soprattutto la passione dei primi tempi. Evitate i tradimenti, piuttosto siate sinceri con il partner e, se riterrete la crisi irreversibile, non esitate a rompere. I single dovranno tenersi alla larga dai soggetti poco promettenti. Libri e serie tv saranno tutto quello che desidererete in questi mesi freddi. Soldi in uscita, ma sarete contenti di un certo acquisto. Sarà il caso di andarci piano con i dolci e di fare una capatina dal medico e dal dentista: farsi controllare è sempre positivo. Qualcuno sarà stressato per un esame o operazione incombente, cercate di rilassarvi attraverso la meditazione o delle belle passeggiate nella natura.