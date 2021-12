Lo dicono le stelle ed è tutto confermato nell'oroscopo del 2022: questo nuovo anno, grazie a Giove, trionferà l’ottimismo tra i segni di Acqua. I superfavoriti pertanto, secondo l'Oroscopo dell'anno 2022, saranno Cancro, Scorpione e soprattutto Pesci che dal 29 dicembre di quest'anno ospiterà nel proprio settore il pianeta Giove. Il più grande Pianeta del Sistema Solare resterà ancorato in Pesci fino al 10 maggio del 2022 per poi fare marcia indietro e rientrare in Ariete, restando fermo in questo segno di Fuoco fino al giorno 28 ottobre 2022 quando finalmente rientrerà in Pesci.

Anno positivo quindi anche per l'Ariete, insieme a Leone e Sagittario, con buone chance per altri quattro segni che andremo a svelare mano a mano nel corso delle nostre previsioni astrologiche del 2022.

Astrologia del 2022: il cielo del nuovo anno

Il 2022 vedrà un periodo di rinnovamento, con alcuni aspetti fondamentali capaci di cambiare le forze in campo. Il più importante è quello relativo a Giove in Pesci, poi retrogrado in Ariete ed infine di nuovo in Pesci: ne parlano tutti e anche noi già abbiamo già anticipato qualcosa in apertura. Giove per lo più rappresenta quella parte dentro di noi che aspira al miglioramento materiale, spirituale e intellettuale. Un altro transito interessante è quello del cambio di settore relativo al Nodo Lunare.

Osservando gli aspetti più importanti del nuovo anno, ovviamente tralasciando i transiti lunari che in media avvengono tre volte a settimana, scopriamo quali saranno i transiti astrali relativi ai Pianeti veloci, Pianeti Lenti e del Sole che cambieranno più volte di segno.

Ecco una sintesi schematizzata:

Giove in Pesci, poi in Ariete, poi in Pesci;

Nodo Lunare in Toro;

Saturno tutto l'anno in Acquario;

Urano tutto l'anno in Toro;

Nettuno tutto l'anno in Pesci;

Plutone tutto l'anno in Capricorno;

Il Sole toccherà tutti i segni, uno ogni mese a iniziare dall'Acquario il 20 gennaio 2022;

Marte nel 2022 entrerà in Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete, Toro e Gemelli;

Venere nel 2022 toccherà tutti e dodici i segni iniziando con l'Acquario e chiudendo con il Capricorno;

Mercurio, Pianeta velocissimo, cambierà molte volte di segno nel 2022.

L'oroscopo del nuovo anno: il 2022 da Ariete a Cancro

Ariete - Particolarmente franchi e diretti, nel 2022 gli Ariete non avranno peli sulla lingua e questo li porterà ad essere (a ragione) volte taglienti e persino un po' offensivi.

Combattivi per natura, la loro ambizione è senza limiti ed alcuni Ariete saranno pronti a tutto pur di riuscire, non esitando ad esporsi in prima persona, soprattutto in ambito professionale o nei rapporti interpersonali di un certo spessore.

Amore. In questo anno nuovo dovreste rallentare un po’ la vita sociale, forse troppo intensa, ma lo farete senza rimorsi. Il partner si farà in quattro voi e moltiplicherà le occasioni per riuscire a sorprendervi e a farvi piacere. Penserete ad un impegno duraturo, e perché no anche ad un bambino. Avrete voglia di passare un po’ di tempo in famiglia e approfitterete dei rari momenti di tranquillità per scambiare ricordi con persone diverse, in ultimo con i parenti prossimi. Per i single, gli amici e la famiglia vi permetteranno di ritrovare un certo equilibrio e una certa serenità.

Lavoro. Vi rimetterete in questione e riconsidererete il vostro ruolo in azienda. Rischierete in molti casi di incontrare degli ostacoli ma la vostra buona ostinazione vi permetterà di venirne a capo e di avere così il riconoscimento che vi spetta. Le risposte che aspettate in questi primi mesi del 2022 dovrebbero arrivare, ed è possibile che avvenga un cambiamento importante verso fine settembre o inizio ottobre. Nuove responsabilità o un nuovo lavoro non sono da escludere. Le finanze dovrebbero aumentare ma sarà difficile resistere alla tentazione di spendere...

