L'Oroscopo fino al prossimo 21 novembre annuncia a gran voce una settimana importantissima per molto segni zodiacali. Al centro dell'attenzione sarà l'aspetto astrale che, in un modo o nell'altro, influenzerà l'andamento delle giornate. Cancro e Pesci esulteranno davanti all'eclissi lunare prevista venerdì 19. Nella medesima giornata è attesa anche la Luna Piena, con l'astro argentato che lascerà il Toro per entrare nella casa dei Gemelli. In tale occasione giungeranno a conclusione tutte le difficoltà del periodo che molti segni stanno attraversando.

Il weekend sarà piuttosto caratteristico e anche movimentato oltre che passionale. Amore, lavoro, soldi, salute, amicizie, sogni e speranze, passiamo in rassegna le previsioni astrologiche della settimana.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Si prevede una settimana intensa, con forti emozioni. A livello di salute e mente sarà bene andarci cauti poiché dovrete ancora smaltire le fatiche accumulate tra ottobre e inizio novembre. Le coppie nate di recente vivranno una settimana intensa, condita di giornate estremamente passionali. I single potrebbero anche intraprendere una nuova storia, poiché risulteranno pronti e liberi. Sarà bene iniziare a programmare qualcosa in vista del futuro. Le stelle mettono in guardia dalle discussioni tra genitori e figli.

L'ultimo periodo dell'anno risulterà favorevole, inoltre delle notizie giungeranno al vostro cospetto. In alcuni giorni potreste sentirvi fortemente spossati e appesantiti. Probabilmente avrete delle cose da dire o da recriminare, sarà bene esternarle al partner o a chi di dovere. Non sarete soli, quindi bandite ogni forma di pessimismo.

Nel fine settimana ci sarà un notevole recupero psicofisico.

Toro - Settimana da affrontare con prudenza in quanto gli imprevisti saranno in agguato. Potreste ritrovarvi a dover chiarire quella questione che tiene banco da diverso tempo. Cercate di non perdere tempo con coloro che vi sparlano alle spalle o che sono poco limpidi nei vostri confronti.

Saranno da mettere in conto delle discussioni complicate e una pessima forma fisica e mentale. Sarete distratti e molto assonnati. Coloro che stanno affrontando un periodo buio non dovranno arrendersi ma cercare di resistere: prima o poi spunterà la luce in fondo al tunnel. Occhio alle incomprensioni nella coppia, ma niente di grave. Sarete intransigenti ed anche scontrosi. In tempi di crisi è meglio non fare passi azzardati. Non alimentate polemiche, anche se chi si è separato avrà qualcosa da dire all'ex. Cambiamenti, forse all'interno del lavoro o dell'alimentazione. Entro la fine dell'anno giungeranno novità inattese.

Gemelli - Per l'amore non sarà una settimana favorevole, si parla di crisi e fase di stallo.

Coloro che sono sposati o che stanno insieme da moltissimi anni, si sentono dati per scontati dal partner. Il tempo è solito logorare i rapporti, ma provate a tentare di ravvivare la fiamma prima di chiudere il rapporto per sempre. Puntate sui nuovi progetti e adottate dei piccoli cambiamenti, come una cena a lume di candela, un rinnovamento del look o nuovi giochi da introdurre nell'intimità. Via libera anche alle uscite e alle gite fuori porta. Novembre risulta propizio per i single che potrebbero aprire il proprio cuore ad una nuova conoscenza oppure ad una certa persona che hanno da sempre sotto il naso. Per quanto concerne il lavoro, si parla di intoppi. I liberi professionisti saranno in attesa di un pagamento o una risposta.

Correte incontro alle opportunità perché niente accade per magia. Imparate ad incassare i rifiuti, ma non saranno certo le battute d'arresto a farvi desistere. Evitate di fare tardi la sera.

Cancro - Solitamente le preoccupazioni non mancano mai all'interno della vostra vita. Siete perseguitati dall'ansia e di tanto in tanto vi lasciate travolgere dal panico. In settimana sarete molto affaccendati e in attesa di qualcosa di importante, forse una somma di denaro o una risposta. Con dei colleghi potrebbero emergere dei litigi, si parla di insoddisfazioni lavorative. La vita è come una scala, a volte si sale e altre volte si scende. Cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi e vivete di più nel presente, perché state distraendo la vostra mente tra social, tv e telefonino.

