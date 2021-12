Secondo l'oroscopo del giorno 1 gennaio 2022 i nati sotto il segno della Vergine sono un po' tesi, i Bilancia sono un po' troppo rancorosi, mentre i Gemelli sono in grande forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: attenzione alle piccole delusioni in amore. Se state vivendo un momento piuttosto turbolento, cercate di mantenere la calma e di non trarre subito conclusioni affrettate.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 1 gennaio 2022 vi invitano ad iniziare con ottimismo questo nuovo anno. Gli ultimi giorni sono stati un po' provanti, pertanto, cercate di darvi da fare per recuperare.

10° Toro: in amore potrebbe esserci qualche piccola sconfitta, tuttavia, non abbiate paura e non demordete. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità.

9° Cancro: giornata di alti e bassi. Come ogni 1 gennaio, si comincia con i buoni propositi. Imparate ad apprezzare di più il valore delle cose che avete.

Previsioni astrali posizioni centrali 1 gennaio

8° in classifica Ariete: l'amore è caratterizzato da momenti di gioia e momenti un po' più difficili. Ricordate che anche quando le cose non vanno per il verso giusto bisogna comunque trovarci del positivo.

7° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo dell'1 gennaio vi esortano a mettere da parte il rancore che nutrite nei confronti di una persona che vi ha deluso.

Cercate di parlare e di affrontare le cose con calma.

6° Scorpione: qualche piccola discussione in amore potrebbe rendere la giornata un po' turbolenta. Ad ogni modo, se riuscirete a mantenere la calma sarà certamente meglio.

5° Pesci: per uscire indenni da una tempesta bisogna imparare a ballare sotto la pioggia. In certi casi non serve aspettare che le cose cambino, ma bisogna imparare a convivere con le novità.

I nati sotto questo segno sono soggetti molto impegnativi in questo periodo.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Capricorno: le stelle sono favorevoli, soprattutto dal punto di vista del lavoro. Se avete cominciato da poco un progetto importante, è meglio che impariate ad adattarvi ai cambiamenti e ai ritmi serrati.

3° Acquario: giornata intrigante sul fronte delle emozioni.

Presto potrebbero arrivare delle novità per quanto riguarda i rapporti di coppia. I single, invece, devono allargare i propri orizzonti.

2° Sagittario: dal punto di vista delle relazioni siete abbastanza propensi a cominciare nuovi rapporti. Sul lavoro ci sono delle occasioni in arrivo, non fatevele scappare.

1° Gemelli: la giornata odierna si prospetta molto interessante su più fronti. Sia in amore sia in amicizia vi sentite molto aperti, quindi sono favoriti i nuovi incontri.