L'Oroscopo di venerdì 19 novembre è pronto a rivelare come sarà la giornata prima dell'inizio weekend. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. La maggior parte dei rapporti vivranno alcuni momenti impegnativi, altri un po' meno: date spazio a tutte quelle situazioni in cui vi sentirete a maggior agio, cercando di cogliere il meglio da una giornata tutta da interpretare.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in trigono a Nettuno in Pesci;

Luna in opposizione a Sole e Mercurio;

Venere in trigono a Urano in Toro;

Nettuno in sestile a Plutone in Capricorno;

Saturno in trigono alla Luna in Gemelli;

Plutone in sestile al Sole in Scorpione.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 19 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 19 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Se volete realizzare intese profonde, scegliete con più attenzione chi preferite frequentare. Prediligete coloro con cui avete maggiori affinità. Nella vostra attività sarete meno attenti, ma saprete dare forza e sicurezza a una amicizia che ne ha bisogno. In amore potreste essere attratti su più fronti e non sapere con chiarezza quale strada percorrere.

Non fatevi prendere dalla fretta di appianare questioni spinose: avete bisogno di tempo per decantarle. Nel lavoro, Imparerete ad apprezzare un collega che fino a ieri vi sembrava poco preparato e motivato. Ne potrebbe nascere una proficua collaborazione.

Toro - L’oroscopo del 19 novembre al segno del Toro indica che ci pensa la Luna in Gemelli a rimettervi in pista, dopo una serie di giornate non troppo esaltanti, e a farvi ripartire, anche se non a tutta velocità.

Per i sentimenti, solleticati da nuovi stimoli, tra incontri, progetti e iniziative, mostrate con facilità i vostri lati migliori. In famiglia date un colpo alla botte e uno al cerchio, con un po’ di diplomazia tutto gira per il verso giusto. Nel lavoro, vi sentite decisamente più leggeri e anche più disponibili a collaborare.

In nome di un importante progetto comune, accantonate le divergenze e raggiungete insieme la meta.

Gemelli - La Luna in segno di Aria vi sorride ammiccante e tiene buono il bellicoso Marte, mettendo a tacere, almeno per oggi, i contrasti di coppia. Potreste anche avere la possibilità di prendervi una piccola rivincita, ma è meglio non strafare. La famiglia fa fronte unito, a volte pro, a volte (come oggi) contro di voi. Molto dipende dal vostro atteggiamento: siete iperprotettivi! Per portare a termine i vostri impegni dovrete darvi una disciplina, valutando bene le precedenze. Nel lavoro, il momento è favorevole per promuovere accordi e sodalizi professionali. L’intervento di una persona influente potrà rivelarsi determinante.

Cancro - C’è tutto un mondo dentro di voi che aspetta solo di essere analizzato, dai ricordi agli affetti fino alle paure e ai desideri segreti. Sogni e sensazioni raccontano cose che la mente razionale non sa, non vuole o non è in grado di recepire. In amore, felici e appagati in coppia, generosi con il mondo intero. L’importante però è che nessuno vi forzi, appellandosi a responsabilità o doveri. Il cibo per voi è sempre un piacere, ma non eccedere è importante: occhio alle golose tentazioni. A livello lavorativo, Saturno fa sì che vi attiviate per migliorare le cose, soprattutto nell’ambito delle relazioni. Gli ideali di gruppo oggi avranno la precedenza rispetto alle vostre personali esigenze.

Oroscopo e consigli delle stelle del 19 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - A vostro favore gioca la Luna in Gemelli. Una configurazione ottimale per invitare amici, approfondire rapporti, andare a caccia di prede amorose. Avete dei buoni alleati in cielo per organizzare una serata divertente in ottima compagnia. Amore e amicizie restano il filo conduttore, anche se la vostra imprevedibilità sconcerta chi vi vuole bene. Mercurio e Venere vi parano i colpi con prontezza. Per i single è festa grande, in coppia emergono malintesi da affrontare con dialoghi chiarificatori. Nel lavoro, avete davanti a voi un venerdì ricco di sorprese e di rapporti umani molto piacevoli. In arrivo preziose opportunità per il futuro, purché siate pronti a coglierle quando si presenteranno.

Vergine - Dovrete fare buon viso a cattivo gioco e accettare un cambiamento di programma, per un imprevisto che si verificherà nell’arco della giornata. Un po’ di scompiglio, negli affetti e in famiglia, amplifica le vostre ansie rendendovi inquieti e insicuri. A livello sentimentale, l’amore è ballerino! Più che sull’autoritarismo, puntate sulla collaborazione e sul confronto per poter ottenere qualcosa. Nel lavoro, non cercate di mettervi in mostra con atteggiamenti non consoni alla vostra natura e immagine: moderazione ed equilibrio in ogni circostanza. Atmosfera domestica serena, buona l’armonia di gruppo. Godetevi il tepore degli affetti e non chiedete di più.

