L'oroscopo di sabato 27 novembre è pronto a rivelare come sarà la prima giornata di weekend. In primissimo piano, come sempre, le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere quali saranno i simboli astrali favoriti dall'astrologia del giorno? Per qualcuno sarà una giornata quasi esclusivamente imperniata sulle solite cose già da tempo in programma. Per altri, parlando di sentimenti, se c'è stata qualche difficoltà da ora in poi si potrà tentare di superarla.

Per comprendere meglio il quadro astrologico quotidiano e per apprezzare nel modo più corretto possibile come gli influssi astrali andranno a modificare la tendenza quotidiana di ognuno di noi, è senz'altro indispensabile conoscere i principali aspetti planetari.

Tra questi ad emergere per importanza sono i seguenti:

Sole in Sagittario in sestile a Saturno in Acquario;

Luna in Vergine in trigono a Urano in Toro;

Venere in Capricorno in sestile a Marte in Scorpione;

Nettuno in Pesci in trigono a Marte in Scorpione;

Saturno in Sagittario in opposizione alla Luna in Vergine;

Plutone in Capricorno in congiunzione a Venere in Capricorno;

Urano in Toro in trigono alla Luna in Vergine.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo del 27 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 27 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questo sabato sentirete l’esigenza di sottrarvi alla relazione con l’esterno. Potrete però approfondire i vostri interessi, dedicandovi alla lettura. In famiglia, il vostro contributo sarà fondamentale per risolvere definitivamente un problema.

Nel lavoro, condizionati dal senso del dovere, avete investito molte energie in impegni vari; ora è arrivato il momento di pensare un po’ a voi stessi. In amore, attenzione agli intrecci sentimentali fra affetti e attività lavorative; se non volete rendere pubblica la vostra relazione, siate prudenti e riservati. Una questione familiare potrebbe trovare finalmente uno sbocco positivo.

Toro - L’oroscopo del 27 novembre al segno del Toro fa presente che l’umore è sereno, pertanto la giornata non fa presagire contrattempi o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni. Nel lavoro, Luna e Venere guidano i vostri passi.

Ottimi risultati, consensi ed espressioni concrete di stima da parte dei vostri superiori. In amore, la visita di alcuni vecchi amici movimenterà la serata. Se deciderete di sedervi al tavolo verde, la fortuna sarà dalla vostra. È un buon momento per mettere in programma un nuovo hobby o un interesse particolare.

Gemelli - Anche di sabato gli impegni sono fitti, ma basta volerlo e con una buona organizzazione saltano fuori spazi per lo svago e il divertimento. Se siete concentrati nello studio e gli esami sono vicini, ogni tanto concedetevi un break. Nel lavoro non spaventatevi per la marea di cose che avete in agenda; procedete con metodo e rimarrete stupiti dalla vostra efficienza. In amore il cuore non sente ragioni.

Sin dal primo incontro avete subito il fascino di quella persona, ma ancora non riuscite a spiegarvi il perché. È ora di trasformare quelle piccole abitudini che da sole non hanno grande importanza, ma che nell’insieme definiscono la vostra vita.

Cancro - L’autunno non è e non sarà mai la vostra stagione, ma con Venere in Capricorno per il cuore è piena estate: siete carichi d’entusiasmo, affascinanti e sensuali. Mostratevi superiori alle critiche e alla cattiveria di chi vi guarda storto: è soltanto per invidia. Nel lavoro, dopo un periodo stimolante per la creatività, ma poco produttivo, è il momento di occuparvi delle vostre faccende con più concretezza. In amore, con tutta probabilità, avete qualche sassolino da togliervi dalle scarpe.

Prendete la palla al balzo: la giornata è ideale per parlarne. Cercate nel frattempo di aiutare la digestione, mangiando ad orari precisi, con cibi meno elaborati e soprattutto con calma.

Oroscopo e consigli delle stelle del 27 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Se avete intenzione di fare acquisti, magari per la casa o per l’attività, questo sabato è una giornata decisamente favorevole per mettersi in moto. Potrete contare su qualche entrata extra di denaro, da investire nei progetti che vi stanno a cuore. Nel lavoro, una buona giornata sia per l’attività, che fluisce scorrevole e senza intoppi, che per l’accordo con chi opera al vostro fianco. Possibili guadagni extra. In amore, frenate l’espansività.

Le vostre calorose dimostrazioni d’affetto potrebbero essere un po’ soffocanti, specialmente in fase d’approccio. Bella giornata per profondere cure amorevoli per il fisico, scansando tutto ciò che può compromettere il proprio benessere.

Vergine - È facile capire che in questo fine settimana, se non proprio tutto, almeno il grosso delle situazioni va per il meglio. Diciamo che state riacquistato sicurezza e lucidità. D’altro canto, con Luna in transito nel vostro segno, non potrebbe essere altrimenti. Padronanza dei gesti, controllo emotivo, una logica che non fa una grinza: autostima in crescita. Nel lavoro, ottimo rendimento, anche nello studio e negli affari. Potrete anche prendervi una piccola rivincita, ma senza strafare.

