L'Oroscopo di domenica 7 novembre è disponibile alla consultazione. In primissimo piano le previsioni zodiacali di domani 7 novembre, ultimo giorno della settimana nonché del weekend. Curiosi di sapere cosa porteranno di buono le stelle? Le effemeridi del periodo portano alla ribalta delle cronache astrali una splendida domenica, generosa verso alcuni segni, mentre per altri decisamente meno fortunata. In amore per qualcuno non sarà una giornata esaltante, anche se per altri non mancheranno riscontri piacevoli. Nel lavoro, invece, molto dipende dal proprio zodiaco e soprattutto da quello che si sta facendo: al momento per i più non si registrano grandi cambiamenti.

A fare da ago della bilancia l'astrologia con gli studi relativi alle posizioni dei pianeti e ai rapporti di forza intercorrenti tra loro.

Nella sfera celeste gli astri occupano posizioni sempre mutevoli, regolate dalle diverse velocità delle loro orbite. Per cui per poter comprendere meglio il quadro astrologico quotidiano, e per studiare nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sull'andamento della vita quotidiana, è caldamente consigliato saper individuare, o almeno conoscere, quali siano i principali aspetti planetari del periodo analizzato. Tra questi a emergere per interesse sono:

Sole in trigono a Nettuno;

in trigono a Nettuno; Luna in congiunzione a Venere;

in congiunzione a Venere; Venere in sestile a Mercurio;

in sestile a Mercurio; Nettuno in sestile a Plutone;

in sestile a Plutone; Saturno in quadratura a Mercurio e Marte;

in quadratura a Mercurio e Marte; Urano in opposizione a Sole, Marte e Mercurio;

in opposizione a Sole, Marte e Mercurio; Giove in sestile alla Luna.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 7 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 7 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Sagacia. Questa domenica ha a vostro favore tanta perspicacia, intuito e lucidità mentale: la Luna in Sagittario gioca a vostro favore. Una configurazione ottimale per invitare amici, approfondire rapporti, andare “a caccia” di prede amorose. Avete dei buoni alleati in cielo per organizzare una serata davvero divertente in ottima compagnia.

Amore e amicizie restano il filo conduttore, anche se la vostra imprevedibilità sconcerta chi vi vuole bene. Il Sole vi para i colpi allontanando i guai. Per i single è festa grande, ma nelle coppie emergono malintesi da affrontare con dialoghi chiarificatori. Non mettete da parte le vostre aspirazioni: nel giro delle amicizie e delle conoscenze potreste imbattervi nella persona che vi aiuterà a realizzarle.

Nella relazione di coppia vi sentirete amati e supportati. Aiutate un'amicizia bisognosa d'affetto.

Toro - Passione. L’oroscopo del 7 novembre al segno del Toro preannuncia una sensuale Luna in Sagittario, pronta a far volare la passione. Tanta voglia di stare insieme e nulla sfugge al vostro intuito, favorendo una domenica "coccolona" e piena di relax e vivacità. Tutto procede serenamente con il partner e anche in famiglia: saprete stabilire un clima di collaborazione e sarete aperti al dialogo. Poco o nulla da dirvi ha invece il Sole in opposizione al vostro Urano: parla solo di soldi da spendere, mentre a voi interessa l’amore. Questo fatto vi mette in una posizione di lieve svantaggio, ossia dover spendere in qualsiasi situazione.

Per mantenervi in sintonia con l’ambiente cercate sempre di pensare in modo positivo. Anche la famiglia è unita e amorevole, ma conta un po’ troppo su di voi: insomma onori e oneri. Generosi e sensibili cercherete di soddisfare i desideri altrui anche quando non sono in linea con i vostri.

Gemelli - Allegria. La Luna in Sagittario è un toccasana per il vostro umore domenicale. Siete gioiosi e la vita familiare torna a piacervi e la sentite come un nido protettivo e rassicurante. Se l’idea dei confetti vi tenta, non indugiate oltre: invitate il partner e fategli la proposta fatidica. Se è giunto il momento di una chiarificazione con i vostri cari e nella coppia, grazie all’appoggio della Luna favorevole al segno potete agire indisturbati.