Salute. La difficoltà maggiore sarà quella di liberarsi dalle preoccupazioni, questo si ripercuoterà sullo stato di salute generale. Non esitate a fare delle vere vacanze, magari dando un taglio netto alla realtà quotidiana. In questi primi mesi del 2022 cercate di dimenticare per un po’ i vari problemi soprattutto di natura professionale. Piena di energia a primavera inoltrata con una estate 2022 di pieno vigore. Forse qualcuno sarà un po' stressato in ottobre o novembre, rischiando di accusare il colpo a metà novembre.

Toro - Ciò che caratterizzerà il Toro nel 2022, anno che sta per arrivare, sarà quel pizzico di fortuna che nel 2021 è mancato.

L'amore per la vita sarà in aumento insieme ad una grande voglia di vivere e di serenità in generale. Tutto ciò che procura piacere ai tanti del segno andrà colto al volo. Come ogni buon Toro che si rispetti, siete e lo sarete ancora di più dei grandi buongustai: non saprete trattenervi dal non sforare con il buon cibo! La paura di fallire in alcuni casi vi renderà materialisti e a volte un po’ avari, anche se sappiamo bene quanto siano generosi e senza limiti molti del segno.

Amore. Per chi è in coppia, l'anno che verrà porterà nuove passioni. Invogliati e gasati come non mai, concretizzerete dei grandi progetti. Alcuni di voi decideranno di andare a vivere insieme a chi si ama e di fare qualcosa di importante per il rapporto: matrimonio, nascita etc. Farete altresì grandi progetti a lungo termine sulla cui realizzazione non avrete alcun dubbio. Troppo felici per crederci, non rinuncerete a mettere tutto in discussione a settembre per seguire un sogno davvero meraviglioso: non prendete delle decisioni troppo affrettate! I single condurranno una vita un po’ sconclusionata nel mese di luglio 2022. In tanti moltiplicherete le occasioni di incontro e le storie senza futuro. Agosto 2022 sarà decisivo per molti di voi nativi. Può essere che incontriate qualcuno che vi farà cambiare radicalmente stile di vita, chissà...

Lavoro. L'attività avrà un ritmo meno sostenuto ma vi sentirete ugualmente energici e di buona volontà. I progetti che comincerete forse non avranno subito un buon seguito, poi però verso settembre/ottobre tutto riprenderà a girare bene: prima di allora abbiate pazienza. Si dovrà fare appello al buon senso per regolare qualche diverbio che opporrà i colleghi ad alcune vostre scelte: vi verrà chiesto di porvi fine da qualcuno molto in alto e voi ubbidirete. Metterete qualche buon sentimento da parte puntando sull'obiettività, giusto per non favorire uno o l’altro. Al momento del rientro dopo le ferie agostane, a settembre, rimpiangerete un po’ la calma delle vacanze. Avrete tutte le risposte che aspettate contemporaneamente, anche se la mole di lavoro tenderà a scoraggerà.

Salute. La golosità e soprattutto l’incapacità di resistere alle cose buone porteranno eccessi indesiderati. Ma al cuore e alla bocca non si comanda, per cui rischierete di avere delle indigestioni e soprattutto dei chili di troppo. A parte questo, il morale sarà eccellente. Approfitterete pienamente del sole che vi darà energia e tanta carica: in estate non rinuncerete alla minima occasione per abbronzarsi.

Gemelli - I Gemelli nel 2022 diverranno seduttori eccezionali capaci di dare molto in amore, ma sempre restando molto indipendenti.

Non bisognerà cercare di fermarvi quando avete un’idea in testa: questo vi infastidirà particolarmente è non vorrete che vi si opponga resistenza. Molto allegri per natura, ciò che sorprenderà di voi in questo anno che sta per arrivare sarà la vostra capacità di divenire improvvisamente cupi e poi di novo euforici, come se nulla fosse.

