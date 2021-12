L'oroscopo del 2022 per i nativi Sagittario sarà caratterizzato da svariati alti e bassi che andranno gestiti al meglio. In amore bisognerà saper approfittare di quei mesi dove Venere sarà in posizione favorevole per dare maggior risalto al proprio rapporto, o se siete single per conoscere nuove persone e creare nuovi e importanti rapporti. Dal punto di vista professionale i primi mesi dell'anno potrebbero non convincere, ma quando Giove si troverà in trigono dal segno dell'Ariete, le cose andranno per il meglio. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'anno 2022 per i nativi Sagittario.

Amore e amicizie

Dal punto di vista sentimentale sarà un 2022 a fasi alterne, costellato da ottimi momenti, ma anche da qualche crisi.

Colpa di questa Venere che navigherà da un segno zodiacale all'altro, influenzando spesso il vostro umore. Sarà dunque importante approfittare dei mesi di marzo, maggio e settembre per esaltare al meglio il vostro rapporto, provare a fare importanti passi avanti e vivere al meglio il vostro rapporto. Attenzione invece ai mesi di aprile e luglio, perché potrebbero rivelarsi più complessi del previsto se volete cercare di portare avanti un rapporto, o se siete single, se volete tentare nuovi approcci romantici. Per quanto riguarda le amicizie, queste saranno piuttosto soddisfacenti. Soprattutto nei primi mesi dell'anno, potreste avere l'occasione di vivere bei momenti insieme, di divertimento, che possano rafforzare questi vostri legami sociali.

Voto - 7+

Lavoro e impegni

Dal punto di vista professionale non inizierete benissimo secondo l'oroscopo dell'anno 2022. Purtroppo il pianeta Giove sosterà nel segno zodiacale dei Pesci, dunque in quadratura. Il pianeta della fortuna sarà dalla vostra parte solamente a partire da maggio. Una buona strategia sarà sfruttare la buona posizione del pianeta Mercurio nella prima parte dell'anno, per mettere a punto strategie valide e a lungo termine.

Quando Giove si troverà in trigono dal segno dell'Ariete, allora sarà il momento di mettere in pratica quanto pianificato. Ricordatevi inoltre che astri come Saturno sono dalla vostra parte, e potrebbero procurarvi delle occasioni che non dovrete lasciarvi sfuggire. Vedrete che in questo modo, i mesi primaverili e estivi si riveleranno estremamente soddisfacenti.

Voto - 7,5

Fortuna e impegni

In quanto a fortuna potrete sperare nel pianeta Giove a partire dal mese di maggio secondo l'oroscopo dell'anno 2022. Con un po’ d'impegno da parte vostra, le soddisfazioni arriveranno. La salute invece non sarà molto soddisfacente a causa di Marte in cattivo aspetto, soprattutto a partire da settembre, dunque attenzione soprattutto in quelle giornate piene di cose da fare. Molto attivi invece i mesi estivi. Voto - 7,5