In amore, se confidate in un incontro speciale, potreste anche essere accontentati. Ma sappiate che la faccenda può prendere una brutta piega. Volontà e disciplina sono importanti per mantenere l’equilibrio. Aggiungeteci anche un pizzico d’ottimismo, che non guasta mai.

Bilancia - Una giornata dal ritmo tranquillo con tanta serenità, esattamente come piace a voi. Rassicurazioni in merito alla situazione economica e nuove strategie di risparmio. Potete occuparvi degli investimenti: se avete dei beni al sole, potrete trovare il modo migliore per farli fruttare. Nel lavoro, capaci e ben organizzati, portate a termine le vostre mansioni con la consueta efficacia. Riconferme di contratti e ottimi affari.

In amore, sotterrate eventualmente lascia di guerra e impugnate il forchettone. Una gustosa cenetta a due vi riconcilia con la vita e con il partner. Da sempre, una sana attività sessuale è la medicina migliore per mantenersi giovani e scaricare le tensioni. Chi meglio di voi può saperlo?

Scorpione - Intorno a voi, in questa prima giornata di weekend, tutto sembra muoversi favorevolmente. Sfruttate le nuove opportunità che la Luna in Vergine senz'altro vi regala. Canalizzate le energie in modo positivo. Godetevi questa giornata lieta, ricca di stimoli nuovi, entusiasmanti e prospettive vantaggiose. Nel lavoro, anche se l’atmosfera non è distesa, riuscite per amore della vostra attività a mettere a tacere le divergenze e a collaborare.

In amore, con il sottofondo di una musica romantica, la serata sarà piacevole. In un’intimità complice, bollente un dono da non dimenticare. Intanto, occhio alla linea. Ottimi i centrifugati di frutta e verdura, poveri di calorie. Bevete molta acqua per depurarvi e non siate pigri nel fare movimento.

Astrologia di sabato 27 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Sole e Mercurio nel segno promettono un’ottima resa negli affari di cuore. Ad un’insolita audacia si aggiunge un sex appeal davvero speciale. In fatto di conquiste e di divertimento, la giornata supera di gran lunga le vostre più rosee aspettative. Nel lavoro, con un cielo positivo come quello d’oggi, aspettatevi grandiose novità.

Tenete d’occhio il telefono, controllate la posta: notizie in arrivo. In amore, usate la chiave giusta per creare un clima di complicità. Abbandonate il naturale riserbo e lasciate fluire le emozioni. Siete al sicuro. Forma praticamente inossidabile grazie a nuovi hobby e interessi: potranno rendere la giornata particolarmente dinamica.

Capricorno - L’affetto degli astri nei vostri confronti non viene meno neanche questo sabato, concedendovi una giornata spensierata e da vivere in totale relax. Potete finalmente godervi in pieno la giornata di festa, senza dover pensare ad altro che al riposo. Per fortuna, parlando di lavoro, nessuno vi sta aspettando in postazione, perciò potete prendervela comoda e attendere cinque minuti in più, prima di muovervi verso 'il dovere'.

In amore lasciate che sia il destino a decidere, fidatevi delle coincidenze e non forzate le mosse del partner: se sono rose, fioriranno da sole. Un avvertimento: il caffè diventa una necessità per alzarsi o per restare in piedi durante la giornata, vuol significare che state toccando il livello di guardia.

Acquario - La soddisfazione personale, mai come in questo periodo, non dipende da quello che gli altri dicono di voi ma da quanto vi sentiate a posto con voi stessi e con la vostra coscienza. Le azioni che intraprendete non devono essere mirate all’apparire o al farvi riconoscere fra la gente. Nel lavoro a questo punto, quel che ci vorrebbe per rimettere in sesto le finanze è che qualcuno dei creditori si decidesse finalmente di pagarvi.

In amore, se ancora non siete stati baciati dalla fortuna, presto troverete la persona ideale per voi e da quel momento potrete sentirvi appagati. Nel frattempo cercate di raggiungere uno stato di calma interiore: renderà la mente più intelligente e creativa. Si tratta di un’esperienza decisamente piacevole.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 27 novembre invoglia ad approfittare di questo positivo avvio di weekend, con la benedizione di Marte in Scorpione, per avviare iniziative che diano i loro frutti nel tempo. Stabilite un programma di ricarica per il corpo e per la mente. Quindi, apritevi a nuovi interessi. Nel lavoro, un risvolto inatteso della situazione potrebbe offrirvi l’occasione per ripartire alla carica e per imporvi come desiderate. In amore, il gusto della conquista è molto invitante, specie per chi, come voi, ha una continua necessità di risultati tangibili. Non c’è un momento migliore per occuparsi del benessere fisico: il cielo propizio avalla ogni sforzo che intendete fare in tal senso.