L'Oroscopo di lunedì 15 novembre è pronto a svelare l'andamento riservato dall'Astrologia al primo giorno della settimana. In primissimo piano i segni dello zodiaco dall'Ariete fino a Pesci. Curiosi di sapere cosa porterà di interessante questo lunedì? A fare la differenza tra positività e negatività nei riguardi dei singoli segni senz'altro il quadro astrologico quotidiano. In questo caso per meglio comprendere come gli influssi astrali andranno a influenzare il naturale andamento della vita quotidiana è necessario individuare i principali aspetti planetari del periodo.

Tra questi a risultare determinanti sono:

Sole, Marte e Mercurio in Scorpione;

Luna in Ariete;

Venere e Plutone in Capricorno;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Urano in Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 15 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 15 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna nel segno promette faville in amore. In qualsiasi ambiente vi muoverete utilizzerete tutta la vostra sensibilità per rendere più piacevoli gli incontri e la comunicazione con gli altri. Buono l’umore, vi sentite più disponibili, aperti e tolleranti. Amicizie proficue e fruttuose. Mettete da parte tutti i vostri pensieri, spegnete il cellulare e dedicatevi agli hobby. Una passeggiata all’aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà corpo e spirito.

Nel lavoro utilizzate al meglio le energie e non curatevi di eventuali ostacoli incontrati sul cammino.

Toro - L’oroscopo del 15 novembre al segno del Toro invita, nel vostro interesse, a coltivare nuove amicizie. Ritardi, disguidi e rinvii durante il pomeriggio. Sarete felici di incontrare una persona che potrebbe essere molto importante per il vostro futuro.

Rafforzate le vostre amicizie sincere e disinteressate. Nel lavoro si sa lavorare stanca, figuriamoci il lunedì dove la voglia scarseggia. In amore gli affari di cuore potrebbero toccare quote celestiali oppure farvi precipitare nello sconforto, dipende soprattutto da voi.

Gemelli - In amore le barriere della timidezza sono dure da buttar giù, ma Giove le abbatterà come birilli, regalandovi maggiore scioltezza nelle relazioni.

Per la parte salutare buona ripresa dopo giornate di fiacca, ma occhio alle ricadute. Prestate attenzione soprattutto alla schiena, il vostro punto debole. In amore amici e partner si contendono la vostra presenza, facendovi sentire importanti, ma tra loro sembrano volersi sfidare e rivaleggiare. La serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con i figli.

Cancro - Lunedì giornata consacrata quasi tutta al lavoro, così vuole la Luna in Ariete e soprattutto le vostre ambizioni. Bene, lasciate comunque il giusto spazio anche ai sentimenti. Al momento siete così indaffarati da sembrare quasi non aver voglia di trovare il tempo da dedicare a coccole o effusioni.

Nel lavoro la parola competitività è assente dal vostro vocabolario, lavorando con i colleghi puntate a stabilire collaborazione. In amore invece non c’è alcun dubbio: il partner vi ama più di se stesso e anche oggi ve lo confermerà con un pensiero gentile o un invito romantico

Oroscopo e consigli delle stelle del 15 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Focus sul rapporto di coppia passionale, irrequieto e battagliero, ma a voi le battaglie piacciono. Sebbene l’umore non sia al massimo, sarete sicuri del fatto vostro e risponderete colpo su colpo a chi tenta di generare dubbi nelle vostre certezze. Avrete la giusta predisposizione d’animo con la persona amata che vi ricambierà. Nel lavoro valutate con calma la possibilità di accettare o meno un’offerta d'impiego extra, specie se il compenso è inadeguato all’impegno richiesto.

L’entusiasmo da solo non basta per superare gli intoppi, c’è bisogno di una maggiore aderenza alla realtà.

