L'Oroscopo di martedì 9 novembre è pronto a mettere in chiaro come andrà la seconda giornata della settimana appena iniziata. In analisi i dodici segni dello zodiaco messi a confronto con le effemeridi del periodo. In primissimo piano le previsioni zodiacali del giorno interessanti i comparti relativi all'amore e al lavoro: curiosi di sapere come è stato valutato il vostro segno?

Per comprendere meglio il quadro astrologico quotidiano e per apprezzare nel modo più corretto possibile come gli influssi astrali andranno a modificare le tendenza quotidiana di ognuno di noi, è senz'altro indispensabile conoscere i principali aspetti planetari.

Astrologicamente parlando questo martedì troveremo il Sole in Scorpione in ottima congiunzione a Marte. La Luna si troverà a viaggiare sui gradi del Capricorno e sarà congiunta a Plutone. Venere in Capricorno risulta ancora in saldo sestile a Mercurio, con Marte in opposizione a Urano. Nettuno in Pesci resta ancorato al buon sestile verso Luna e Plutone e in trigono al Sole. Saturno in Acquario si trova in quadratura con Urano, Marte e Mercurio. In Toro resta stabile Urano, tartassato anche dall'opposizione di Mercurio.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 9 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 9 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questo martedì non siete troppo in forma: diciamo che non è giornata.

Una fase di stallo può essere utile per riflettere sulle dinamiche della situazione e le strategie per migliorarla. In amore alti e bassi dell’umore, non è strano che gli altri vi diano dei lunatici: un momento aperti e disponibili, nell'altro intrattabili e scontrosi. Ad aiutarvi a ritrovare la giusta concentrazione al lavoro e nello studio c'è la famiglia, gli amici o la persona del cuore.

Nel lavoro si parla solo di finanze, quindi vi toccherà darvi da fare. Se siete in cerca di un’occupazione aumentate il numero di appuntamenti e colloqui. Giornata ideale per mettere mano a qualche situazione traballante, sarete soddisfatti dei risultati.

Toro - L’oroscopo del 9 novembre al segno del Toro sottoscrive l'armonica positività lunare presente in Capricorno, in grado di amplificare l’intuito e aggiungere un po’ di fantasia alle vostre ben note qualità: razionalità, serietà e spirito pratico.

Siete ancora più motivati nel raggiungimento dei vostri obiettivi. Per i sentimenti la gelosia del partner in questi giorni riceve una bella lezioncina, grazie a una persona amica che sottolinea con esempi pratici la vostra fedeltà inossidabile. Nel lavoro siete ancora più motivati nel raggiungimento dei vostri obiettivi, grazie all'impegno e all'ottimo rapporto con i colleghi. Distratti se lasciati soli rendete bene in team, dove agite da coreografi puntando all’armonia del gruppo.

Gemelli - In famiglia alcuni nodi verranno al pettine: siate sinceri e disponibili, ma lasciate che anche gli altri si assumano le proprie responsabilità. Lo spirito propositivo non vi manca, anche se dovrete fare i conti con l’ambiente che vi circonda.

A livello amoroso una Luna in Capricorno, grandiosa, espansiva e armonica a Sole e Nettuno, regala al vostro segno incontri "speciali" o appoggi importanti capaci di coinvolgerlo piacevolmente. Proponendovi con sicurezza riscuoterete brillanti successi tra amici, famigliari e conoscenti. Nel lavoro limitatevi a seguire i programmi già impostati, senza lasciarvi tentare da scorciatoie che potrebbero rivelarsi controproducenti.

Cancro - Una notizia inattesa questo martedì potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che finora avevate sottovalutato: siate pronti a rivedere in meglio il vostro giudizio. La Luna vi regala una marcia in più, dispensando vitalità e il coraggio di rimettervi in gioco.

In amore siete in vena di avventure movimento e conquiste, in questo momento anche più del solito. Un viaggio (forse) non programmato con partenza immediata: cogliete l’attimo. Coraggio, determinazione e sicurezza: avete tutti i requisiti per vincere sfide amorose o agonistiche. A livello lavorativo portate pazienza e diplomazia: dovrebbero essere le parole chiave. Purtroppo in questo periodo, difettando sia dell’una che dell’altra, combinerete facilmente qualche pasticcio. Possibili emicranie a tensioni.

Oroscopo e consigli delle stelle del 9 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Ottimo martedì. Le amicizie in questo secondo giorno della settimana occupano un posto importante nei vostri pensieri.

Voglia di nuove esperienze, curiosità, spostamenti e condivisione a tutto tondo. Per quelli più disinvolti è possibile qualche nota maliziosa oppure qualche schermaglia amorosa. In amore, facendo leva sulla complicità, renderete il partner malleabile e disponibile ad ascoltare le vostre esigenze. Un concerto di aspetti gioiosi solca il vostro cielo: entusiasmo e calore balzano in primo piano. Nel lavoro non rimuginate su un episodio poco chiaro. È il momento giusto per chiedere una spiegazione che, vedrete, sarà molto tranquillizzante. Tenete in debito conto le opinioni altrui.

Vergine - Aspetti positivi. Astri armonici promettono una giornata stimolante, fautrice di nuove amicizie e di confronti costruttivi molto importanti.

