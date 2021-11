L'oroscopo di martedì 23 novembre annuncerà una giornata ricca di eventi interessanti per tutti i segni zodiacali. Non tutti avranno lo stesso approccio alle sfide quotidiane. Ci sarà chi procederà cautamente, per il timore di scottarsi, e chi si butterà a capofitto nelle situazioni.

In particolare, il Toro e la Bilancia tenderanno a rimandare le cose, mentre la Vergine e il Sagittario avranno uno spiccato senso del dovere. Il Cancro avrà bisogno del supporto del partner, al contrario del Leone che preferirà non appoggiarsi a nessuno. Lo Scorpione otterrà buoni risultati al lavoro e l'Acquario si concentrerà di più sulla sua vita romantica.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 23 novembre.

Oroscopo e consigli dalle stelle di martedì 23 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: dovrete fare molta attenzione alle persone che vi circonderanno. La maggior parte di loro sarà molto gentile nei vostri confronti, ma ci sarà chi proverà un'invidia eccessiva. Le previsioni zodiacali consigliano di non fidarvi immediatamente di chi conoscete poco.

Toro: anche se saprete di avere molte mansioni da svolgere, tenderete a posticipare i vostri impegni. Le attività secondarie, infatti, occuperanno la maggior parte del vostro tempo. Questo potrebbe causarvi alcuni problemi di tipo organizzativo sul posto di lavoro.

Gemelli: finalmente, potrete rilassarvi un po' e godere della compagnia della persona amata.

Il feeling tra voi sarà incredibile e anche gli altri se ne accorgeranno. La vostra famiglia, però, potrebbe sollevare alcune perplessità. Attenzione a non perdere il controllo.

Cancro: anche se sarete fieri del vostro lavoro, non riuscirete ad affrontare tutto da soli. Avrete bisogno di una persona che vi aiuti a superare i momenti difficili e che vi dia affetto incondizionato.

Per fortuna, potrete contare sulla presenza del vostro partner.

Previsioni zodiacali di domani 23 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: ultimamente, avete ricevuto fin troppe delusioni per i vostri gusti. Tenderete a prendere le distanze dalle persone che vi hanno fatto soffrire e a ritagliarvi uno spazio tutto vostro. Vi rifiuterete di delegare i vostri compiti agli altri perché vi convincerete di poter fare tutto da soli.

Vergine: non riuscirete a sottrarvi ai vostri impegni. Anche davanti a sforzi eccessivi, non vi tirerete indietro perché saprete di avere delle responsabilità non indifferenti. Questo potrebbe causare una certa confusione e spingervi a isolarvi dalle persone care.

Bilancia: non vi sentirete abbastanza concentrati per portare avanti il vostro lavoro. Tenderete a distrarvi molto facilmente a causa del cellulare o dei pettegolezzi tra colleghi. L'oroscopo di domani vi consiglia di provare a ritrovare la giusta motivazione: solo così tornerete in carreggiata.

Scorpione: quella di domani sarà una giornata molto positiva per il vostro segno. Il lavoro vi sorriderà e riuscirete a farvi notare per il vostro talento.

Non avrete paura di fallire perché preferirete concentrarvi sugli aspetti positivi. Una persona speciale rimarrà piacevolmente sorpresa da voi.

Astrologia e profili zodiacali del 23 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete pronti a occuparvi di tutta la vostra famiglia. Penserete a ogni cosa e, nonostante la stanchezza, non direte mai di no. L'oroscopo di domani, però, vi consiglia di fare attenzione allo stress eccessivo. Una piccola paura non potrà che giovare al vostro stato di salute fisico e psicologico.

Capricorno: sentirete di non ricevere abbastanza attenzioni nel rapporto di coppia. Proverete a cambiare le cose, ma il partner apparirà piuttosto preso dai suoi problemi. La cosa migliore sarà trovare un momento di serenità per affrontare l'argomento insieme.

Acquario: Cupido sarà molto generoso nei vostri confronti. Scoccherà la freccia del vero amore e vi consentirà di conoscere una persona speciale. Ve la prenderete con calma, senza accelerare i tempi o creare situazioni imbarazzanti. L'attesa vi ripagherà.

Pesci: potrebbe essere il momento giusto per dare una svolta alla vostra vita. Finalmente, avrete modo di definire un percorso del tutto nuovo. Gli amici vi supporteranno in questo incredibile viaggio, ma la persona amata potrebbe avere paura di essere trascurata.