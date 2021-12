L'oroscopo del fine settimana che va dal 4 al 5 dicembre prevede una fortunata Luna nel segno del Sagittario che porterà belle emozioni all'interno del proprio rapporto, mentre Acquario si guadagnerà complimenti e conferme grazie al lavoro grazie a Giove e Mercurio. Leone avrà modo di sentirsi amato, mentre Cancro dovrà lavorare sul suo carattere. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 4 al 5 dicembre.

Previsioni oroscopo weekend 4 e 5 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: la Luna in Sagittario vi permetterà di recuperare terreno in amore secondo l'oroscopo, ma in ogni caso non aspettatevi momenti estremamente romantici.

Molto meglio in ambito lavorativo, grazie a Mercurio e Giove che vi aiutano a fare bene il vostro lavoro. Voto - 7️⃣

Toro: sarà un fine settimana positivo per voi nativi del segno. Dopo una Luna poco convincente, ci penserà Venere a riportare un po’ di armonia nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro potrebbe bastare un po’ d'impegno in più per ottenere dei buoni risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali purtroppo non all'altezza delle aspettative a causa della Luna in cattivo aspetto. Potreste non essere dell'umore adatto per delle smancerie di coppia, ciò nonostante non ci sarà alcun bisogno di causare dispiaceri al partner. In ambito lavorativo un pizzico di fortuna potrebbe fare al caso vostro per ottenere buoni risultati.

Voto - 6️⃣

Cancro: non un ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti per voi. Dovrete cercare di lavorare di più sul vostro carattere, e cercare di dare un po’ di attenzione in più al partner. Nel lavoro siate un po’ prudenti con i vostri progetti, soprattutto se siete alle prime armi. Voto - 6️⃣

Leone: oroscopo del prossimo weekend piacevole dal punto di vista sentimentale per voi.

Potrete godere della Luna in trigono dal segno del Sagittario, che vi farà sentire amati e desiderati dalla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro vi servirà di fantasia in più e con un po’ d'aiuto i buoni risultati non tarderanno a arrivare. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale leggermente sottotono per voi a causa della Luna in quadratura.

Per fortuna rimarrà Venere in buon aspetto, ciò nonostante non siate troppo invadenti nei confronti del partner. In ambito lavorativo attenzione alle scelte che andrete a prendere, perché con Mercurio in quadratura potreste ritrovarvi in difficoltà. Voto - 6️⃣

Bilancia: potreste riuscire a ritrovare un po’ d'equilibrio nella vostra vita sentimentale grazie alla Luna in sestile. Se sentite la necessità di dire qualcosa di importante al partner, questo potrebbe essere il momento adatto. Nel lavoro una buona strategia vi porterà dritti al successo che meritate. Voto - 7️⃣

Scorpione: settore professionale che vedrà un ottimo Marte nel segno secondo l'oroscopo del fine settimana. Certo, Giove potrebbe portarvi qualche piccolo imprevisto, ma con un po’ di fortuna potreste riuscire a cavarvela.

In amore avrete un forte magnetismo verso la persona che vi piace, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: un’ottima e fortunata Luna nel vostro cielo rallegrerà il vostro weekend. I rapporti con il partner procederanno serenamente, dunque godetevi i sentimenti e le emozioni che arriveranno. In ambito lavorativo sarete molto presi dalle vostre attività grazie a Mercurio, e i risultati non potranno che essere positivi. Voto - 9️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà una splendente Venere nel segno in questo fine settimana. Lasciatevi travolgere dalle emozioni, non ve ne pentirete. In ambito lavorativo le giuste collaborazioni potrebbero portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Acquario: settore professionale che si rivelerà una garanzia nel corso di questo weekend.

Complimenti e conferme non mancheranno, merito dell'impegno e della costanza che ci mettete, nonché di Giove e Mercurio in posizione favorevole. In amore ci penserà la Luna a portare equilibrio e emozioni nel vostro rapporto. Voto - 9️⃣

Pesci: certe scelte andranno prese dopo averci ragionato a lungo, e con Mercurio in quadratura meglio che siate sicuri di quello che andrete a fare. Per quanto riguarda i sentimenti Venere e Luna saranno in contrasto tra loro in questo primo weekend di dicembre, dunque attenzione a non causare incomprensioni tra voi e il partner. Voto - 6️⃣