Bilancia - Concentrati su argomenti pratici, come la gestione delle vostre finanze, sarete meticolosi e ordinati per ovviare al rischio di distrazioni ed errori.

Poche le tracce di brio e dell’inventiva che in genere vi contraddistinguono, ma ne guadagna la profondità. In ambito affettivo, coltivate la pazienza e date tempo al tempo. Non pensate di risolvere in un baleno le divergenze. Nelle attività lavorative, qualche ansia per la vostra attività dovuta a un contrattempo, ma l’andamento tutto sommato è positivo. Se la stanchezza si fa sentire, riposate. Le finanze dovrebbero tirare il fiato, ma un’accurata revisione dei conti è quasi inevitabile.

Scorpione - La giornata trascorre tranquilla e serena. Dovevate attendere il passaggio della Luna nel segno dei Gemelli per avere una seratina tutta frizzante. Mettetevi in ghingheri e uscite con gli amici: vi divertirete come da tempo non vi accadeva.

In amore, certezze e stabilità fanno di voi un porto sicuro nei momenti di difficoltà. Va bene aiutare gli altri, ma cercate di non farvi prendere la mano. Troppi impegni e troppi appuntamenti da gestire. A qualcuno dovreste purtroppo proprio dire di no. Nel lavoro, perderete forse qualcosa, ma guadagnerete altrettanto se ci metterete un pizzico di buona volontà.

Astrologia di venerdì 19 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Avete le risposte giuste per qualsiasi domanda, grazie all’ottimo trigono della Luna con Plutone. Il partner sembra avere molta fiducia in voi. Non potete certo lamentarvi, dato che in questo momento sono in molti a pendere dalle vostre labbra. Per i sentimenti, potete contare su grinta ed energia, e anche se avreste più voglia di divertirvi che di lavorare: sapete come rendere tutto più piacevole.

Basta spostare un mobile, aggiungere una tenda o una bella stampa, per migliorare il luogo dove vivete. A livello lavorativo, l’imprudenza potrebbe essere un bel problema. Rischiare? Meglio di no: se dovete usare attrezzi taglienti o appuntiti, fate molta attenzione. E soprattutto bandite la fretta.

Capricorno - Intuito e percezioni amplificati dalla Luna in Gemelli, con i quali potrete muovervi anche in terreni poco battuti senza difficoltà. Di sicuro avete dalla vostra una marcia in più, e potrete fare passi da gigante anche nella carriera. A livello amoroso, saper ascoltare è importante, quando dovete prendere insieme una decisione, piccola o grande che sia. Non potete proprio farlo da soli.

L’altro capirà le vostre intenzioni, se prestate la dovuta attenzione con calma e lucidità rimanendo concentrati. Nel lavoro, vorreste ancora rimanere ancorati a certi schemi mentali, che però in questo momento, a quanto pare, non funzionano più come dovrebbero.

Acquario - Informazioni importanti tutte per voi, ma quello che più conta è sempre la decifrazione di un messaggio. Tranquilli, concentrati, sicuri. Non prendete troppo sul serio la parlantina di una persona "so tutto io": giocateci su come se ciò fosse naturale. In ambito affettivo, siete in cerca di un partner che vi comprenda e vi ami per ciò che siete? Potrebbe non essere lontano. In coppia non vedete l’ora di rilassarvi? Intanto però dovrete sgobbare e seguire attentamente tutte le regole imposte da una persona poco socievole.

Alcuni punti fermi nel lavoro vi servono per non perdere mai il controllo della situazione, ma non esagerate.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 19 novembre predice che con un intervento mirato, sistemerete delle questioni che rischiano di diventare un cruccio per il partner, guadagnandovi la sua gratitudine. Se certi rapporti affettivi mostrano dei limiti, prendete una decisione per aprire la porta a nuove possibilità. In amore, è un periodo frenetico, pieno di imprevisti e colpi di scena, che vanno gestiti con lucidità ed energia, se vorrete volgerli a vostro favore. Focalizzando gli obiettivi, risulta evidente che per fare un salto di qualità, dovete migliorare la preparazione. Nel lavoro, accogliete con entusiasmo le eventuali nuove opportunità, che potrebbero rivelarsi parecchio redditizie. Un pizzico di pacatezza e di disponibilità renderà tutto più facile.