Amore. Complicità e intimità saranno il punto forte nella coppia. Avrete voglia di riscoprire il partner e di fare progetti di lunga durata. La scelta di vivere insieme o di avere un bambino potrebbero essere la concretizzazione di questi progetti. Stanchi da un anno turbolento, anche molti single aspireranno ad una maggiore stabilità. Coverete in tanti, in segreto, il desiderio di impegnarsi seriamente in amore, anche se la perdita della propria libertà farà da anello della bilancia. Ciononostante, il vostro desiderio di dare e ricevere avrà la meglio su eventuali paure: non scapperete di sicuro quando, nei prossimi mesi, vi si dovesse proporre di "andare al dunque".

Lavoro. Riuscirete finalmente a riconquistare la fiducia che avevate perso, e anche quella dei colleghi. Nuovamente stimolati, saprete imporvi al momento di una scelta importante in seno alla vostra attività. La mole di lavoro che vi sarà affidata a metà giugno e poi riproposta tra settembre e ottobre non vi spaventerà, anzi, al contrario motiverà dando il coraggio di mettercela tutta. Parallelamente alimenterete nuovi interessi cercando di specializzarvi in un campo a cui tenete particolarmente. L'accanimento e la perseveranza saranno ricompensate nel mese di dicembre. Farete sicuramente ricorso a dei prestiti per finanziare progetti. Forti dell’esperienza passata, gestirete il budget in modo coerente.

Salute. Riacquisterete fiducia in voi stessi e imparerete a gestire meglio stress e ansia. L’attività professionale vi monopolizzerà nuovamente, ma i benefici dell’estate vi permetteranno di mantenere una salute e un morale di ferro. Starete attenti ai segni che vi invierà il corpo e potrete in questo modo far fronte agli abbassamenti di umore. Privilegerete un’alimentazione sana ed equilibrata. Forte del successo e dell'ottimismo, affronterete il nuovo anno con brio e dinamismo.

Previsioni zodiacali dell'anno 2022: l'oroscopo da Cancro a Vergine

Cancro - Sarà un 2022 altamente fortunato per il segno.

Anche se è difficile far uscire un Cancro dalla sua tana, piuttosto casalingo, può comunque a volte sorprendere mostrando alcuni lati della sua personalità che solo lui conosce. In merito al nuovo anno, privilegerete innanzitutto la famiglia: sarà la vostra fonte di energia e sarete particolarmente apprezzati per il vostro essere servizievoli e per il nuovo lato psicologico che vi permetterà di comprendere meglio le persone.

Amore. Questo 2022 avrete forse un po’ di difficoltà nel dare tutto l’affetto che vi chiederanno partner e famiglia perché a voi vi sembrerà sempre di aver dato poco. Avrete spesso la tendenza a rifugiarvi presso i vostri amici fidati, pronti a sostenervi nelle decisioni e nei progetti in corso. Abbastanza chiusi ma felici di sapere di piacere così tanto, alcuni single avranno la tendenza a moltiplicare le avventure mordi e fuggi, vivere alla giornata le gioie della passione. Chi in passato avesse trascurato la famiglia a vantaggio dei propri interessi, di certo farà del tutto per recuperare.

Lavoro. Il vostro essere servizievoli sarà una carta in più per la riuscita professionale. Molto sollecitati dai colleghi, darete prova di molta buona volontà e tanta professionalità, il che non mancherà di essere notato dai superiori. Visto l’interesse che vi sarà manifestato, raddoppierete in perseveranza. A partire dal periodo di fine primavera la situazione professionale dovrebbe subire una vera trasformazione: sarete proiettati ad un livello superiore. Il vostro budget subirà le stesse trasformazioni e vi permetterà di rimborsare eventuali debiti accumulati.

Salute. Leggermente chiusi in voi stessi, la tendenza a vedere spesso tutto nero svanirà come neve al sole. Avete infatti la pessima abitudine di rivivere le scene del passato più dolorose: questo nuovo anno deciderete di non farvi più del male! Lascerete il passato al suo posto e andrete avanti con fiducia. Se ne sentirete il bisogno, esprimerete eventuali vecchi rancori senza però lasciare che questi invadano la vostra vita privata o professionale.