Incontri da non perdere. Un po' di imbarazzo nell’incontro casuale con un’ex fiamma: approfittatene per chiarire ciò che è rimasto in sospeso. A livello sentimentale, per quanto ci sia qualcosa che vi turbi, riuscirete a non dedicare alle preoccupazioni più energia del necessario, mantenendo un atteggiamento sereno. Saprete apprezzare qualche occasione fortunata e trovare stimoli interessanti nei rapporti con il mondo esterno. Nel lavoro, vita personale, amicizie: tutto in questo periodo sta attraversando una fase di trasformazione che vi fa girare un po’ la testa.

Bilancia - Qualche lieve difficoltà di intesa con gli altri, questo martedì, è scontata. Se la quotidiana esistenza vi annoia, dovreste stare un po’ per conto vostro.

Osate cambiamenti, liberatevi dagli impegni vincolanti senza timore di lasciare la strada vecchia per la nuova. In ambito affettivo martedì sereno, sotto l’egida della Luna in Capricorno. Seppure non farete i salti di gioia, potrete trascorrere delle ore piacevoli in compagnia di chi vi piace o stimate. Le dimostrazioni di affetto da parte delle persone care vi aiuteranno a tenere a bada eventuali pensieri cupi. Nel lavoro procedete speditamente sfruttando l’intraprendenza, lo spirito pratico e le circostanze favorevoli.

Scorpione - Curiosità! Il vostro inarrestabile desiderio di curiosità in questa parte della settimana troverà sfogo in un’interessante occasione - amorosa o professionale - che non vi lascerete di certo scappare.

La Luna vi scalda il cuore, perciò sarete particolarmente ricettivi ad accogliere ogni tenera e affettuosa proposta. In amore, parlando in generale, clima leggermente teso in famiglia. Avreste molte cose da dire e soprattutto da chiarire, ma al momento non trovate il coraggio di aprire bocca. Sono proprio le persone come voi, dotate di grande spirito pratico, ad avere tanta paura delle emozioni. Nel lavoro semplici malintesi dovranno essere subito chiariti. Puntate a concludere gli impegni della giornata, anche se i nuovi progetti rimarranno in fase di stallo.

Astrologia di martedì 9 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Forse faticherete un po’ a entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata.

Difendetevi limitando i vostri impegni. Sarà fortunato chi potrà trascorrere qualche ora nella natura, a ritmo lento ma ricco di stimoli e sensazioni. Per i sentimenti, contagiato dall’entusiasmo che dimostrate, il partner non si tirerà indietro di fronte a una vostra proposta, insolita ma molto interessante. Imparate a impiegare bene le energie, calibrando le prestazioni in base alle condizioni del momento. A livello lavorativo semaforo giallo, il che vi spinge a mettere troppa carne al fuoco, con il rischio di concludere poco o niente. Se pretendete troppo dagli altri rischiate di rimanere delusi.

Capricorno - Avvertirete la forte voglia di apportare dei cambiamenti, in grado di farvi sentire più liberi e autentici.

Cercate di non trascendere, soprattutto con chi non è d’accordo con le vostre idee: rischiate di esagerare. A livello amoroso non trasferite nella vita di coppia le tensioni accumulate nel lavoro, rilassatevi con l’amato partner: a breve affioreranno scelte importanti per un avvenire insieme. Se siete alla ricerca dell’altra metà della mela, invece, sappiate che sarete soli ancora per poco. In arrivo qualcosa di stuzzicante nelle prossime 24/48 ore. Nel lavoro precisione e metodo saranno notati e abbondantemente apprezzati dai vostri superiori. Farete un viaggetto che vi spingerà a prendere nuove decisioni riguardo al vostro immediato futuro.

Acquario - La Luna in Capricorno vi è amica e farà di tutto per aiutarvi.

In ambito affettivo farete un incontro interessante con qualcuno che vi farà dimenticare ogni insicurezza, grazie al suo entusiasmo dilagante e al fascino travolgente. Una persona stimata di vostra conoscenza farà di tutto per aiutarvi a dare una pennellata di brio e allegria al ménage con la persona che è nel vostro cuore. Una buona sintonia in crescita vi aiuterà a controbilanciare le diversità caratteriali esistenti con il vostro partner. Nel lavoro se avete alcune situazioni lavorative lasciate in sospeso, è il momento di farvi aiutare per concluderle. Lavorerete con profitto e porterete a termine tutte le questioni da risolvere.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 9 novembre predice che tenderete a rimandare un’importante decisione, mentre invece sarebbe opportuno un atteggiamento più risolutivo. Sarete forse abbagliati dal fascino di qualcuno, che in realtà non è affatto adatto a voi. Siate concreti in amore: è il momento di far compiere alla vostra relazione un salto di qualità. Siete pronti? In alcune spese impreviste dimostrerete scarso buonsenso e spenderete più del dovuto. Nel lavoro con i colleghi puntate sulla collaborazione. Attenzione a una persona invidiosa: potrebbe confondervi le idee, inducendovi a fare scelte errate. La professione vi invita a un impegno e a una decisa assunzione di responsabilità.