Vi muoverete con lucidità. Avete un bell’asso nella manica, non sprecatelo in inutili tentennamenti. Domenica perfetta anche per una gita di piacere o semplicemente per una passeggiata rilassante. Gli spostamenti saranno gradevoli e più scorrevoli del previsto. In amore coltivate la pazienza e date tempo al tempo, impossibile risolvere in un baleno le divergenze.

Cancro - Euforia. La giornata di domenica porta tanta euforia, sciogliendo ogni traccia d’insoddisfazione. Cambiando ambiente aggiungerete all’agenda contatti preziosi. Viaggiare regala ottimi stimoli e di conseguenza tanti nuovi amici e pazienza se qualcuno, tra quelli di vecchia data, prende un’altra strada e se ne va. A vostro favore gioca la Luna in Sagittario: una configurazione ottimale quella del sestile con Giove, capace di rendervi gioiosi verso gli amici, approfondire rapporti, andare “a caccia” di prede amorose.

Avete dei buoni alleati in cielo per organizzare una serata davvero divertente in ottima compagnia. Tutto questa domenica va meravigliosamente a gonfie vele. Relazioni, studi e viaggi al top. Rompete il ghiaccio e ricucite uno strappo con un vecchio amico o amica. Ottime chance per trovare sul web informazioni utili per la vostra attività o ottenere un impiego ad hoc.

Oroscopo e consigli delle stelle del 7 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Convinzione. Portentoso il sestile Luna-Giove in grado di rendervi convinti e decisi sul da farsi. La giornata, quasi perfetta, è buona soprattutto per voltare pagina in amore. Pronti a dare "il benservito" a quel personaggio che ben conoscete? Accogliete intanto eventuali proposte di viaggio, che vi offrano la possibilità di entrare in contatto con ambienti nuovi.

Meglio di così la domenica non potrebbe andare. Coccolatissimi dalla Luna, risolvete con un colpo di genio questioni complicate. Eventuali vuoti del cuore sono colmati dalle amicizie su cui potete sempre contare. Un bell’invito imprevisto: muovetevi con calma e riflettete bene prima di prendere decisioni importanti, agendo d’impulso rischiereste di sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese eccessive della famiglia adottate un salutare egocentrismo e prendetevi i vostri spazi.

Vergine - Fantasia. Se una domenica pantofolaia non vi accende di entusiasmo e nemmeno una visita al centro commerciale vi esalta, allora dovete escogitare qualcosa. Date sfogo alla fantasia e non rimarrete delusi, ma ci vuole anche un po’ di forza di volontà.

Infatti solo con la forza di volontà, generosamente elargita da Venere in congiunzione alla Luna, potrete raggiungere un obiettivo importante con il Sole pronto a rischiarare ogni situazione efficacemente. Non fermatevi di fronte alle apparenze, perché voi potete fare davvero molto, ma molto di più. Invece di ascoltare le opinioni altrui pensate ai vostri interessi e a quello che alla fine vi conviene di più. Non seguire la massa è una conquista. Non sempre è possibile tracciare nuove rotte, anche se il desiderio di novità vi guida costantemente.

Bilancia - Energia. In questa prima domenica di novembre l'energia non vi manca, ma siete restii a dimostrarlo. Avete paura che qualcuno vi chieda una mano con le stoviglie e le faccende domestiche?

Tranquilli. Buoni propositi da fare per il prossimo weekend: uscire dal guscio e magari farsi notare un po’ di più da chi ben sapete. Qualche piccolo intralcio non riuscirà a farvi desistere dal conquistare la meta prefissata, anche se forse dovrete faticare ancora un po’. Concedetevi qualche parentesi di svago e passatempo, poi tornerete in pista più agguerriti che mai. Meglio evitare compagnie che poco hanno a che fare con la vostra indole. Quello che desiderate è solo trascorrere momenti sereni con la vostra famiglia. Parlare e aprirvi con i vostri cari potrebbe giovarvi davvero molto: cercate di non risultare agli occhi degli altri troppo introversi.

Scorpione - Tranquillità. La domenica vi porta serenità e tranquillità con cui dedicarsi alle faccende di routine e magari anche per poter trascorrere un maggior numero di ore con la propria famiglia.