Leone - Che tu sia in famiglia o in pubblico, questo nuovo 2022 adorerete esporvi riuscendo ad attirare l’attenzione di chi vi circonda e che letteralmente penderanno dalle vostre labbra.

Intelligenti e ambiziosi, saprete dare buoni consigli e quando ci sarà qualcosa da organizzare farete sovente appello al vostro buon senso. Sfortunatamente il bisogno di riconoscimento vi spingerà, a volte, ad agire con eccesso e capiterà anche che l’orgoglio vi accechi.

Amore. Il vostro lato dominatore prenderà il sopravvento nel nuovo anno, a partire da marzo. Cercate di trattenervi, in alcune occasioni potreste irritare il partner. La persona amata vi darà comunque l’occasione di recuperare, sarete allora teneri e dolci. Single, farete ordine nella vostra vita, ponendo fine a certe relazioni poco apprezzabili. Ne approfitterete anche per legare con altre persone. In molti sognate di dominare, di controllare tutto e non sopportate gli imprevisti e l’ignoto, che spesso fa paura e da cui deriva un bisogno di pianificare sempre ogni cosa. Sarete molto dignitosi, eventuali atti o gesti saranno calcolati in funzione dello sguardo o del giudizio degli altri. E come tutte le persone buone, quelle fatte tutte d’un pezzo, ispirerete fiducia, mai indifferenza.

Lavoro. La vostra ambizione nel 2022 sarà senza limiti, anche se spesso dovrete assumere maggiori responsabilità. Ciononostante, alcuni colleghi potrebbero ingelosirsi e mettervi i bastoni fra le ruote. Questo non ti impedirà di lavorare in squadra, con delle persone che approveranno le tue iniziative. Dovrete forse far fronte a dei problemi amministrativi che vi faranno rallentare: essere di cattivo umore in questi casi non farà che peggiorare la situazione. Mantenete la calma!

Salute. Approfitterete delle vacanze estive per distendervi totalmente, magari per mantenere le promesse che vi siete fatti tempo fa (dieta, smettere di fumare, etc.). La forza di volontà permetterà di resistere ma in certe situazioni rischiate comunque di essere un po’ irritabili. L’energia che avrete accumulato aiuterà a riprendere l’attività lavorativa, riposati e pieni di brio.

Vergine - I nati di prima e seconda decade, che sono anche sotto l’influsso di astri benevoli, avranno la possibilità di cambiare definitivamente la propria vita, ma dovranno stare attenti a prendere le situazioni al volo, con un occhio d’attenzione verso eventuali imprevisti.

Dal 23 agosto 2022 il Sole entrerà nel vostro segno e a gran parte di voi promette una movimenta vita affettiva. Possibilità di nuovi incontri per i single: un grande amore potrà caratterizzare i nati del segno favorendo divertimento e un po’ trasgressività che non guasta.

Amore. L’audacia che vi accompagnerà per tutto il nuovo anno vi renderà più inclini a nuovi incontri che, se valutati con attenzione, potrebbero rivelarsi importanti e trasformarsi in rapporti durevoli. Ma per potersi dedicare interamente ad un nuovo amore occorrerà chiudere definitivamente con il passato. Per chi vive attualmente un rapporto consolidato, nel 2022 potrebbe decidere che è arrivato il momento di prendere delle decisioni importanti, magari pianificare il futuro con maggiore impegno.

Lavoro. Anche nel lavoro la presenza di Mercurio, da inizio agosto nel vostro segno, potrebbe rivelarsi un buon alleato ed aiutarvi a prendere la giusta decisione. Così potrebbe essere il momento migliore per abbandonare la vecchia via per la nuova o per chiedere l’aumento da tempo promesso. In ogni modo, il consiglio da non sottovalutare è quello di guardarsi le spalle da colleghi invidiosi che potrebbero remarvi contro.

Salute. La Luna nei periodi di presenza nel vostro segno vi renderà più ricchi e forse proprio perché potrete vantare un conto in banca più generoso, sarete più inclini alle spese e a concedervi qualche sfizio maggiore. Tuttavia sarà bene considerare anche le esigenze di chi vi sta vicino, e non incorrere nel pericolo di sembrare egoisti.