Occhio allo stress e alle tensioni familiari. Andrà meglio verso venerdì quando, con la Luna Piena e l'eclissi, sarete al centro di un forte e positivo cambiamento oltre che fortunati. Riceverete degli esiti o dei chiarimenti. Aspettatevi un weekend pieno di emozioni. L'unica incertezza sarà quella economica a causa di spese impreviste. Quando i soldi escono dal portafoglio, siete soliti deprimervi. Cercate di non trascurare la salute e ascoltate ciò che avranno da dirvi i vostri cari.

Previsioni astrali settimanali, oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Preparatevi ad affrontare una settimana florida di tensioni ma anche di immense emozioni. Ogni cosa risulterà in via di miglioramento e finalmente vi scrollerete il passato di dosso.

Una certa situazione professionale potrebbe ancora costituire un problema, ma fatevi aiutare perché le soluzioni esistono. Non continuate a fingere che vada tutto bene, specie se avete subito un affronto imperdonabile. Cercate di non strafare. Nel weekend la salute risulterà in miglioramento e riuscirete a divagare la mente pensando soltanto alle cose belle. Potreste rivedere o risentire qualche vecchia conoscenza. In amore, ma anche nel lavoro, sarà bene imporre le proprie condizioni. Qualcuno deve chiedervi scusa. Non costringetevi a fare quello che non vi alletta altrimenti rischierete di stare male a livello mentale. Cercate di curare l'alimentazione e di non fare le ore piccole poiché sarete molto stanchi.

Siete fin troppo sregolati, quindi datevi una regolata!

Vergine - Avrete a che fare con una settimana molto propizia, specie sul fronte sentimentale. Nelle prime giornate vi frulleranno in mente dei pensieri di troppo, riguardanti delle questioni di denaro, lavoro e famiglia. Il 2021 non è stato un anno fortunato, si può dire che avete subito delle battute d'arresto. Dalla scorsa primavera state ancora lottando contro un problema di salute. Cercate di continuare a marciare verso i vostri obiettivi. Le vostre idee risulteranno sempre più fattibili e proficue. Non importa che età abbiate, è sempre importante avere dei progetti in cantiere e cercare di seguire l'istinto. Nel weekend sarete meno affaticati e più pimpanti.

Sono previste delle uscite e del movimento di denaro, ma cercate di non strafare con le spese perché non è tutto di grande utilità come sembra. Avrete modo di ricredersi su un certo aspetto. La forma fisica risulterà in miglioramento, qualcuno intraprenderà una dieta in vista del Natale. Evitate di investire troppi soldi.

Bilancia - Dopo un periodo di stallo, finalmente qualcosa comincerà a cambiare in meglio. Avrete una settimana molto intrigante, ma non dovrete in alcun modo rimandare i vostri progetti. Un familiare avrà bisogno del vostro aiuto. Entro la fine dell'anno potreste ritrovarvi altrove e in tal caso vi sentirete molto più tranquilli e rincuorati. Tornerete a provare delle antiche emozioni, riscoprendo il valore di ciò che avete.

In amore ci sarà voglia di progettare un futuro più soddisfacente. La situazione generale invita alla prudenza, potreste dover fare una scelta e in tal caso cercate di soppesare attentamente tutti i pro e i contro. Nel lavoro potrebbe non rivelarsi un buon periodo a causa della stanchezza. Eventuali rapporti in crisi potranno essere ricuciti. Qualcuno si ritroverà a rivangare un amore perduto che è attualmente causa della vostra diffidenza verso gli altri. Cercate di essere più fiduciosi nel domani. Certe mattinate inizieranno in sordina e sarete mentalmente scarichi.

Scorpione - In alcune giornate di questa settimana vi ritroverete a discutere di questioni importantissime. C'è un vicino che non sopportate oppure un collega troppo pesante.

