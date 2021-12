L'oroscopo dell'anno 2022 per i nativi Capricorno sarà caratterizzato ancora da tanta fortuna in amore, soprattutto nei primi mesi dell'anno, in quanto Venere rimarrà nel segno. Nei mesi potrebbe calare un po’ il vigore, ma in generale ci sarà comunque un rapporto tutto sommato discreto. Settore professionale che darà il meglio di sé soltanto fino a maggio, quando Giove sarà favorevole. Successivamente, poi, bisognerà fare un po’ d'attenzione e affidarsi ad altre stelle per ricavare il meglio dai propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'anno 2022 per i nativi Capricorno

Amore e amicizie

In quanto a sentimenti, l'oroscopo dell'anno 2022 si rivelerà più che soddisfacente per voi nativi del segno.

Il pianeta Venere tenderà spesso a favorirvi, soprattutto durante l'inverno, fino al mese di marzo. Sarà dunque un periodo piuttosto caloroso, ricco di affetti e bei momenti insieme alla vostra anima gemella. Se volete provare a corteggiare qualcuno, anche voi cuori solitari potreste avere buone possibilità. A partire dai mesi estivi, potreste perdere un po’ di vigore, considerato che Venere potrebbe giocarvi qualche piccolo scherzetto. Ciò nonostante, potreste riuscire comunque a vivere un rapporto tutto sommato sereno, soprattutto se siete riusciti a costruire una buona intesa con la persona che amate. Per quanto riguarda le amicizie, se si tratta di persone a cui tenete veramente, sarete disposti anche a fare più del necessario.

Voto - 8

Lavoro e impegni

Dal punto di vista professionale, la prima parte dell'anno sarà tutto sommato soddisfacente. Giove, infatti, si troverà in sestile nel segno dei Pesci fino al mese di maggio. Potrete anche contare su astri come Mercurio e Marte, molto utili per migliorare la vostra tecnica e ottenere risultati via via migliori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tutti questi successi che potreste raggiungere, però, potrebbero non essere più possibili a partire dai mesi estivi. Questo perché il pianeta della fortuna si sposterà in quadratura dal segno dell'Ariete, rendendo più difficili alcuni progetti. A partire dunque al mese di giugno, sarà necessario adottare un atteggiamento più conservativo, evitando di sbilanciarvi troppo su alcune questioni dove magari non siete così preparati.

Ciò nonostante, potrete sempre affidarvi a Marte e Mercurio, che di tanto in tanto, durante l'anno, saranno dalla vostra parte. Voto - 7

Fortuna e salute

Con Giove in buon aspetto fino a maggio, capirete che potrete contare su un po’ di fortuna fino a allora. Per quanto riguarda le energie, invece, queste saranno piuttosto buone per quasi tutto l'anno, grazie a Marte che navigherà spesso in buone posizioni. Potrebbero dunque tornarvi utili quando ci saranno giornate dove dovrete impegnarvi di più. Voto - 7,5