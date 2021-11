L'Oroscopo di giovedì 18 novembre è pronto a rivelare come sarà la quarta giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco. Pronti a scoprire cosa dicono le stelle del giorno? Per qualcuno sarà una giornata quasi esclusivamente imperniata sulle solite cose già da tempo in programma. Altri, invece, saranno brillanti e di ottimo umore, non avendo troppe difficoltà nel portare a termine eventuali impegni o altro.

Per poter valutare bene il quadro astrologico quotidiano, e per capire nella maniera più semplice possibile come gli influssi astrali impatteranno sulla vita di ognuno di noi, è indispensabile sottolineare quali siano i principali aspetti planetari del periodo.

A dettare le regole in questa giornata di metà settimana sono le seguenti formazioni astrologiche:

Sole in congiunzione a Mercurio;

Luna in trigono a Venere;

Venere in trigono a Urano;

Nettuno in trigono a Marte;

Saturno in quadratura a Urano;

Plutone in sestile a Mercurio;

Urano in opposizione al Sole.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 18 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 18 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Grazie alla Luna avete i numeri per godervi la dolcezza dei colori autunnali. A darvi una mano entra in gioco Venere, che vi rende romantici e sentimentali. Il magico regno dei sentimenti trionfa sulla diffidenza. Accantonate il dovere a favore del piacere. In amore in arrivo un invito o una proposta capace di riconciliarvi con il mondo e con gli altri, partner incluso!

Una cena improvvisata avrà successo, chiacchiere distensive con persone simpatiche vi stimoleranno. Nel lavoro pronti a fare scelte accorte e a valutare con discernimento le possibilità di successo di un investimento economico.

Toro - L’oroscopo del 18 novembre al segno del Toro mette in azione l’innato buonsenso. In materia di economia vi terrete al riparo da possibili errori di valutazione.

Chiudete i conti in sospeso. Elasticità, adattabilità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per raggiungere i traguardi sperati. Per i sentimenti i nodi non si sciolgono su due piedi, ma una rinnovata fiducia può rivestire tutto di una luce diversa. Appuntamenti, telefonate e messaggini affettuosi, per qualcuno potrebbe esserci una lieta sorpresa.

Nel lavoro mettendo in mostra le qualità non sarà difficile riscuotere una sostanziosa fetta di successo.

Gemelli - La Luna promette meraviglie in fatto di amore e creatività, anche se probabilmente, rispetto alle aspettative, i risultati si prefigurano deludenti. Qualcosa all’improvviso vi costringe a cambiare programma e vi porta a scontrarvi con persone del passato. Il confronto con gli altri vi crea ansia? Cercate di ridimensionarla e considerate che la vostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza. Opponete un netto rifiuto alle proposte che solleticano le vostre ambizioni, a cui però non potete far fronte. Nel lavoro la giornata favorisce le attività pratiche, sarete molto produttivi grazie a un’esecuzione meticolosa e ordinata.

Cancro - Un giovedì esaltante, stracolmo di vitalità e mordente. Adorate essere al centro dell’attenzione, perciò sfoggiate comportamenti originali. Buone garanzie di successo nelle iniziative professionali, ma anche nello sport, dunque non risparmiatevi. In amore se ci saranno prove da sostenere avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle. Riponete la vostra fiducia negli amici più intimi. Arricchita da nuovi interessi comuni, la relazione affettiva sa regalarvi momenti indimenticabili. A livello lavorativo se oggi vi siete alzati già stanchi e maldisposti per assolvere le incombenze di lavoro, l’appoggio di un superiore vi sarà di grande aiuto.

Oroscopo e consigli delle stelle del 18 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Sentimentalmente siete in pieno fermento. L’umore risente delle tante piacevoli novità. Scelte decisive con qualche conflitto nel lavoro. Inseguite il potere, avete degli appoggi. Ostacoli superabili in equipe, i colleghi vi indirizzano nella giusta direzione. In amore la Luna in Toro è un vero toccasana per risolvere le questioni pratiche. Forma pimpante, notizie rassicuranti per la salute dei vostri amici animali. Concreti, efficienti e rapidi nell’agire, vi impegnerete per fare ordine spazzando il campo dal superfluo. Oggi in ambito professionale, grazie a una buona dose di competenza, lavorare non vi pesa, tanto più se in ballo ci sono piani ambiziosi o richieste da inoltrare.

