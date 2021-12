Lunedì 3 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna, Venere, il Sole e Plutone transitare sui gradi del Capricorno, mentre Mercurio assieme a Saturno risiederanno nel segno dell'Acquario. Urano, invece, continuerà la sosta in Toro, così come Giove e Nettuno permarranno nel segno dei Pesci. Marte, infine, resterà stabile in Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Leone, meno entusiasmante per Vergine e Cancro.

Sul podio

1° posto Leone: imprevedibili. La fresca opposizione del Messaggero degli Dei sommata allo Stellium in Capricorno potrebbero donare alla prima decade dei nati Leone quel pizzico d'imprevedibilità di cui avevano bisogno al lavoro, grazie alla quale i liberi professionisti dimostreranno di essere un passo avanti alla concorrenza.

2° posto Capricorno: individualisti. Le prime due decadi di casa Capricorno avranno buone chance di non ascoltare volutamente i suggerimenti di soci o collaboratori questo lunedì, perché la congiunzione tra la Bianca Signora e i Luminari sui loro gradi li spingerà ad assumere un mood individualista che gli permetterà di raggiungere ottimi risultati.

3° posto Toro: pragmatici. Lunedì in cui non ci sarà, con ogni probabilità, spazio per la fase teorica di alcuni progetti professionali in fase embrionale, in quanto i nati Toro risulteranno oltremodo pragmatici prediligendo l'attuazione pratica delle idee che gli frullano in testa da qualche tempo.

I mezzani

4° posto Acquario: speranzosi. Il binomio Mercurio-Saturno riuscirà a smorzare gli effetti rivoluzionari uraniani e, come piacevole conseguenza, renderà probabilmente i nati Acquario decisamente più inclini a nutrire maggiore speranza verso il prossimo futuro.

5° posto Scorpione: focus sui dettagli. Il parterre planetario, capitanati dallo sfavillante duetto Giove-Nettuno nel loro Elemento, potrebbe indurre la terza decade di casa Scorpione a concentrare le loro attenzioni su alcuni dettagli, perlopiù burocratici, inerenti l'ambiente domestico. A tal proposito, i nativi saranno invitati a controllare con maggiore attenzione eventuali scadenze di bollette da pagare e/o cavilli contrattuali con il locatore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° posto Pesci: voglia di stabilità. Il dodicesimo segno zodiacale, nel corso di questo 3 gennaio, avrà ottime possibilità di anelare a una maggiore stabilità nel ménage amoroso, sebbene tale desiderio difficilmente riuscirà a esternarlo all'amato bene in queste ventiquattro ore.

7° posto Bilancia: compromessi. Nel focolare domestico i nati Bilancia saranno, c'è da scommetterci, invitati a non imputarsi su alcune questioni che riguarderanno il partner o i figli, ma provare a scendere a compromessi per il quieto vivere quotidiano del nucleo familiare.

8° posto Ariete: pensierosi. Il 2022 ha in serbo parecchie sorprese per i nati Ariete ma, durante questa giornata di gennaio, sarà probabile che la voglia di abbracciare il nuovo venga meno perché il segno di Fuoco sarà occupato a rimuginare sugli ultimi accadimenti.

9° posto Sagittario: cocciuti. I raggi espansivi del Grande Benefico risulteranno, con ogni probabilità, non troppo concilianti coi nati Sagittario, specialmente con la prima decade, in quanto tenderanno a fargli accorgere che mettere in campo sempre la solita testardaggine è controproducente.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: focus relazionale. I riflettori gioviali saranno probabilmente puntati sui rapporti professionali e sulla cerchia amicale di casa Vergine, coi nativi che saranno chiamati a operare delle scelte in ambito relazionale, decidendo quali persone volere al proprio fianco nel prossimo sentiero esistenziale che intraprenderanno.

11° posto Gemelli: finanze flop. Le casse dei nati Gemelli potrebbero risultare meno floride del solito, durante questo lunedì, a causa dei regali particolarmente dispendiosi fatti dagli stessi ad alcune persone care. Lunedì dove, a tal proposito, sarebbe bene che il segno d'Aria serrasse i cordoni della borsa.

12° posto Cancro: rancorosi. D'accordo che il periodo non è tra i più scorrevoli per i nati Cancro, ma il segno Cardinale potrebbe metterci del suo questo lunedì tirando fuori dal cilindro alcune questioni affettive che si sono concluse in malo modo e, come spiacevole conseguenza, provando parecchio rancore verso le stesse.