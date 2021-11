L'Oroscopo di domenica 21 novembre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Sotto i riflettori, come sempre, i comparti interessanti l'amore e il lavoro, indirizzati verso i dodici segni dello zodiaco. A trovare giovamento in campo sentimentale, come anche nelle relazioni parentali, di amicizia e in ambito lavorativo, sono pochi segni che andremo a scoprire nel prosieguo.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in 'Casa 7' nel segno dello Scorpione;

Luna in 'Casa 2' nel segno dei Gemelli;

Venere e Plutone in 'Casa 9' nel segno del Capricorno;

Nettuno in 'Casa 11' nel segno dei Pesci;

Saturno in 'Casa 10' nel segno dell'Acquario;

Urano in 'Casa 12' nel segno del Toro,

Marte e Mercurio in 'Casa 6' nel segno dello Scorpione.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 21 novembre segno per segno, dall'Ariete sino a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 21 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Domenica in famiglia, tenerezza e possessività si intrecciano nelle vostre relazioni. Potete dare molto, ma pretendete altrettanto in cambio. Colori da indossare: rosso e rosa, blu elettrico e violetto.

Liberate le emozioni, ma senza esagerare. Coccolati dalla Luna nel segno dei Gemelli e in trigono a Giove. Un’amicizia esplosiva è pronta a trasformarsi in amore, sempre che siate interessati. Vi confonde la coppia Sole-Plutone: una parte di voi vuole la verità, l’altra preferisce rimanere nel dubbio. Sogni romantici contro una realtà che tenta di smantellarli uno ad uno.

Con un partner della stessa pasta continuate a fantasticare fino a notte fonda. Il tappeto volante vi porta lontano: al prossimo viaggio, la casa che acquisterete, i figli che avrete.

Toro - L’oroscopo del 21 novembre al segno del Toro fa trapelare che potreste trascorrere una bella domenica con la Luna amica nel segno dei Gemelli!

Sintonia e passione anche nelle storie d’amore più datate. Giornata ideale per divertirvi e trascorrere ore liete con gli amici o la famiglia. Approfittatene! Avvertirete forte la voglia di movimentare il solito tran tran quotidiano. Introdurre qualche novità vi aiuterà a rendere tutto più leggero e piacevole. Potendo, allontanate chi vi appare troppo superficiale e chi giudicate essere poco serio e affidabile. Tranquilli, se riflettete bene, vi accorgerete che nessuno sta minacciando la vostra realtà affettiva. Godetevi la domenica e apportate dei cambiamenti alla routine, di cui godrete anche durante la settimana.

Gemelli - I fatti degli ultimi tempi vi faranno interrogare sulla giustezza o meno della strada che avete scelto di seguire.

E che fino ad oggi si è dimostrata azzeccata. Nelle vicende amorose non datevi alla fuga. Affrontate ogni situazione e dite ciò che sentite senza paura. Siete pronti a buttarvi in imprese memorabili. Rendete però i vostri progetti più realistici, se non volete andare incontro a qualche delusione. In famiglia farete da promotori a cambiamenti positivi. Apporterete voglia di complicità e di sorrisi. Modificate il modo di relazionarvi con gli altri, ascoltando di più e meglio il vostro interlocutore. Vedrete che anche il dialogo migliorerà. Non trascurate gli amici con cui potete condividere svaghi costruttivi e intelligenti. L’amicizia va coltivata.

Cancro - Una giornata fervida di idee e cambiamenti che favoriscono l’apertura di nuovi orizzonti e creano numerose opportunità per viaggiare.

Il rapporto di coppia mostra qualche strappo di troppo, ma il dialogo agisce efficacemente da collante. Grazie al cielo gli amici e l’amore non mancano, da loro ricevete supporto e calore. Una panacea, in questo periodo faticoso e stressante. Organizzate qualcosa “fuori dell’ordinario”. Accantonate oggi il pensiero del lavoro e rilassatevi in compagnia. Chiarezza con conoscenti e persone che bazzicano il vostro ambiente. C’è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente ragioni. Particolare cura nei rapporti di amicizia: piccole incomprensioni sono in agguato. Manifestate le vostre esigenze.

Oroscopo e consigli delle stelle del 21 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Splendida domenica in cui il buonumore sembra farla da padrone, sebbene con dei lunatici come voi non si può mai sapere come andrà a finire.

Luna e Nettuno vi regalano intuizioni geniali, alle quali però dovrete saper dare il giusto peso. Da fare ne avete sempre, anche di domenica: in casa o fuori, impegnandovi nel volontariato a favore degli ultimi e contro ogni forma di ingiustizia. Creatività e bisogno di realizzazione si esprimono attraverso il giardinaggio o il bricolage. È tempo di gite ed escursioni: meteo permettendo, approfittate della domenica per immergervi nella natura, magari sperimentando un nuovo itinerario. Sereni e disponibili con tutti.

Vergine - Domenica sottotono, con i pianeti veloci asserragliati nella casa dell’immobilità e del silenzio e una Luna ignava che non fa nulla per compiacervi. Non vi resta che trarre il buono dalla rassicurante routine, in fondo siete degli abitudinari.