Anche se una eventuale uscita serale non era nei vostri programmi, accoglierete il desiderio del partner. Potrebbe manifestarsi un lieve calo di energia a metà o fine giornata, ma per il resto potete starvene in panciolle, magari girare in pantofole senza che nessuno vi richiami all’ordine. Se c’è bisogno del vostro aiuto non lo negate, anche se forse avreste preferito un po’ di dolce far nulla. È vero che con la volontà si ottiene tutto, ma è importante anche dare il giusto risalto ai sentimenti. Tenetelo presente e accogliete le richieste di chi avete a cuore. In coppia c’è bisogno di dare più spazio al dialogo per approfondire la comprensione.

Astrologia di domenica 7 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Ripensamenti. Forse non avete controllato bene l’agenda o avete fatto confusione e vi tocca rimediare. Fatto sta che ora vi trovate a dover disdire uno dei tanti appuntamenti già presi. Siete stati un po’ sbadati, ma potete rimediare facilmente. La prossima volta però fate più attenzione! Dovendo avere a che fare con persone molto precise e puntigliose, la tensione salirà alle stelle. Prendetevi qualche breve pausa, per non dare in escandescenze. Se il tempo lo permette uscite per fare due passi scegliendo zone tranquille e parchi rilassanti. Per ravvivare il clima, in una domenica che rischia di essere un po’ soporifera, avrete bisogno di molto di più di un pizzico di fantasia.

Le idee in questi giorni sono rallentate e gli animi troppo pacati. Il divertimento sembra davvero lontanissimo da raggiungere.

Capricorno - Fortuna. Grazie a una benevola quanto fortunata Luna nel segno, questa domenica avrete buone possibilità di volgere le situazioni a vostro favore, facendo leva su intuito e improvvisazione. Osate! Con i favori dell'Astro d'Argento vi occuperete di argomenti che arricchiranno il vostro bagaglio di esperienza. Anche Venere è vostra alleata grazie alla congiunzione della Luna, ma alcune vostre proposte fatte al partner scarseggiano di convinzione, con il probabile risultato di sembrare di voler imporre le vostre esigenze. Fortunatamente una mail o una telefonata vi porteranno una bella notizia, il che vi rimetterà in carreggiata. Modificate il modo di relazionarvi con gli altri, ascoltando di più il vostro interlocutore. Vedrete che anche il dialogo migliorerà. Non trascurate gli amici con cui potete condividere svaghi costruttivi e intelligenti. L’amicizia va coltivata a tutte le ore.

Acquario - Serenità. La Luna nel segno del Sagittario vi rende sereni e fa l’occhiolino al vostro Giove nel segno (sestile). Incontrerete persone di cui potrete subito verificare valore e sincerità. State vivendo un periodo di mutamenti in ogni campo. L’imprevisto in qualche caso vi farà ancora visita: state in campana! Si presenterà finalmente l’occasione per definire alcune delicate situazioni familiari e prendere una decisione definitiva, risolutiva per tutti. Ricordatevi che sono i pensieri del momento che formano il vostro futuro. Siate ottimisti e positivi sempre, sarete promotori, in questa giornata di festa, di belle iniziative di gruppo. Vi divertirete un mondo buttandovi alle spalle ogni preoccupazione. La vostra capacità di dare ascolto alle esigenze del partner e assecondare i suoi desideri rafforzerà il legame.

Pesci - Prevenzione. L'oroscopo per la giornata del 7 novembre invita prevenire: fare ordine nella vostra vita, sia a livello fisico che mentale è sempre buona cosa. Se non volete navigare nella confusione, cosa che voi non amate affatto, sforzatevi di stare lontano da coloro che pensano e agiscono da negativi! Utilizzate il tempo libero che la domenica vi regala per organizzare meglio gli spazi, magari rinnovando qualcosa dentro o fuori della vostra quotidianità. Non permettete a niente e nessuno di rovinarvi la voglia di vivere, anche perché avete pianificato un programma domenicale con grande cura e molta attenzione. Ogni dettaglio è importante e voi non avete lasciato proprio nulla al caso. Merito vostro, naturalmente. A volte non sapete bene come gestire una certa tendenza a scoraggiarvi. Ricacciate indietro pensieri cupi che non hanno ragione di esistere. Approfittate del buon periodo per prendervi una pausa da tutte quelle situazioni che vi pesano da un po’.