Vergine - Ci vuole coraggio e anche un certo spirito di sacrificio, perché la situazione permane complessa e le gatte da pelare aumentano, portando tanto stress e apprensione. In amore un momento nella polvere e l’istante dopo sull’altare: in relazione ai sentimenti in questo momento siete decisamente poco stabili. Nel lavoro non è il momento per cambi radicali, sarebbe invece opportuno rimandare ogni decisione di qualche tempo, nell’attesa di sviluppi. Vi date un gran da fare per sbloccare situazioni statiche e ritagliarvi maggiori spazi di libertà.

Bilancia - Giornata ottima in cui saprete dimostrare equilibrio, disponibilità e comprensione.

Vi darete molto da fare per porgere una mano a un amico. Al centro del palcoscenico famiglia e amici. Un po’ pressati sì, ma con la fortuna di avere Giove dalla vostra! Nel lavoro, sostenuti anche da Mercurio, riuscite a dare il meglio, soprattutto se avete la fortuna di fare quello che vi piace. In amore vi sentirete al settimo cielo perché, quasi per incanto, riuscirete a dare avvio a una storia d’amore bella, solida e duratura. Per la salute occhio al fisico e al peso forma.

Scorpione - In arrivo un felicissimo lunedì. Avete di che essere orgogliosi per i traguardi raggiunti, senza aver chiesto nulla a nessuno. Ora, se non l'aveste ancora fatto, pensate a concedervi una breve vacanza. Con gli amici vi sentirete al centro dell’attenzione grazie anche alle vostre proposte interessanti.

In amore, anche se lo spirito d'avventura non è il vostro campo, potreste lasciarvi tentare o almeno provare una certa attrazione magnetica. Nel lavoro potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore, sbrigando gli impegni più pressanti con efficienza.

Astrologia di lunedì 15 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Il meglio lo otterrete in ambito sentimentale: l'amore è in ripresa costante. Se in passato vi siete comportati un po’ egoisticamente, ora non fate lo stesso errore e dedicate subito all’altro anima e corpo. Alle spalle avete la sicurezza finanziaria necessaria per portare avanti nuove sfide, potete pensare di intraprendere strade diverse. Nel caso foste single non fatevi prendere da dubbi.

Ricordate che un'opportunità è come l'aurora: se non la cogliete al momento giusto la perdete. Nel lavoro meccaniche celesti favorevoli determinano un periodo eccellente, ricco di spunti originali e innovativi. Avrete metodo, ma anche intuizione.

Capricorno - In amore il bisogno d’amare e di essere amati sarà la motivazione che vi spingerà a cercare una maggiore complicità con il partner. I sentimenti e la voglia d'affetto conteranno molto di più in questo momento, ma a volte voi sembrate non volerli considerare. Per la parte salutare una bella passeggiata all’aria aperta o in bicicletta, tempo permettendo, vi aiuterà a bruciare le calorie. Nel lavoro la vivacità e l'energia vi aiuteranno a superare anche gli ostacoli più difficili.

Per gli altri, però, è davvero dura starvi dietro: rallentate!

Acquario - Non sono previste emozioni dirompenti, ma solo morbide sensazioni. Il vostro stato d’animo sembra quello dell’attesa. Saprete conciliare i momenti di dovere con quelli di piacere, senza trascurare né gli uni né gli altri. In amore forse non sarà facile far comprendere la vostra irrequietezza al partner, che in questo periodo sembra vivere su un’altra lunghezza d’onda. Nel lavoro, in primis nell’attività quotidiana, avete messo in campo tutto: coraggio, forza, risorse economiche. I risultati sono stati modesti, ma la partita è avvincente.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 15 novembre predice un cielo favorevole, con la Luna in Ariete già pronta ad approdare nel segno amico del Toro.

Positivo per quanto riguarda i viaggi, i figli, l’amore e la creatività. Problematico invece potrebbe essere il rapporto con gli amici: il vostro leaderismo non a tutti va a genio. Nel lavoro avete bisogno di ricaricarvi e di chiarire le idee: chiedete a un collega cosa pensa di voi e se è sincero lo sarà sempre. Meditate tranquillamente sugli impegni in programma: per il mese prossimo sono previste belle novità.