Un po’ di tensione finisce con l’appesantire l’atmosfera in coppia e in famiglia, ma basterà poco a farvi ritrovare la sintonia di sempre. La forma fisica è più che buona, è sul vostro umore che dovreste lavorare maggiormente. Rilassatevi un po’. In crescita i buoni propositi, ma oggi rischia di crescere anche il disordine. Se non mettete le cose a posto potreste non raccapezzarvi più. La Luna con una mano dà e con l’altra toglie. Qualcosa d’interessante comunque vi rimbalza addosso.

Bilancia - Domenica senza programmi particolari, vi basta prendervela comoda e dedicarvi a quelle attività che durante la settimana siete costretti a rimandare. Qualche cura in più al look e nessuna esagerazione a tavola: la bella stagione vi troverà in perfetta forma.

Superata la fase progettuale del lavoro, arriva il momento di occuparsi dei dettagli che, pur se noiosi, spesso ne determinano la riuscita. Voglia di chiarezza in coppia. Per risolvere un problema di vecchia data, la discussione si fa a tavolino. Un po’ di possessività al partner fa piacere, è la prova del vostro attaccamento. Complicità anche con gli amici, a patto di non parlare di lavoro. Consigli scambiati tra amici: il vostro senso pratico, unito alla creatività, si rivela preziosissimo.

Scorpione - L’atmosfera rilassata favorisce la messa a punto di progetti inerenti la casa, l’educazione dei figli ed eventuali viaggi e vacanze. Benessere. L’amore regala gioie palpabili: senza pianificare il futuro, assaporate ogni attimo del presente.

Sia per quanto riguarda l’ambito familiare sia sul fronte del cuore, abbondano le soddisfazioni. La settimana si conclude con tante speranze per il domani. Avete bisogno di un cambiamento forte? Allora tanto vale osare, giocando il tutto per tutto. Il cielo odierno assicura che andrà tutto per il meglio. Affari e acquisti sono baciati dalla fortuna. Azioni concrete realizzano grandi ambizioni. Piacevolissima la serata in compagnia. Chiacchierate costruttive e programmi che vi rendono felici.

Astrologia di domenica 21 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Una domenica stimolante, ricca di propositi costruttivi. Coinvolgimento profondo con il partner e con gli amici. Sorprese amorose “piacevoli”.

Per realizzare alcuni dei vostri progetti, troverete appoggio nei familiari, così procederete molto più veloci. Appuntamenti, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente fuori programma, la giornata si prospetta piacevole. Cambiamenti positivi. Meglio non concentrarsi su una sola grande idea fissa in testa: il periodo richiede una buona dose di elasticità e una vasta gamma di obiettivi. Nelle relazioni sociali non siate troppo selettivi. Date agli altri l’opportunità di farsi conoscere.

Capricorno - Luna gentile al mattino: vi alzate con il piede giusto. Come da tradizione, trascorrete la domenica con chi volete invece che con i vostri soliti amici.

Giornata di spostamenti interessanti dedicati a soddisfare alcune nuove curiosità. Risultati molto soddisfacenti. Niente verrà a turbare la piacevole atmosfera. Programmi di viaggi, pranzi in famiglia e passeggiate nella natura vi vedono tranquilli e rilassati. Momenti che portano alla ribalta la vostra capacità di cogliere il lato migliore di tutte le cose. Il clima festivo convoglia i vostri pensieri sull’amore come scambio con gli altri. Il processo è lento, ma lasciate che il tempo lavori a vostro favore. Covate con fiducia pochi progetti validi in cui credere senza riserve. La famiglia è dolce e protettiva.

Acquario - La Luna in Gemelli, con la complicità di Giove, vi fa sentire sereni e beati.

Buonumore, voglia di stare insieme, nessuna pretesa esagerata. Inviti, feste, doni a sorpresa e, considerata l’abbondante dose di fortuna, forse anche una piccola vincita. La vostra simpatia oggi non colpisce nel segno e non basta a salvarvi dalle grinfie di un familiare inflessibile e dal disbrigo di compiti noiosissimi. Un viaggio o uno spostamento va fissato per la serata, in modo che possiate partire più tranquilli. Finanze in rialzo! Momento perfetto per pianificare lavori di ristrutturazione della casa o sperimentare ricette dietetiche ma appetitose. Con l’aiuto di profonde riflessioni, potete mettere a punto decisioni importanti che riguardano i vostri cari.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 21 novembre sottolinea il fatto che il periodo non promette follie, ma relax e un contatto profondo con voi stessi, prezioso per mettere a punto scelte e strategie. Con il partner lo scambio di opinioni è vivace, ma l’intesa ne esce rafforzata. Il dialogo riprende vigore. Nelle amicizie e in famiglia, scaricate le tensioni sulle persone che amate, ma basta la prospettiva di un giorno di riposo a rasserenarvi. Fuori dai ritmi faticosi del quotidiano, ritrovate la lucidità e prendete consapevolezza delle vostre necessità. La vita sentimentale potrebbe andare meglio. Tracce di dubbi, piccole ansie e un filo di gelosia rendono il cuore un po’ inquieto. Essere all’altezza dell’immagine che gli altri hanno di voi vi costa caro, in termini di fatica ed energia.