Vergine - Rileggendo il passato vi accorgerete di aver idealizzato fatti e persone. Provate a far tesoro dell’esperienza per non ripetere lo stesso errore. Ristabilite o create l’armonia in famiglia dando spazio alla collaborazione, il sostegno reciproco e alla fiducia. A livello sentimentale non fatevi condizionare da un imprevisto che potrebbe solo frenare la realizzazione di un progetto. Con il partner, pur partendo da presupposti differenti, armonizzerete bene le reciproche esigenze. Nel lavoro riuscirete a sfuggire alla noia della routine, lasciando libertà d’azione a un nuovo collega che si sta rivelando creativo e molto simpatico. Tenete sotto controllo lo stress.

Bilancia - Potreste fare un appassionante viaggio con la dolce metà, rigenerante per anima e corpo.

Se volete esprimere i vostri sentimenti all’amato bene regalategli e regalatevi momenti speciali di complicità. La Luna in Toro vi regalerà disponibilità e comunicativa. Potrete contare su amicizie profonde, dare e ricevere affetto e calore umano. I rapporti con l’estero e con le persone straniere saranno particolarmente interessanti e costruttivi. Nelle attività lavorative, se negli ultimi giorni avete avuto a che fare con collaboratori un po’ invadenti, approfittate della Luna favorevole per staccare la spina.

Scorpione - Avete una visione frammentaria e poco chiara della vostra situazione attuale. Rimediate con scelte oculate e prendete il timone in mano, senza indugi. Un amico sensibile e generoso vi aiuterà ad avere la meglio in una questione professionale intricata.

Finalmente vi organizzerete per vivere frequenti momenti di relax e di intimità con chi avete nel cuore. Saturno vi sostiene nei progetti per voi più importanti, regalandovi anche una ferrea determinazione. L'amore vi darà del filo da torcere: il partner vi asseconderà per poi dimenticarsi degli impegni presi.

Astrologia di giovedì 18 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Questo giovedì sarete disponibili con chi dimostrerà di avere bisogno di voi. Facendo del bene al prossimo vi sentirete in armonia con voi stessi. Per i sentimenti non rimuginate troppo a lungo sul da farsi: spesso il troppo ragionare rischia di sostituirsi all’agire. A livello lavorativo riceverete piacevoli apprezzamenti e avrete riscontri positivi.

Nessun timore di fronte a nuove proposte: siete in grado di vincere la sfida! Tenetevi fuori da una situazione complicata che non siete stati voi a causare. Qualche imprevisto potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza, ma voi sarete all’altezza di ogni situazione.

Capricorno - Luna amica prodiga di buoni consigli. Tranquillo il lavoro, l’atmosfera è ancora quella dei tempi migliori e con i colleghi non si parla che di cose piacevoli. Con le emozioni invece non andate d’accordo: rischiano di mettervi in crisi perciò le chiudete sotto chiave. Se il partner c’è diventerà più comprensivo, se lo aspettate avrà il vostro indirizzo nel cuore: puntate sul vostro carisma personale. Tempo libero da spendere in cucina, solo ingredienti biologici e a chilometro zero: a casa vostra si mangia sano!

Acquario - Progetti interessanti, ma i dettagli non funzionano. Dovete ancora lavorarci su e il modo migliore per farlo è quello di rilassarsi sul divano e sonnecchiare. A momenti affiora un po’ di malinconia per certe storie del passato che vi hanno lasciato l’amaro in bocca. Qualche tentativo di comunicazione lo fate, ma se gli altri non vi danno subito corda vi chiudete a riccio. Al lavoro, contro un interlocutore quasi telepatico, sfoderate la vostra astuzia altrettanto efficiente. Fissare un solo obiettivo e seguirlo rimane comunque difficile, ma l’intuito vi faciliterà le cose.

Pesci - L'oroscopo per il 18 novembre indica nessuna novità in questa giornata di transizione. Di eclatante o significativo non accade nulla, molto è concesso all’introspezione e al riposo.

I momenti di pausa e di riflessione sono però ricchi di fermenti: tutto arriva. Vi aspetta una bellissima giornata, attiva e languida allo stesso tempo. La Luna accende la vostra sensibilità e rende molto godibili i contatti. Nel lavoro l’atmosfera è frizzante e collaborativa: un gruppo che lavora all’unisono per lo stesso obiettivo. Fare ricorso alle esperienze del passato si rivelerà la giusta chiave per accedere finalmente a nuovi spazi.