Tenete d'occhio la situazione lavorativa e familiare perché le stelle parlando di agitazioni. Con il partner qualcosa potrebbe non andare e qualcuno potrebbe ripensare ad un vecchio amore finito male. Il lavoro vi prenderà interamente e questo finirà per stressarvi e pesarvi moltissimo. Separate la vita lavorativa da quella personale. Rischierete di arrivare al weekend con un forte calo e qualche malanno stagionale, attenzione a non strafare. Potrebbero arrivarvi dei risultati, delle risposte o una certa proposta da prendere in considerazione. Le giornate che trascorrerete vi faranno provare una forte nostalgia per l'estate, mentre alcuni non vedranno l'ora che arrivino le feste natalizie. Shopping in vista, ma attendete fine novembre per gli sconti vantaggiosi.

Un accordo potrebbe andare in fumo, ma non demordete.

L'oroscopo della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Sarà una settimana piena di tensioni che rischieranno di tradursi in discussioni. Specialmente in famiglia, sarà bene andarci con i piedi di piombo perché delle parole rischieranno di ferire più di una lama. All'interno della sfera lavorativa ci sarà un po' di agitazione, specie nella prima parte della settimana. La situazione amorosa sarà stabile, con il partner sarà possibile comunicare e far fronte comune. Con i figli o i genitori le incomprensioni non mancheranno. Sarà bene rallentare le cose, soprattutto nello studio o nel lavoro. Preferite la lentezza al guadagno, in questo periodo avete bisogno di ritrovare voi stessi perché vi sentite smarriti. Un po' di rigidità articolare rischierà di farvi penare, cercate di avere più a cuore la vostra salute e dormite di più. Si parla di un buon recupero psicofisico e di tensioni sul fronte denaro. Qualcuno, in amore, è pronto a voltare pagina e a rifarsi una nuova vita.

Capricorno - State vivendo per gli altri e questo è degradante. Risulta in arrivo una settimana da dedicare esclusivamente alla propria persona. Mettetevi in primo piano e cercate di essere un pochino più egoisti. Non è mai sbagliato pensare a se stessi. Rivedete la vostra routine o il bilancio economico perché qualcosa non quadra. Sarete impegnati sia a lavoro che in un certo esame. Sarete in attesa di un responso o di un'offerta. Qualcuno vorrebbe cambiare paese e casa. Insomma la voglia di cambiamento è spesso dovuta al fatto che si è pronti a passare ad un nuovo capitolo di vita. Le coppie più stabili, in questa settimana avranno tempo e modo di ritrovarsi e lasciarsi andare alla passione. Serate rilassanti e in compagnia di una bella serie tv emozionante oppure di un romanzo avventuroso e romantico.

Acquario - Sarà una settimana di resoconti e revisioni. Avrete modo di riflettere, ma dovrete anche affrontare una certa tensione. Sarete presi dal lavoro o dallo studio, mentre alcuni avranno a che fare con delle vicende di famiglia di un certo spessore. L'amore rischierà di finire in secondo piano. I single avranno delle serate molto movimentate. Chi ha un impiego non sembra esserne soddisfatto e vorrebbe mettersi in proprio oppure apportare una serie di modifiche. Sarà bene cercare di aggiornarsi attraverso corsi, video e libri, specie se si desidera sfondare e accrescere le proprie entrate. Per quanto riguarda la salute, sarà bene non sforzare più di tanto gli arti e proteggersi dal freddo. L'attività fisica dovrà essere costante e moderata. Sarà la settimana favorevole per i progetti d'amore e famiglia ma anche per organizzare un viaggio da fare verso dicembre. Qualcuno vi sparlerà alle spalle.

Pesci - Settimana di fuoco e fiamme, sarete un vulcano di idee e sprizzerete sprint e fascino da tutti i pori, ma il meglio partirà venerdì con l'eclissi lunare che porterà fortuna. Saranno da mettere in conto dei cambiamenti, probabilmente potrebbero riguardare la sfera lavorativa o scolastica. Dopo un periodo di alti e bassi, finalmente troverete un certo equilibrio. Evitate di prendere decisioni affrettate, anzi cercate di essere più prudenti che mai. Rilassatevi, godetevi queste lunghe serate autunnali, magari davanti al camino e in compagnia di una fumante tazza di cioccolato. Approfittate della settimana per rimettervi in sesto a livello psicofisico. Per quanto concerne l'amore di coppia, la passione risulterà sfrenata. I single potranno approfondire delle nuove conoscenze, ma in questo periodo si avrà più voglia di plaid e casa che di altro.