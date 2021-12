L'oroscopo dell'anno 2022 per i nativi Acquario sarà caratterizzato da tante conferme, soprattutto dal punto di vista professionale, nonostante Giove cambierà segno zodiacale fin da subito. Ci saranno comunque discreti successi, a condizione di metterci un pò d'impegno in più. In amore i primi mesi dell'anno forse non saranno così fortunati, ma in generale ci saranno svariate occasioni per vivere belle emozioni o per provare a conquistare il cuore di una persona importante. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'anno 2022 per i nativi Acquario.

Amore e amicizie

La vostra vita sentimentale potrebbe non essere così accesa durante la prima parte dell'anno, considerato che Venere sosterà nel segno del Capricorno fino a marzo. Questi mesi invernali potrebbero sembrarvi piuttosto spenti, dove i vostri sentimenti faticheranno a emergere. A partire dai mesi primaverili però, il pianeta dell'amore cambierà cielo, spostandosi inizialmente nel vostro segno zodiacale. I rapporti con il partner tenderanno a migliorare, bisognerà approfittare di mesi come marzo, giugno e ottobre per rendere unica la vostra storia d'amore, se siete single, se volete provare a fare dolci conquiste che possano durare nel tempo, se non per sempre. Attenzione invece a mesi come agosto e ottobre, perchè Venere sarà negativa nei vostri confronti, e le vostre imprese romantiche potrebbero non essere così efficaci.

Voto - 7,5

Lavoro e impegni

Sarà un anno di conferme per voi secondo l'oroscopo dell'anno 2022, anche se il pianeta Giove lascerà il vostro cielo. Potrete infatti contare su astri come Marte e Mercurio durante l'anno per mettere a punto ottime strategie e raggiungere il successo meritato. A partire dai mesi estivi inoltre, il pianeta della fortuna tornerà dalla vostra parte, mettendosi in sestile dal segno dell'Ariete.

Forse potrebbe essere necessario un pò d'impegno in più da parte vostra vostra, oppure i risultati che otterrete potrebbero non sempre essere eccellenti come nel 2021, ma in generale riuscirete spesso a raggiungere i vostri obiettivi, ciò vi farà sentire spesso fieri di voi stessi e di quanto riuscirete a fare. Chiaramente però non mancheranno gli impegni da portare a termine, dunque vietato prendersi delle pause.

Voto - 9

Fortuna e salute

Non vi mancherà una buona dose di fortuna durante l'anno secondo l'oroscopo, grazie a Giove che navigherà in posizioni a voi favorevoli. Potrebbe essere dunque un bel periodo per mettere in piedi progetti che dureranno per un bel pò di tempo. Salute tutto sommato discreta, ma sarà a partire dal mese di settembre che sarete particolarmente attivi, quando il pianeta Marte si troverà in trigono dal segno amico dei Gemelli. Voto - 8,5